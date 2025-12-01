SZÉP-kártya: ne feledje, mától a boltokban is használhatja ezekre a termékekre

A Magyarországon rendkívül népszerű, elsősorban a belföldi turizmust támogató béren kívüli juttatási forma, a SZÉP-kártya felhasználási köre átmenetileg, de jelentősen kibővül. A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint a kártyabirtokosok mától, azaz 2025. december 1-től egészen 2026. április 30-ig használhatják fel a kártyáikon lévő egyenleget élelmiszer-vásárlásra.

Élelmiszer-vásárlásra is használható a SZÉP-kártya. Képünk illusztráció

Fotó: Brittani Burns / Unsplash



SZÉP-kártya élelmiszerre: mit és hol?

Ez a lépés hatalmas lehetőséget jelent a lakosságnak, hiszen jelenleg több mint 96 milliárd forintnyi összeg áll rendelkezésre a SZÉP-kártyákon.

A kormány célja egyértelmű: a családok anyagi mozgásterének növelése mellett a kiskereskedelmi forgalom élénkítése is fontos szempont. A mostani döntés a családok kezébe adja az irányítást. Ők dönthetik el, hogy a pihenés mellett a mindennapi kiadásaikra, a bevásárlókosár tartalmára fordítják-e az összeget. Különösen nagy segítség ez most, az adventi időszak kezdetén, amikor az ünnepi menü hozzávalóinak beszerzése minden háztartásban kiemelt figyelmet kap.

Fontos tisztázni, hogy pontosan hol és mit lehet vásárolni. A szabályozás értelmében szinte minden olyan üzletben fizethetünk a kártyával, amelynek fő tevékenysége az élelmiszer-kiskereskedelem. Ide tartoznak a nagy, országos áruházláncok, de azok a kisebb boltok is, amelyek korábban is elfogadták már a SZÉP-kártyát.

Lényeges azonban tisztában lenni a kivételekkel is, az intézkedés ugyanis kifejezetten az élelmiszer-ellátást hivatott segíteni. Ezért továbbra sem lehet alkoholt, tartós fogyasztási cikkeket (például műszaki cikkeket), vagy úgynevezett „non-food" terméket vásárolni a kártyával. A kasszánál tehát nem fizethetünk vele tisztítószerekért, kozmetikumokért, állateledelért vagy éppen újságért, a fókusz a családok étkeztetésén van.

A kormány nem áll meg itt, az Új Gazdaságpolitikai Akcióterv keretében szélesebb körű védelmet biztosít a vásárlóknak. Azon túl, hogy a SZÉP-kártya felhasználhatósága bővült – ne felejtsük el, hogy 2025 végéig a juttatások fele lakáscélra is fordítható –, folytatódik a küzdelem az indokolatlan áremelések ellen is.

Ennek részeként 2026. február 28-ig meghosszabbították a kötelező árréscsökkentést, sőt, a mai naptól kezdve további 13 termékre terjesztették ki azt. A kormányzati fellépés eredményeként önkéntes árkorlátozást sikerült elérni többek között a bankoknál, biztosítóknál és a telekommunikációs cégeknél is, hogy a mindennapi élet költségei ne jelentsenek aránytalan terhet a magyar embereknek.