Ez nagyot szólhat: Oroszország a gazdasági atombomba ledobására készül

A Sberbank, Oroszország legnagyobb és legismertebb pénzintézete, a hírek szerint kriptovaluta-alapú fedezetekkel nyújtott rubelhitelek bevezetését tervezi. Olyan digitális eszközök, mint a bitcoin és az ethereum szolgálhatnának biztosítékként a kölcsönök mögött. Emellett a bank nem zárja ki más digitális eszközök, például stabilcoinok vagy tokenizált nemesfémek használatát sem.

Kriptovaluta-alapú fedezetekkel nyújtott rubelhitelek bevezetését tervezi a Sberbank / forrás: Pixabay

Dominóhatást indíthat el a Sberbank

Ez a kezdeményezés radikális változást jelez a hagyományos orosz pénzügyi szektor hozzáállásában, amely eddig meglehetősen óvatosan kezelte a kriptovalutákat.

A Sberbank ezzel lényegében utat nyithat a digitális eszközök banki integrációja előtt, és új típusú hiteltermékeket vezethet be a piacra – emeli ki a ProfitLine.

A Bank of Russia – Oroszország központi bankja – korábban mereven elutasította a kriptoeszközök pénzügyi integrációját, de az utóbbi hónapokban enyhülni látszik az álláspontja.

A kriptovaluták hitelezési fedezetként történő elfogadása jelentős hatással lehet az orosz és a nemzetközi piacokra egyaránt.

A vállalatok számára új tőkebevonási formát jelenthet, különösen azoknak, akik jelentős digitális eszközkészlettel rendelkeznek.

Ha zöld utat kap a modell, az egész régióban elindíthat egy dominóhatást, más pénzintézetek és országok is követhetik a Sberbank példáját.