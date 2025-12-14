Másfél évtizeddel ezelőtt tűnt el a világ egyik legismertebb üzletembere – azóta sem került elő

A kriptovaluták kereskedelemre, számítástechnikára és a politikára gyakorolt ​​elementáris hatása ellenére a bitcoint (BTC) megalkotó japán Satoshi Nakamoto valódi kiléte továbbra is rejtély. Ez a személy (de az is lehet, hogy a név egy szoftverfejlesztő csapatot jelöl) nyomtalanul eltűnt 2010. december 13-án, pontosan 15 évvel ezelőtt, és hivatalosan azóta sem hallatott magáról.

15 éve nem hallatott magáról Satoshi Nakamoto, a bitcoin atyja

Fotó: Shutterstock

A BTC alapítójának utolsó nyilvános üzenete technikai kérdésekről szólt, de egy további e-mailt, amely Nakamoto fiókjából származik, 2011 áprilisában még elküldtek egy bitcoin-fejlesztőnek, Mike Hearnnek. Az e-mail egyfajta magyarázattal szolgált a távollétére vonatkozóan, ugyanis az első sor így szólt:

Más dolgokra tértem át.

A BTC megalkotásának meghatározó pillanata egy 2008. november 1-jei tanulmány megjelenése volt. Azon a napon egy kevéssé ismert kriptográfiai levelezőlistán megosztották a kilenc oldalas Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System című könyvet. Ez egy olyan digitális pénzrendszert vázolt fel, amely képes megoldani az úgynevezett double-spending problémát – vagyis azt, hogy egy digitális eszközt ne lehessen többször elkölteni (ennek megoldása azt megelőzően évtizedekig gondot jelentett a kriptográfusok számára).

Satoshi Nakamoto szupergazdag lehet

Lényegében Nakamoto egy blokkláncot használó nyilvános főkönyv bevezetését javasolta, amely megakadályozza a csalárd másolást és így a digitális eszközök többszöri elköltését. Ezt a peer-to-peer rendszert a BTC megalkotója fejlesztette és finomította a következő hónapokban, mielőtt eltűnt volna.

A Tom's Hardware szerint bárhol is legyen, vagy akárhogy is éljen ma, a kriptotörténelem legismertebb neve egyben a világ egyik leggazdagabb entitása is lehet.

A nemrég a 11. leggazdagabb „személyként” emlegetett Nakamoto állítólag még mindig birtokolja az általa a kriptovaluta első évében kibányászott 1,1 millió BTC többségét.

Ma ez a kriptovagyon mintegy 100 milliárd dollárt ér.

Nakamoto BTC-tárcái 2010. óta érintetlenek, vagyis nem adott el a birtokában lévő bitcoin-mennyiségből. Ez beindította a találgatásokat, hogy a BTC megalkotója vagy elhunyt, vagy valahogyan elvesztette a hozzáférést a kriptovalutához. A helyzet azonban megváltozhat, és alaposan felrázná a piacot, ha ezek a készletek megmozdulnának.