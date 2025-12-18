Horrorisztikus külsejű robotkutyát készítettek Japánban – és ez még csak a kezdet

A Tokiói Tudományos Intézet laboratóriumának legújabb projektjében azt kutatják, hogyan lehetne a mostaniaknál “élőbb” robotokat alkotni, amelyek túlmutatnak a gépies működésen. A Suzumori Endo Lab munkatársai által készített robotkutya különleges, de egyben ijesztő külseje is ezt a célt szolgálja.

Az izmokig lecsupaszított robotkutya minden egyes mozdulata jól látható. Fotó: YouTube/ Suzumori Endo Robotics Laboratory

A japán kutatók az elkészített, új robotkutya segítségével a valódi élőlények testi felépítését imitálják és tanulmányozzák, annak érdekében, hogy a jövőben minél élethűbben mozgó és realisztikusnak ható gépeket építhessenek – írja a robotics.mech beszámolója nyomán a Rakéta.

A robotkutyára a realisztikus hatás kedvéért még egy műanyagból készült koponyát is felszereltek, és egy vázra helyezték, ami segíti a haladásban. A robot szerkezete az úgynevezett McKibben izmokból áll - ezek olyan mesterséges izmok, amelyek pneumatikus módon működnek, és többé-kevésbé hűen utánozzák a biológiai izomrendszert. A laborban egyébiránt korábban már készült emberi robot is (valamint egy zsiráf), ami szintén mesterséges izmokból és koponyából állt.

A robotkutyákat már tömegével használják az amerikaiak

A tengerentúli hatóságok már jelentős számban alkalmazzák egy amerikai cég, a Boston Dynamics Inc. négylábú robotját, a Spotot. A Bloomberg számolt be róla nemrégiben, hogy az Egyesült Államokban és Kanadában már több mint 60 robbanószerkezet-elhárító és SWAT egység használja a Spot robotkutyát. A gyártó szerint világszerte pedig körülbelül 2000 Spot egység van működésben. Mindezt annak ellenére, hogy a Spot robotebe nem olcsó mutatvány: egy németjuhász méretű példány 100 ezer dollárba (33 millió forint) kerül.