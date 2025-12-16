Rákkeltő anyagok oldódhatnak ki a Sinsay egyik termékéből, ne használja!

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján nehézfémek (ólom és kadmium) kioldódását mérték Kínából származó üvegbögréből. A termékből a lengyel LPP S.A. forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett az LPP Hungary Kft. által üzemeltetett Sinsay üzletekbe. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, a cég az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Nehézfémek oldódhatnak ki egy, a magyarországi Sinsay-ben is árult bögréből, ne használja azt (illusztráció)

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A visszahívással érintett, Sinsay-ben árult termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: mintás üvegbögre (falevél és gomba)

Tételszám: 578ES-MLC-ONE

Lengyel kereskedő: LPP S.A.

Hazai címzett: LPP Hungary Kft. (Sinsay üzletek)

Termékvisszahívás oka: nehézfém kioldódás

Tájékoztató jellegű kép a visszahívással érintett termékről:

A hatóság kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!

A visszahívástól független hír a Sinsay kapcsán, hogy úgy tűnik, a magyar vásárlók továbbra is kedvelik az üzletláncot, így a vállalat nemrég további üzletek nyitása mellett döntött.