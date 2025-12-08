SZÉP-kártya – fontos könnyítés lépett életbe, minden rekordot megdöntött az Otthon Start – heti összefoglaló

Fontos könnyítés lépett életbe hétfővel rengeteg magyar családnak jelenthet érdemi segítséget az év végi hajrában és a mindennapokban. A kormány döntése értelmében ugyanis ismét lehetőség nyílt a SZÉP-kártya használatára hideg élelmiszer vásárláskor.
Az intézkedés nemcsak a karácsonyi készülődést könnyíti meg, de a családok anyagi mozgásterét is jelentősen kibővíti.
A kiskereskedelmet is segíti a SZÉP-kártya kibővített felhasználhatósága
A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint a kártyabirtokosok 2025. december 1-től egészen 2026. április 30-ig használhatják fel a kártyáikon lévő egyenleget élelmiszer-vásárlásra. Erről korábban írtunk már, az intézkedés segít a korábban fel nem használt összegek elköltésében, nem mellesleg pedig a kiskereskedelmi forgalmat is élénkíti valamelyest.
Milliós fizetést is kaphatnak a magyar munkások
Történelmi csúcsra értek a bérek a magyar fizikai szektorban, ahol a legjobban képzett szakemberek bruttó fizetése ma már elérheti, sőt meg is haladhatja az egymilliós álomhatárt. Egy felmérés szerint fantasztikus lehetőségek nyílnak a munkavállalók előtt. A jövő év elején újabb toborzási roham indulhat, a fizetések pedig a gazdasági növekedésnek és a minimálbér-emelésnek köszönhetően tovább emelkedhetnek.
Már jócskán hatszáz forint alá csökkent a dízel ára
Előző pénteken kilenc, szombaton nyolc, hétfőn öt forinttal mérséklődött, most szerdán pedig újabb két forinttal csökkent a gázolaj ára, közben a benzint is egyre olcsóban tankolhatják a magyar autósok. Az üzemanyaár-csökkenésnek viszont nincs vége, pénteken ismét két-két forinttal csökkent mindkét üzemanyag alaptípus ára. (A prémium termékeknél is követik az árváltozást.)
Előrehozottan utalták a megemelt összegű decemberi nyugdíjat
Az ünnepi készülődést segítve a nyugdíjasok – az előző évek gyakorlatához hasonlóan – idén decemberben is előrehozottan kapják meg a nyugdíj-kiegészítéssel emelt nyugdíjukat. A jóváírás már megjelent a bankszámlákon, és a Magyar Posta is megkezdte már a kézbesítést.
Összefoglalva kronológiailag erre számíthatnak az idősek:
- Decemberben már az 1,6 százalékkal megemelt nyugdíj érkezik,
- Januárban jön az újabb, 3,6 százalékos év eleji emelés,
- Februárban pedig a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi járadék első negyede.
Figyeljen oda: két kattintás, és bekerül a NAV különleges adatbázisába
Már elérhető az Ügyfélportálon (ÜPO) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) újítása. Ez kézzelfogható előnnyel járhat, hiszen akinek nincs köztartozása és időben beadta a bevallásait is, két kattintással bekerülhet a Köztartozásmentes Adózói Adatbázisba (KOMA), amely jelentősen meggyorsíthatja az ügyintézést, amikor szükséges egy nullás igazolás, például az Otthon Start hitel igényléséhez.
Hamarosan befejeződik a korszerűsítés az ország legforgalmasabb vasúti mellékvonalán
Jól haladnak a Vác–Balassagyarmat vasútvonal október végén megkezdett felújítási munkái, amelyeknek köszönhetően teljes mértékben megújul az ország legforgalmasabb vasúti mellékvonala. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója szerint nem a tüneti kezelés a cél, hanem olyan fejlesztés, amely évtizedekre biztosítja a biztonságos és zavartalan közlekedést. Mint ismeretes, a 75-ös számú, Vác–Balassagyarmat vasútvonalon szeptemberben, Magyarkút mellett kisiklott egy BZ motorvonat. Ezért a MÁV az azonnali felújítás megkezdése mellett döntött, de a balesetben érintett szakasz helyreállításánál sokkal több és összetettebb munkát végeznek el, szinte a pálya teljes hosszán.
Minden rekordot megdöntött az Otthon Start
Soha annyi lakáshitelt nem vettek még fel a magyar háztartások, mint idén októberben, a hitelek aránya, összege beszédes. Az Otthon start ezzel új korszakot teremtett és rekord született az egy szerződésre jutó hitelösszeget illetően is. A személyi kölcsön népszerűsége töretlen – írja a Bank360.
Megvan a döntés, így alakulnak jövőre az egyes fizetések
A minimálbér és a garantált bérminimum emelése (bérmegállapodás) nem csak az érintettek bérhelyzetét befolyásolja, számos juttatás is előbbinek az összegéhez kapcsolódik. A bérmegállapodás, így a bérek változása a teljes gazdaság szerkezetére kihat. Január 1-től a minimálbér 11 százalékkal, bruttó 322 800 forintra emelkedik, a szakmunkás minimálbér (garantált bérminimum) 7 százalékkal, bruttó 373 200 forint nő.