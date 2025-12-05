Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Látta már?

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

bankszámlaszám

Közel 2 millió magyart érint: mutatjuk, mi lesz Revolut-számlájának első nyolc számjegye!

22 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gyors ütemben halad a Revolut forintszámla bevezetése. A GIRO decemberi frissítésébe hivatalosan is bekerült a Revolut, mint bank. Ez azt is jelenti, hogy a Revoluton keresztül bonyolított utalások is megfelelnek az azonnali fizetés kritériumának, így azok másodpercek alatt átfutnak a rendszeren és teljesülni fognak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bankszámlaszámVIBERvállalatfintechMNB

Nagy előrelépés történt a Revolut részéről november elején azzal kapcsolatban, hogy a fintech vállalat magyarországi ügyfelei magyar bankszámlaszámot kaphassanak: nyilvántartásba vették a Revolut magyarországi fióktelepét. A fejlemény még nem jelenti azt, hogy a Revolut leányvállalatot indítana Magyarországon, mégis nagy jelentőséggel bír a közel 2 millió magyar Revolut-ügyfél számára. A magyar bankszámlaszámok megjelenésével kapcsolatban derült most fény egy újabb fontos újdonságra.

Vancouver, CANADA - Sep 3 2024 : The Revolut app is displayed in the App Store on an iPhone. Revolut is a global neobank and financial technology company headquartered in London, UK
Revolut: újabb lépéssel kerültek közelebb a magyar bankszámlaszámok
Fotó: Koshiro K / Shutterstock

Revolut: az első nyolc számjegy már megvan a magyar bankszámlaszámokhoz

A Revinfo szerint az azóta eltelt időben a magyarországi pénzügyi szektor felügyeletét elláttó Magyar Nemzeti Bank (MNB) újabb dokumentumokat tett közzé, amikből kiderültek újabb részletek a Revolut magyar bankszámlájával kapcsolatban. Ezek egyike, hogy a GIRO decemberi frissítésébe hivatalosan is bekerült a Revolut, mint bank. A GIRO rendszer a magyarországi bankközi fizetési forgalmat lebonyolító központi informatikai rendszer, amely a bankok közötti átutalásokat és más tranzakciókat dolgozza fel. 

Egyúttal kiderült az is, hogy a Revolut forintszámláinak mi lesz az első nyolc számjegye.

A belföldi magyar 3X8 számjegyű bankszámlaszámok első 8 számjegye minden banknál, bankfiókonként egy egyedi számsor, s most már azt is ismerni, hogy minden felhasználónak az első nyolc számjegye a következő lesz: 30200014.

Másodperceken belül teljesülni fognak az utalások

Magyarországon a belföldi forint átutalások azonnal illetve nagyon gyorsan, legfeljebb 30 másodpercen belül megérkeznek. Ezért az MNB által üzemeltetett VIBER (Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer) felel. Ebbe a VIBER rendszerbe is bekerült a Revolut, ez is megtalálható az MNB oldalán a hitelesítő táblában. Így a belföldi forint átutalások másodperceken belül oda-vissza megtörténnek majd a Revolut számlákról, illetve oda érkeztetve is.

A magyar forint alapú Revolut számlaegyenleg mögött jelenleg nemzetközi, saját névre szóló litván bankszámlaszám áll minden egyes felhasználó esetében. 

Ez viszont nem egy belföldi 3X8 számjegyű bankszámlaszám, így erre a számlaszámra egy magyar bankból nem lehet belföldi forint átutalást elvégezni. 

Nemzetközi forint átutalásra van szükség, ami viszont bonyolultabb lehet (nem minden banknál elérhető ez a bank appban), és több ezer forintba is kerülhet egy utalás és több munkanapig is eltarthat, mire megérkezik az összeg.

Egy belföldi bankszámlaszámmal ezek a körülmények viszont kikerülnek a folyamatból, és így elérhetővé válik például az, hogy a munkavállalók munkabérük utalását Revolut, immár magyar bankszámlaszámra kérjék.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!