Tankolni akart a sofőr egy hazai kútnál, majd jött a sokkoló meglepetés

Egy pórul járt sofőr a Redditen osztotta meg tapasztalatát, miután az autója nem sokkal azután robbant le, hogy megállt tankolni az M7-es autópályán a Balatonkeresztúr közelében található benzinkúnál. A sofőr 95-ös benzint szeretett volna tankolni a Shell töltőállomásán, és biztos benne, hogy nem cserélte fel a töltőpisztolyokat, mégis, az autója nem sokkal később leállt. Egy másik felhasználó azt írta, szerda este legalább két másik autó is lerobbant, miután az említett kútnál tankoltak. Miután az autót szervizbe vitte a tulajdonosa, közölték vele, hogy „nagyrészt víz van a tankban.” Arról egyelőre nincs információ, hogy mekkora kár keletkezett a motorban.

A Shellnél korábban is történt hasonló eset./ Fotó: Takács József

Nem ez volt az első eset Shellnél

A vállalatot reagált a problémára, azt jelezték, hogy múlt hét pénteken vették észre, hogy valami nincs rendben, ezért az FS95 tankolást lezárták a töltőállomáson. Emellett az eset kivizsgálását is ígérték. Hozzátették azt is, a vizsgálat lezárása után, annak eredményétől függően, az érintett, panaszos vásárlóikat kompenzációban részesítik. A töltőállomáson jelenleg prémium üzemanyag értékesítése zajlik, kedvezményes áron. A Shellnél korábban is történt hasonló eset. 2019-ben benzin helyett gázolajat, gázolaj helyett pedig benzint adott ki a vállalat egy magyar kútja.