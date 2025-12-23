Meglepő változás a boltok polcain: új szabályok jönnek a száraztésztáknál

Megváltozott a Magyar Élelmiszerkönyvben a száraztészták leírása, miután az agrárminiszter vonatkozó rendelete a Magyar Közlönyben megjelent. jelentős mértékben módosítja a száraztésztákra vonatkozó kötelező előírásokat. A változások a Magyar Élelmiszerkönyv vonatkozó fejezeteit érintik, és számos olyan terméket kiszoríthatnak a piacról, amelyek eddig laza kategóriákba rejtve, a szabályok tág értelmezésével kerültek a fogyasztók asztalára - írja értékelésében az Agroinform.

Sok minden megváltozik a száraztészták körül egy friss rendeletmódosításnak köszönhetően (illusztráció)

Fotó: Pixabay

Száraztészták: tisztázódnak a kategóriák, pontos definíciók jönnek

Az októberi társadalmi egyezetés után (lásd a tervezetet az azóta rendeleti szintre emelt változásokról) elkészült az a rendelet, mely a Magyar Élelmiszerkönyv vonatkozó passzusait módosítva fogalmi és tartalmi értelemben is „rendet vág” a száraztészták világában. A rendelet két fő célt szolgál: egyrészt a magasabb minőséget képviselő tészták támogatását, másrészt a fogyasztók számára egyértelműbb, pontosabb termékinformációkat. Ez nemcsak az összetételre, hanem a gyártási technológiára és a megnevezésekre is kiterjed.

Mindez a vásárlók védelmét szolgálja, hiszen a rendelet kiküszöböli az olyan, némileg bizonytalan szabályozású kifejezések használatát, mint az „egyéb tészta”, „tojásos”, vagy épp a „teljes kiőrlésű”. Ezentúl ezek a megnevezések csak szigorú szakmai kritériumok teljesülése esetén szerepelhetnek a csomagoláson.

Végleg eltűnik egy száraztészta-kategória

Az új szabályozás egyik legfontosabb lépése, hogy megszünteti az eddig gyűjtőkategóriaként funkcionáló „egyéb száraztészta” elnevezést, amely számos, egymástól alapjaiban eltérő terméket foglalt egybe. Ezentúl az ízesített, dúsított, valamint színezett száraztészták külön-külön termékkategóriát kapnak, saját minőségi paraméterekkel és jelölési előírásokkal.

Ez egyértelmű piaci tisztulást hozhat:

a szakmai értékelés szerint az eddig némileg „átjárható” határok helyett világos kategóriák jönnek létre, amivel nemcsak a fogyasztók járnak jól, hanem a tisztességesen működő gyártók is, akik valóban minőségi alapanyagokkal és átlátható gyártási folyamatokkal dolgoznak.

A rendelet külön kitér a tojásos száraztészták előállítására. Fontos változás, hogy a „friss tojásos” megnevezés csak akkor használható, ha

a gyártás során kizárólag A osztályú,

héjas tojásból származó,

adalékanyag-mentes friss tojáslevet alkalmaznak,

amelyet legfeljebb 48 órás hűtött tárolás után használnak fel.

A pasztőrözött tojáslé vagy tojáskészítmény is megengedett ugyan, de ekkor a „friss tojásos” megjelölés nem szerepelhet a csomagoláson.