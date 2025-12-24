Kapaszkodjon meg: a Bloomberg megnevezte 2025 legerősebb valutáját

Az orosz rubel idén minden nagyobb valutánál jobban teljesített a dollárral szemben. Ez az erősödés váratlanul érte a döntéshozókat, és közben az is felmerült, hogy a rubel felértékelődése hosszabb távon akár árthat is az ország „háborús” gazdasági működésének - közölte a Bloomberg hírügynökség.

Iszkander-K rakétaként lőtt ki a rubel árfolyama idén a dollárhoz képest Fotó: HANDOUT / Russian Defence Ministry

A rubel az év eleje óta körülbelül 45 százalékot erősödött, és most nagyjából 78 rubel körül van egy dollár. Ez már közel van ahhoz a szinthez, ami Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója előtt volt. A cikk szerint a legutóbbi 12 hónapban ez a rubelerősödés a legerősebb volt legalább 1994 óta.

Miért erősödött ennyire a rubel?

A Bloomberg három fő okot emelt ki, mint ami hozzájárult az orosz fizetőeszköz erősödéséhez:

Kevesebb a devizaigény Oroszországban. A szankciók miatt csökkent a külföldi valuta (pl. dollár, euró) iránti kereslet, nehezebb is hozzájutni, illetve kisebb az igény rá.

Nagyon magas kamatok voltak. A jegybank sokáig rekordmagas szinten tartotta az alapkamatot (tavaly októbertől idén júniusig), majd összesen 5 százalékponttal csökkentette, 16%-ra. A magas kamat miatt a rubelben tartott megtakarítások/“rubeles befektetések” vonzóbbak lettek.

A jegybank devizaeladásai is segítettek. A Bank of Russia devizát adott el a piacon, hasonlóan ahhoz, ahogy a pénzügyminisztérium a Nemzeti Jóléti Alapból (a cikk szerint) jüant és aranyat értékesít, hogy pótolja a kieső energia-bevételek egy részét.

Miért probléma az erős rubel?

Elsőre jól hangzik, hogy erős a valuta, de Oroszország számára ez több ponton gondot is jelenthet. A kormány az idei évre átlagosan 91,2 rubel/dollár árfolyammal számolt, ehhez képest a mostani 78 rubeles dollár árfolyam sokkal erősebb fizetőeszköz jelent. Az erős rubel rontja az exportőrök helyzetét, mert a külföldön dollárban (vagy más devizában) megkeresett bevétel rubelben átszámolva kevesebbet ér. Ez pedig az állami költségvetésnek is fájhat.

Fotó: Bloomberg

A cikk szerint ez a helyzet akkor is kitartott, amikor csökkent az olaj árá, és közben új amerikai és európai szankciók is jöttek. Az orosz pénzügyminisztériumi adatok alapján az olaj- és gázbevételek 22 százalékkal estek az év első 11 hónapjában – az erős rubel pedig tovább szűkítheti az ebből származó rubel-bevételeket.