Közel 2 millió magyart érint: mutatjuk, mi lesz Revolut-számlájának első nyolc számjegye!

Nagy előrelépés történt a Revolut részéről november elején azzal kapcsolatban, hogy a fintech vállalat magyarországi ügyfelei magyar bankszámlaszámot kaphassanak: nyilvántartásba vették a Revolut magyarországi fióktelepét. A fejlemény még nem jelenti azt, hogy a Revolut leányvállalatot indítana Magyarországon, mégis nagy jelentőséggel bír a közel 2 millió magyar Revolut-ügyfél számára. A magyar bankszámlaszámok megjelenésével kapcsolatban derült most fény egy újabb fontos újdonságra.

Revolut: újabb lépéssel kerültek közelebb a magyar bankszámlaszámok

Fotó: Koshiro K / Shutterstock

Revolut: az első nyolc számjegy már megvan a magyar bankszámlaszámokhoz

A Revinfo szerint az azóta eltelt időben a magyarországi pénzügyi szektor felügyeletét elláttó Magyar Nemzeti Bank (MNB) újabb dokumentumokat tett közzé, amikből kiderültek újabb részletek a Revolut magyar bankszámlájával kapcsolatban. Ezek egyike, hogy a GIRO decemberi frissítésébe hivatalosan is bekerült a Revolut, mint bank. A GIRO rendszer a magyarországi bankközi fizetési forgalmat lebonyolító központi informatikai rendszer, amely a bankok közötti átutalásokat és más tranzakciókat dolgozza fel.

Egyúttal kiderült az is, hogy a Revolut forintszámláinak mi lesz az első nyolc számjegye.

A belföldi magyar 3X8 számjegyű bankszámlaszámok első 8 számjegye minden banknál, bankfiókonként egy egyedi számsor, s most már azt is ismerni, hogy minden felhasználónak az első nyolc számjegye a következő lesz: 30200014.

Másodperceken belül teljesülni fognak az utalások

Magyarországon a belföldi forint átutalások azonnal illetve nagyon gyorsan, legfeljebb 30 másodpercen belül megérkeznek. Ezért az MNB által üzemeltetett VIBER (Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer) felel. Ebbe a VIBER rendszerbe is bekerült a Revolut, ez is megtalálható az MNB oldalán a hitelesítő táblában. Így a belföldi forint átutalások másodperceken belül oda-vissza megtörténnek majd a Revolut számlákról, illetve oda érkeztetve is.

A magyar forint alapú Revolut számlaegyenleg mögött jelenleg nemzetközi, saját névre szóló litván bankszámlaszám áll minden egyes felhasználó esetében.

Ez viszont nem egy belföldi 3X8 számjegyű bankszámlaszám, így erre a számlaszámra egy magyar bankból nem lehet belföldi forint átutalást elvégezni.

Nemzetközi forint átutalásra van szükség, ami viszont bonyolultabb lehet (nem minden banknál elérhető ez a bank appban), és több ezer forintba is kerülhet egy utalás és több munkanapig is eltarthat, mire megérkezik az összeg.