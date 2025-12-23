Meglepő változás a boltok polcain: új szabályok jönnek a száraztésztáknál

Megváltozott a Magyar Élelmiszerkönyvben a száraztészták leírása, miután az agrárminiszter vonatkozó rendelete a Magyar Közlönyben megjelent. jelentős mértékben módosítja a száraztésztákra vonatkozó kötelező előírásokat. A változások a Magyar Élelmiszerkönyv vonatkozó fejezeteit érintik, és számos olyan terméket kiszoríthatnak a piacról, amelyek eddig laza kategóriákba rejtve, a szabályok tág értelmezésével kerültek a fogyasztók asztalára - írja értékelésében az Agroinform.
Száraztészták: tisztázódnak a kategóriák, pontos definíciók jönnek
Az októberi társadalmi egyezetés után (lásd a tervezetet az azóta rendeleti szintre emelt változásokról) elkészült az a rendelet, mely a Magyar Élelmiszerkönyv vonatkozó passzusait módosítva fogalmi és tartalmi értelemben is „rendet vág” a száraztészták világában. A rendelet két fő célt szolgál: egyrészt a magasabb minőséget képviselő tészták támogatását, másrészt a fogyasztók számára egyértelműbb, pontosabb termékinformációkat. Ez nemcsak az összetételre, hanem a gyártási technológiára és a megnevezésekre is kiterjed.
Mindez a vásárlók védelmét szolgálja, hiszen a rendelet kiküszöböli az olyan, némileg bizonytalan szabályozású kifejezések használatát, mint az „egyéb tészta”, „tojásos”, vagy épp a „teljes kiőrlésű”. Ezentúl ezek a megnevezések csak szigorú szakmai kritériumok teljesülése esetén szerepelhetnek a csomagoláson.
Végleg eltűnik egy száraztészta-kategória
Az új szabályozás egyik legfontosabb lépése, hogy megszünteti az eddig gyűjtőkategóriaként funkcionáló „egyéb száraztészta” elnevezést, amely számos, egymástól alapjaiban eltérő terméket foglalt egybe. Ezentúl az ízesített, dúsított, valamint színezett száraztészták külön-külön termékkategóriát kapnak, saját minőségi paraméterekkel és jelölési előírásokkal.
Ez egyértelmű piaci tisztulást hozhat:
a szakmai értékelés szerint az eddig némileg „átjárható” határok helyett világos kategóriák jönnek létre, amivel nemcsak a fogyasztók járnak jól, hanem a tisztességesen működő gyártók is, akik valóban minőségi alapanyagokkal és átlátható gyártási folyamatokkal dolgoznak.
A rendelet külön kitér a tojásos száraztészták előállítására. Fontos változás, hogy a „friss tojásos” megnevezés csak akkor használható, ha
- a gyártás során kizárólag A osztályú,
- héjas tojásból származó,
- adalékanyag-mentes friss tojáslevet alkalmaznak,
- amelyet legfeljebb 48 órás hűtött tárolás után használnak fel.
A pasztőrözött tojáslé vagy tojáskészítmény is megengedett ugyan, de ekkor a „friss tojásos” megjelölés nem szerepelhet a csomagoláson.
A rendelet előírja a tojástartalom pontos feltüntetését is:
a gyártóknak kilogrammonkénti darabszámban kell megadni, hogy a termék hány tojásnak megfelelő mennyiséget tartalmaz.
Emellett meghatározták a tojásos termékeknél megengedett negatív eltérés mértékét is.
Változás a teljes kiőrlésű tészták szabályozásánál
A „teljes kiőrlésű” tésztákra vonatkozó új szabályok egyértelművé teszik: csak akkor tüntethető fel ez a megnevezés, ha az adott termék száz százalékban teljes kiőrlésű búzából származó őrleményt tartalmaz. Részarányos használat vagy keverék esetén ez a kifejezés nem alkalmazható. Ezzel megszűnik a sokszor megtévesztő „teljes kiőrlésű hatás” illúziója, amelyre több gyártó is épített az elmúlt években. Miként a lap összeállításában kitér rá, más változások mellett fogalmi meghatározások is megjelennek a rendelettel összefüggésben, például az olyan megjelölések estén, mint a „durum”, „tojásos”, vagy „apró”.
Másfél éves türelmi időszak kezdődött
Kérdés, meddig maradhatnak forgalomban, meddig vásárolhatók a boltokban azok a száraztészta-termékek, melyek a most elfogadott, már december 19-én, pénteken hatályba lépett rendelet szerinti módosításoknak nem felelnek meg, de az azelőtt érvényben lévő előírásoknak igen. Erre vonatkozóan az agrárrendelet másfél éves türelmi időt hagy a gyártóknak és a kereskedőnek, mert azt írja, hogy az érintett élelmiszeripari termékek a módosítás
hatálybalépésének napjától számított 18. hónap utolsó napjáig előállíthatók és forgalomba hozhatók, valamint a minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejük lejártáig forgalomban tarthatók.
Ez tehát azt jelenti, hogy amennyiben a szabályozásban nem lesz újabb, ezt érintő változtatás, akkor az új előírásoknak nem megfelelő száraztészták legfeljebb 2027 közepéig forgalmazhatók.
A száraztészták közé tartozó élelmiszerek a magyar háztartások kedvelt élelmiszerei közé tartoznak, fogyasztásukról a Központi Statisztikai Hivatalnál 2015-ös adatok állnak rendelkezésre, akkor 0,6 kg/fő volt az éves átlagos fogyasztás. A száraztészták árai némileg ellenállóbbnak tűnnek az áremelkedéssel szemben, például fogyasztóiár-indexük 2025 novemberében 2,8 százalék volt, de az év korábbi hónapjaiban átlagáruk a tavalyi év azonos időszakához mérten mérsékeltebb is volt.
