Czepek Gábor: „Brüsszel és bábjai jelentik a legnagyobb veszélyt a rezsicsökkentésre”

A rezsicsökkentésnek köszönhetően a magyar családok ma is Európa legalacsonyabb villany- és gázárait fizetik – mondta az Energiaügyi Minisztérium államtitkára. Czepek Gábor egyúttal rámutatott, a kormány rendkívüli ellenszélben küzd a rezsicsökkentésért, és ez a harc egyre élesebb. „Brüsszel és bábjai jelentik a legnagyobb veszélyt a rezsicsökkentésre” – fogalmazott.

Az államtitkár kiemelte, Brüsszel nemcsak a piaci árakat akarja rákényszeríteni Magyarországra, hanem egyenesen be akarja tiltani az orosz gáz és olaj használatát minden tagállamban. Ez a döntés jogszerűtlen, és önmagában is akár háromszorosára emelheti a magyar családok rezsiszámláit – jegyezte meg. – Az Európai Parlamentben kizárólag kormánypárti képviselők harcoltak az érdekeinkért, a Tisza képviselői sunnyogtak és hagyták megszavazni ezt a botrányos határozatot – tette hozzá.

Brüsszelt és az ellenzéket egyáltalán nem érdekli, hogy veszélybe sodorják a magyar emberek energiabiztonságát, többszörösére emelik a rezsit – mondta az államtitkár, leszögezve: a nemzeti kormány felveszi a kesztyűt és megtámadja a brüsszeli döntést. Czepek Gábor hangsúlyozta, hogy ez a magyar emberek akarata is, a legutóbbi nemzeti konzultációban 99 százalék állt ki az olcsóbb orosz energia vásárlása és a rezsivédelem mellett.

– Ne legyen kétségünk, ha Magyarországon is egy brüsszeli bábkormány kerül hatalomra, a magyar családok rezsiszámlája háromszorosára is nőhet, mert rákényszerítenék az országot a drága energia vásárlására, és eltörölnék a hatósági árakat, vagyis a rezsicsökkentést. Ne hagyjuk, hogy ez megtörténjen! – fogalmazott az EM államtitkára.