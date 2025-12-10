Vége: újabb európai országból vonul ki a magyarok egyik kedvenc üzletlánca

A dél-afrikai vállalat, amely több országos licenccel rendelkezik a holland Spar Csoporttól, az elmúlt két pénzügyi évben kivonult Svájcból és Lengyelországból, most pedig tárgyalásokat folytat a brit Appleby Westward értékesítéséről.

A Spar kivonul a brit piacról

Fotó: Unsplash

„Eladjuk az Egyesült Királyságbeli üzletágat” – nyilatkozta Angelo Swartz vezérigazgató a Reutersnek. „Jelenleg is tárgyalunk az értékesítésről.”

Az ESM szakportál szerint ugyanakkor tervezik a felsőkategóriás Gourmet üzletlánc bővítését, amely olyan riválisokkal versenyez, mint a Woolworths és a Shoprite's Checkers. A csoport a következő pénzügyi évben négy-öt új Gourmet üzlet megnyitása szerepel a tervek között, öt éven belül pedig körülbelül 100 egység megnyitása a célkitűzés. Emellett a kínálatot az élelmiszereken túl többek között az építőanyagokra is kiterjesztik.

A Spar folytatja a fejlesztéseket Magyarországon

A Spar eközben Magyarországon tovább fejleszti hálózatát, az üzletlánc az elmúlt években országszerte számos fejlesztést hajtott végre áruházainak korszerűsítése érdekében. Ennek keretében legutóbb több mint egymilliárdos modernizációt követően nyitotta meg újra két budapesti szupermarketét.

A Budapest, XIV. kerület, Vezér utcai szupermarket 250 millió forintos beruházással, november 20-án nyílt meg ismét.

A 765 négyzetméteres üzlet áttekinthető eladótérrel, kibővített termékkínálattal és praktikus szolgáltatásokkal várja a vásárlókat. A megújult üzlet a frissáruk területén szélesebb választékot kínál, emellett a pékáru-részleg is kibővült. Az új convenience hűtősziget szendvicseket, salátákat és készételeket kínál, az akciós zóna kiemelt helyen, jól láthatóan helyezkedik el az üzletben. A fizetés gördülékenységét 5 önkiszolgáló kassza és 3 hagyományos pénztár biztosítja.

A III. kerületi Pacsirtamező utcai Spart 789 millió forintból újították fel, és december 4-étől várja újra a vásárlókat.

Az üzlet külső megjelenése és belső tere is teljesen megújult, a vásárlókat modern arculat, letisztult design és átláthatóbb elrendezés fogadja, amely megkönnyíti a tájékozódást és gyorsabb bevásárlást tesz lehetővé. Az eladótér 766 négyzetméteren, modern berendezésekkel biztosít helyet az üzletlánc megszokott kínálatának, a friss élelmiszerektől a saját márkás termékekig. Az önkiszolgáló kasszák száma ötre nőtt, és biciklitárolót is kialakítottak. A fejlesztés műszaki tartalma is a legmodernebb elvárásoknak megfelelő: új, szén-dioxid-alapú hűtéstechnológia és korszerű LED-világítás gondoskodik az energiahatékony működésről.