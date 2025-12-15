Bajban van a Magyarországon is ismert márka, a robotporszívók királya

Csődvédelmet kért az iRobot nevű, robotporszívókat gyártó vállalat, mivel jelentős költésnövekedés miatt nehéz helyzetbe került. A Roomba porszívókat Magyarországon is ismerhetik a vásárlók. A cég kínai versenytársai miatt került nehéz helyzetbe, mivel jelentős technológiai beruházásokat kellett végehajtania és árait csökkentenie ahhoz, hogy lépést tudjon tartani velük. Nem könnyítették meg a cég helyzetét az Egyesült Államok által kivetett importvámok sem.

Csődvédelmet kért az iRobot nevű vállalat, a Roomba robotporszívók gyártója (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Töredékére csökkent a robotporszívókat gyártó vállalat értéke

A cég közlése szerint az Egyesült Államok által a Vietnámból származó árukra kivetett 46 százalékos mértékű importvám – ahol az iRobot amerikai piacra szánt eszközeinek nagy részét gyártják – 23 millió dollárral (kb. 7,7 milliárd forint) növelte a cég költségeit idén.

A mostanra veszteségessé vált vállalat értékét 2021-ben 3,56 milliárd dollárra becsülték, abban az időben, amikor a Covid-19-világjárvány hozzájárult a termékei iránti erős kereslet növekedéséhez. Jelenlegi értéke ennek a töredéke: körülbelül 140 millió dollár.

A BBC tudosítása szerint ugyanakkor az iRobot közölte, hogy a csődvédelmi eljárás várhatóan nem fogja megzavarni a vevők kiszolgálását, az ellátási láncait, vagy a terméktámogatást. A vállalatot ugyanis valószínűleg az eddig termékei fő beszállítójának számító Picea vásárolja meg. A sencseni székhelyű vállalat világszerte mintegy 7 000 munkavállalót foglalkoztat, több mint 20 millió robotporszívót adtak el különböző márkanevek alatt, és komoly technológiai fejlesztőbázissal rendelkezik Kínában, valamint Vietnámban is.

A kedvezőnek tűnő hírek ellenére az iRobot részvényei 13 százalékos eséssel zártak a kereskedésben.

Korábban az Amazon is érdeklődött iránta, de az EU közbeszólt

Az iRobotot 1990-ben alapította a Massachusetts Institute of Technology (MIT) Mesterséges Intelligencia Laboratóriumának három tagja, és kezdetben a védelmi és űrtechnológiára összpontosított, mielőtt 2002-ben piacra dobta a Roomba robotporszívót.

A cég saját adatai szerint a Roomba az amerikai robotporszívó-piac körülbelül 42 százalékát, valamint a japán piac 65 százalékát uralja.

Tavaly az Amazon online kiskereskedelmi óriás tervezett 1,7 milliárd dolláros felvásárlási ügyletét az Európai Unió versenyfelügyeleti szerve elkaszálta.