Itt a nagy bejelentés: rengeteg uniós pénz érkezhet hamarosan

A Security Action for Europe (SAFE) eszköz célja, hogy a tagállamok védelmi képességeinek fejlesztését — és ezzel az európai biztonság megerősítését — kedvező pénzügyi konstrukciókkal támogassa. Magyarország számára ez azt jelenti, hogy a Bizottság kedvező elbírálása esetén az ország kedvező feltételekkel, hosszú futamidővel és alacsony kamatozással juthat hozzá a szükséges forrásokhoz, amelyek nagysága jelentősen hozzájárulhat a hazai ipari és katonai, valamint kettős célú fejlesztések felgyorsításához.
Hamarosan megérkezhet a SAFE-keretösszeg előlege
Magyarország teljeskörűen elkészítette és benyújtotta nemzeti beruházási tervét a SAFE keretében. A Nemzeti Beruházási Terv elkészítésének teljes folyamatában Magyarország rendszeres egyeztetéseket folytatott a Bizottság szakértőivel Budapesten és Brüsszelben.
A tervben szereplő összesített forrásigény 17,4 milliárd euró, amely meghaladja az ország számára korábban előzetesen megállapított 16,2 milliárd eurós SAFE-keretösszeget.
A magasabb igény a magyar védelmi erők és a kapcsolódó szektorok fejlesztési szükségleteinek valós, részletesen alátámasztott igényeiből ered – írja a Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye. Érdemes kiemelni, hogy a 16,2 milliárd euró közel megegyezik azzal az összeggel, mint amit különböző jogállamisági kritikákra hivatkozva tart vissza Magyarországtól az Európai Unió. A SAFE keretében egyébként maximum 150 milliárd euró összegben lehet hosszú lejáratú kölcsönt nyújtani a tagállamoknak a védelmi képességek fejlesztéséhez.
A benyújtott dokumentáció tartalmazza a teljes Nemzeti Beruházási Tervet, annak kötelező mellékleteit és minden egyéb szükséges alátámasztó anyagot, az előírt határidőre és a Bizottság által meghatározott technikai követelményeknek megfelelően. A Kormány célja, hogy a SAFE-forrásokat Magyarország a védelmi képességek megerősítésére, védelmi iparának fejlesztésére, kettős célú infrastruktúrafejlesztésekre, valamint hosszabb távon az államháztartás fenntarthatóságának javítására fordítsa. Mindezek mellett a SAFE a hazai beszállítói és innovációs hálózatok megerősítéséhez és a stratégiai autonómia növeléséhez is érdemben hozzájárulhat.
A Bizottság értékelését és a Tanács döntését követően kerülhet sor a hitelszerződés megkötésére, várhatóan a jövő év elején. A jelenlegi ütemezés alapján, amennyiben a folyamat a tervezett módon halad, 2026 tavaszán megérkezhet a támogatási összeg 15%-át kitevő előleg.
A SAFE az Európai Bizottság „ReArm Europe Plan/Readiness 2030” (Európa újrafegyverkezési terve/Készenlét 2030) programjának első pillére, amely a tagállamoknak összesen több mint 800 milliárd eurót biztosít a védelmi képességeik növelésére.