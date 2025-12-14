Másfél évtizeddel ezelőtt tűnt el a világ egyik legismertebb üzletembere – azóta sem került elő

A kriptovaluták kereskedelemre, számítástechnikára és a politikára gyakorolt elementáris hatása ellenére a bitcoint (BTC) megalkotó japán Satoshi Nakamoto valódi kiléte továbbra is rejtély. Ez a személy (de az is lehet, hogy a név egy szoftverfejlesztő csapatot jelöl) nyomtalanul eltűnt 2010. december 13-án, pontosan 15 évvel ezelőtt, és hivatalosan azóta sem hallatott magáról.
A BTC alapítójának utolsó nyilvános üzenete technikai kérdésekről szólt, de egy további e-mailt, amely Nakamoto fiókjából származik, 2011 áprilisában még elküldtek egy bitcoin-fejlesztőnek, Mike Hearnnek. Az e-mail egyfajta magyarázattal szolgált a távollétére vonatkozóan, ugyanis az első sor így szólt:
Más dolgokra tértem át.
A BTC megalkotásának meghatározó pillanata egy 2008. november 1-jei tanulmány megjelenése volt. Azon a napon egy kevéssé ismert kriptográfiai levelezőlistán megosztották a kilenc oldalas Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System című könyvet. Ez egy olyan digitális pénzrendszert vázolt fel, amely képes megoldani az úgynevezett double-spending problémát – vagyis azt, hogy egy digitális eszközt ne lehessen többször elkölteni (ennek megoldása azt megelőzően évtizedekig gondot jelentett a kriptográfusok számára).
Satoshi Nakamoto szupergazdag lehet
Lényegében Nakamoto egy blokkláncot használó nyilvános főkönyv bevezetését javasolta, amely megakadályozza a csalárd másolást és így a digitális eszközök többszöri elköltését. Ezt a peer-to-peer rendszert a BTC megalkotója fejlesztette és finomította a következő hónapokban, mielőtt eltűnt volna.
A Tom's Hardware szerint bárhol is legyen, vagy akárhogy is éljen ma, a kriptotörténelem legismertebb neve egyben a világ egyik leggazdagabb entitása is lehet.
A nemrég a 11. leggazdagabb „személyként” emlegetett Nakamoto állítólag még mindig birtokolja az általa a kriptovaluta első évében kibányászott 1,1 millió BTC többségét.
Ma ez a kriptovagyon mintegy 100 milliárd dollárt ér.
Nakamoto BTC-tárcái 2010. óta érintetlenek, vagyis nem adott el a birtokában lévő bitcoin-mennyiségből. Ez beindította a találgatásokat, hogy a BTC megalkotója vagy elhunyt, vagy valahogyan elvesztette a hozzáférést a kriptovalutához. A helyzet azonban megváltozhat, és alaposan felrázná a piacot, ha ezek a készletek megmozdulnának.
A bitcoin a kriptovaluták királya
A bitcoin egy olyan digitális fizetőeszköz, amelyet elektronikus úton hoznak létre és tárolnak, egyúttal decentralizált eszköz, ami azt jelenti, hogy nincs mögötte sem központi bank, sem kormány, sem pedig egy kibocsátó vállalat. Ez egy olyan forradalmi megoldás, amelynek köszönhetően egy új pénzügyi szektor, a kripto- és blokkláncipar született.
A kriptovaluták királyának is nevezik, hiszen a bitcoinnak hála rengeteg kriptovaluta látott napvilágot és a mögötte működő blokklánc technológiát már számos iparág, köztük
- a bank- és biztosítási szektor,
- illetve a mezőgazdaság is
aktívan használja.
A hagyományos pénzzel ellentétben, a bitcoin fizikailag nem megfogható, azaz nem nyomtatják. Ezzel rengeteg pénz megspórolható és abból a szempontból biztonságosabb is a hagyományos fizetőeszközöknél, hogy nem lehet hamisítani.
A bitcoint bitcoinbányászok számítógépes szoftverek segítségével hozzák létre különböző problémák megoldásával, amit a szektorban bányászatnak neveznek. Bárki a bitcoinbányász közösség tagjává válhat. A bányászat egy elosztott számítógépes hálózaton zajlik.