Naponta átlagosan 870 forint – ezen ne spóroljon télen, ha belevág ebbe!

A biztosításközvetítő portál oldalain a nyaralási szezonban 710 forint volt az utasbiztosítások napi átlagdíja, a téli sportokra kalkulált 870 forint ezt 23 százalékkal haladja meg. A díjtöbblet oka a síeléshez kapcsolódó olyan pótlólagos szolgáltatások, mint a helikopteres mentés, amely ma már szinte kivétel nélkül része minden síbiztosításnak. Szintén része már egy átlagos konstrukciónak is a felszerelésre vonatkozó kártalanítás. Emellett évről évre egyre többen választják az olyan prémium termékeket is a síelni indulók, amelyeknek része az utazás teljes vagy részbeni meghiúsulása miatt igénybe nem vett szállás, síbérlet vagy egyéb program díjának megtérítése.

A síelőknek idén sem érdemes síbiztosítás megkötése nélkül hódolni kedvenc elfoglaltságuknak (illusztráció)

Fotó: Pexels

Síbiztosítás nélkül nem érdemes síterepre menni

A gondtalan síeléshez nem csak hóbiztos síterepek szükségesek minden igényt kielégítő turisztikai szolgáltatásokkal – az Origo tavalyi beszámolóját egy ausztriai síközpontban tett látogatásról itt éri el –, hanem olyan síbiztosítás is, mely költségfedezetet nyújt akár esetleges komolyabb sérülések esetén is.

Piaci becslések szerint ma már az utazni készülők közel kétharmada köt utasbiztosítást külföldi útja előtt, a síbiztosítás esetén pedig ez az arány a 80 százalékot is közelíti. Mindez nem véletlen: egy átlagos városnéző úthoz képest jóval nagyobb kockázattal és sokkal jelentősebb kiadással nézhet szembe, aki kihagyja ezt a védelmet

– mondja Dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója.

A szakember arra is felhívja a figyelmet, hog az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EEK) minden esetben csak kiegészíteni képes az utasbiztosítást, de hiányosságai főként a sípályákon mutatkoznak meg. Azokon ugyanis a betegszállítás (amelyre az EEK semmilyen fedezetet nem ad) a terep sajátosságai miatt gyakran csak helikopterrel oldható meg, melynek költségei több millió forintot tesznek ki.

További gondot okozhat az is, hogy számos síközpontból olyan magánegészségügyi intézménybe kerülhet a sürgős ellátást igénylő sérült, amely az EEK-t nem is fogadja el

– tette hozzá a vezérigazgató.