Akkora a felháborodás a szellemvonat miatt, hogy inkább menetrendbe tették

Folytathatja utasokkal a közlekedést az a vonat, mely egy korábban meghozott döntés visszavonása nélkül „szellemvonatként” robogott volna két angliai nagyváros között. A brit szakhatóság (Office of Rail and Road, ORR) korábban azzal indokolta a járat kivételét a menetrendből, hogy így több mozgástere marad a rendszernek az esetleges fennakadások idején, az amúgy túlterhelt belföldi hálózaton. A döntés annak ellenére ez volt, hogy a pályahálózatot üzemeltető Network Rail is egyetértett abban: ha a vonat úgyis megy, akkor vihetne utasokat is. Ez most teljesülni fog.

Az Avanti vonata két óra alatt teszi meg a London - Manchester távolságot, és a közfelháborodás elérte, hogy nem szellemvonatként kell közlekednie a jövőben sem

Fotó: Unsplash

Mégsem lesz szellemvonat a szuperexpresszből

A döntés ugyanis azonnali ellenállásba ütközött. Magas beosztású kormányzati tisztviselők, valamint az összeköttetéssel közvetetten érintett városok vezetői is bírálták a „szellemvonatként” közlekedő járat ötletét, így az ORR végül bejelentette: visszavonja korábbi határozatát.

A The Guardian szerint a hivatal szóvivője közölte: „Mérlegeltük minden visszajelzést, és engedélyt adtunk a Network Railnek és az Avantinak, hogy a reggel 7 órakor induló járat továbbra is utasokkal közlekedjen. Bár álláspontunk szerint ez a vonat ronthatja a nyugati parti fővonal pontosságát és megbízhatóságát, tisztában vagyunk a járat jelentőségével, és támogatjuk a további működését. De elvárjuk, hogy az üzemeltetők és a hálózatkezelők keressék azokat a megoldásokat, amelyekkel mérsékelni lehet az esetleges teljesítményromlást.”

London – Manchester: a majdnem-szellemvonatnak két óra kell hozzá

A járat az egyetlen, amely a két nagyváros között két órán belül teszi meg az utat – 1 óra 59 perc alatt, megállás nélkül Stockporttól Londonig –, így évek óta kiemelten fontos és közkedvelt szolgáltatás. 2008 óta közlekedik a Virgin Trains, később az Avanti üzemeltetésében, a Covid-időszak rövid szünetét leszámítva.

A járat bevételének jelentős része manapság a brit közlekedési minisztériumhoz kerül az Avanti szerződésének feltételei alapján.

A közlekedési államtitkár, Peter Hendy, valamint a közlekedési miniszter, Heidi Alexander is nyomást gyakorolt az ORR-re. Alexander úgy fogalmazott:

Az utasok joggal voltak megdöbbenve ezen a döntésen, amely gazdaságilag is káros. Örülök, hogy a szabályozó újragondolta az álláspontját”

– mondta.