SZÉP-kártya – fontos könnyítés lépett életbe, minden rekordot megdöntött az Otthon Start – heti összefoglaló

Fontos könnyítés lépett életbe hétfővel rengeteg magyar családnak jelenthet érdemi segítséget az év végi hajrában és a mindennapokban. A kormány döntése értelmében ugyanis ismét lehetőség nyílt a SZÉP-kártya használatára hideg élelmiszer vásárláskor.

Ismét vehetünk hidegélelmiszert SZÉP-kártyával

Az intézkedés nemcsak a karácsonyi készülődést könnyíti meg, de a családok anyagi mozgásterét is jelentősen kibővíti.

A kiskereskedelmet is segíti a SZÉP-kártya kibővített felhasználhatósága

A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint a kártyabirtokosok 2025. december 1-től egészen 2026. április 30-ig használhatják fel a kártyáikon lévő egyenleget élelmiszer-vásárlásra. Erről korábban írtunk már, az intézkedés segít a korábban fel nem használt összegek elköltésében, nem mellesleg pedig a kiskereskedelmi forgalmat is élénkíti valamelyest.

