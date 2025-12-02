Itt a nagy bejelentés: rengeteg uniós pénz érkezhet hamarosan

Hírlevél

55 perce
Olvasási idő: 7 perc
Magyarország teljeskörűen elkészítette és benyújtotta nemzeti beruházási tervét az európai biztonsági cselekvési eszköz, vagyis a SAFE keretében. A tervben szereplő összesített forrásigény 17,4 milliárd euró, amely meghaladja az ország számára korábban előzetesen megállapított 16,2 milliárd eurós SAFE-keretösszeget. A magasabb igény a magyar védelmi erők és a kapcsolódó szektorok fejlesztési szükségleteinek valós, részletesen alátámasztott igényeiből ered. Hazánk földrajzi elhelyezkedése, a régióban betöltött stabilizáló szerepe, valamint elkötelezett NATO- és EU-tagsága alapján indokolt és megalapozott a SAFE forrásokból való jelentős részesedés. A program a honvédelmi képességek fejlesztése és a hazai védelmi ipar dinamizálása mellett a hazai beszállítói és innovációs hálózatok megerősítéséhez, a stratégiai autonómia növeléséhez, valamint a költségvetés kamatkiadásainak csökkentéséhez is érdemben hozzájárulhat. A SAFE program ugyanis a piaci finanszírozási lehetőségekhez képest várhatóan mintegy 200 bázisponttal kedvezőbb kamattal kínál fokozatosan felvehető hitelt, ami hosszú távon évi több tíz-, majd százmilliárd forintos kamatmegtakarítást jelenthet az államháztartás számára – akár devizahitelek kiváltásán keresztül.
A Security Action for Europe (SAFE) eszköz célja, hogy a tagállamok védelmi képességeinek fejlesztését — és ezzel az európai biztonság megerősítését — kedvező pénzügyi konstrukciókkal támogassa. Magyarország számára ez azt jelenti, hogy a Bizottság kedvező elbírálása esetén az ország kedvező feltételekkel, hosszú futamidővel és alacsony kamatozással juthat hozzá a szükséges forrásokhoz, amelyek nagysága jelentősen hozzájárulhat a hazai ipari és katonai, valamint kettős célú fejlesztések felgyorsításához.

A SAFE célja, hogy a tagállamok védelmi képességeinek fejlesztését
Fotó: Hans Lucas via AFP

Hamarosan megérkezhet a SAFE-keretösszeg előlege

Magyarország teljeskörűen elkészítette és benyújtotta nemzeti beruházási tervét a SAFE keretében. A Nemzeti Beruházási Terv elkészítésének teljes folyamatában Magyarország rendszeres egyeztetéseket folytatott a Bizottság szakértőivel Budapesten és Brüsszelben.

 A tervben szereplő összesített forrásigény 17,4 milliárd euró, amely meghaladja az ország számára korábban előzetesen megállapított 16,2 milliárd eurós SAFE-keretösszeget

A magasabb igény a magyar védelmi erők és a kapcsolódó szektorok fejlesztési szükségleteinek valós, részletesen alátámasztott igényeiből ered – írja a Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye. Érdemes kiemelni, hogy a 16,2 milliárd euró közel megegyezik azzal az összeggel, mint amit különböző jogállamisági kritikákra hivatkozva tart vissza Magyarországtól az Európai Unió. A SAFE keretében egyébként maximum 150 milliárd euró összegben lehet hosszú lejáratú kölcsönt nyújtani a tagállamoknak a védelmi képességek fejlesztéséhez. 

A benyújtott dokumentáció tartalmazza a teljes Nemzeti Beruházási Tervet, annak kötelező mellékleteit és minden egyéb szükséges alátámasztó anyagot, az előírt határidőre és a Bizottság által meghatározott technikai követelményeknek megfelelően. A Kormány célja, hogy a SAFE-forrásokat Magyarország a védelmi képességek megerősítésére, védelmi iparának fejlesztésére, kettős célú infrastruktúrafejlesztésekre, valamint hosszabb távon az államháztartás fenntarthatóságának javítására fordítsa. Mindezek mellett a SAFE a hazai beszállítói és innovációs hálózatok megerősítéséhez és a stratégiai autonómia növeléséhez is érdemben hozzájárulhat.

A Bizottság értékelését és a Tanács döntését követően kerülhet sor a hitelszerződés megkötésére, várhatóan a jövő év elején. A jelenlegi ütemezés alapján, amennyiben a folyamat a tervezett módon halad, 2026 tavaszán megérkezhet a támogatási összeg 15%-át kitevő előleg.

A SAFE az Európai Bizottság „ReArm Europe Plan/Readiness 2030” (Európa újrafegyverkezési terve/Készenlét 2030) programjának első pillére, amely a tagállamoknak összesen több mint 800 milliárd eurót biztosít a védelmi képességeik növelésére.

 

