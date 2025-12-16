Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt a Kreml és ennek sokan nem fognak örülni

Sinsay

Rákkeltő anyagok oldódhatnak ki a Sinsay egyik termékéből, ne használja!

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Veszélyes nehézfémek oldódhatnak egy, a Sinsay kiskereskedőnél árult üvegbögréből. A nehézfémek akár súlyos kockázatokat is jelenthetnek az egészségre nézve. Mivel a Sinsay kínálatában megjelent bögréből Magyarországra is érkezett, ezért a hatóság azt kéri a vásárlóktól, hogy azt ne használják fel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
SinsayNKFHnehézfémvisszahívás

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján nehézfémek (ólom és kadmium) kioldódását mérték Kínából származó üvegbögréből. A termékből a lengyel LPP S.A. forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett az LPP Hungary Kft. által üzemeltetett Sinsay üzletekbe. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, a cég az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Sinsay store is seen in a shopping mall in Krakow, Poland on October 2, 2024. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
Nehézfémek oldódhatnak ki egy, a magyarországi Sinsay-ben is árult bögréből, ne használja azt (illusztráció)
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A visszahívással érintett, Sinsay-ben árult termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: mintás üvegbögre (falevél és gomba)

  • Tételszám: 578ES-MLC-ONE
  • Lengyel kereskedő: LPP S.A.
  • Hazai címzett: LPP Hungary Kft. (Sinsay üzletek)

Termékvisszahívás oka: nehézfém kioldódás

Tájékoztató jellegű kép a visszahívással érintett termékről:

A hatóság kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!

A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe. Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát.

A visszahívástól független hír a Sinsay kapcsán, hogy úgy tűnik, a magyar vásárlók továbbra is kedvelik az üzletláncot, így a vállalat nemrég további üzletek nyitása mellett döntött.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!