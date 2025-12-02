Itt a nagy bejelentés: rengeteg uniós pénz érkezhet hamarosan

A Security Action for Europe (SAFE) eszköz célja, hogy a tagállamok védelmi képességeinek fejlesztését — és ezzel az európai biztonság megerősítését — kedvező pénzügyi konstrukciókkal támogassa. Magyarország számára ez azt jelenti, hogy a Bizottság kedvező elbírálása esetén az ország kedvező feltételekkel, hosszú futamidővel és alacsony kamatozással juthat hozzá a szükséges forrásokhoz, amelyek nagysága jelentősen hozzájárulhat a hazai ipari és katonai, valamint kettős célú fejlesztések felgyorsításához.

Fotó: Hans Lucas via AFP

Hamarosan megérkezhet a SAFE-keretösszeg előlege

Magyarország teljeskörűen elkészítette és benyújtotta nemzeti beruházási tervét a SAFE keretében. A Nemzeti Beruházási Terv elkészítésének teljes folyamatában Magyarország rendszeres egyeztetéseket folytatott a Bizottság szakértőivel Budapesten és Brüsszelben.

A tervben szereplő összesített forrásigény 17,4 milliárd euró, amely meghaladja az ország számára korábban előzetesen megállapított 16,2 milliárd eurós SAFE-keretösszeget.

A magasabb igény a magyar védelmi erők és a kapcsolódó szektorok fejlesztési szükségleteinek valós, részletesen alátámasztott igényeiből ered – írja a Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye. Érdemes kiemelni, hogy a 16,2 milliárd euró közel megegyezik azzal az összeggel, mint amit különböző jogállamisági kritikákra hivatkozva tart vissza Magyarországtól az Európai Unió. A SAFE keretében egyébként maximum 150 milliárd euró összegben lehet hosszú lejáratú kölcsönt nyújtani a tagállamoknak a védelmi képességek fejlesztéséhez.

A benyújtott dokumentáció tartalmazza a teljes Nemzeti Beruházási Tervet, annak kötelező mellékleteit és minden egyéb szükséges alátámasztó anyagot, az előírt határidőre és a Bizottság által meghatározott technikai követelményeknek megfelelően. A Kormány célja, hogy a SAFE-forrásokat Magyarország a védelmi képességek megerősítésére, védelmi iparának fejlesztésére, kettős célú infrastruktúrafejlesztésekre, valamint hosszabb távon az államháztartás fenntarthatóságának javítására fordítsa. Mindezek mellett a SAFE a hazai beszállítói és innovációs hálózatok megerősítéséhez és a stratégiai autonómia növeléséhez is érdemben hozzájárulhat.