Álommunkát hirdettek meg egy lakatlan szigeten 2026-ra – ami mégsem jár együtt a magánnyal

A Handa-szigetre meghirdetett pozícióért a hat hónapra összesen 26.112 fontos (közel 11,5 millió forint) fizetést kínálnak – számolt be róla a BBC.

Új vadőrt keresnek erre az apró, lakatlan szigetre az északnyugati Skót-felföldön. A képen a Handa-sziget

Fotó: Getty Images/Vilhjalmur Ingi Vilhjalmsson

A lakatlan szigetre meghirdetett munkához elengedhetetlen a vadvilág alapos ismerete

Handa utolsó állandó lakói a 19. században hagyták el a szigetet, több tízezer tengeri madárra, például lundákra, lumákra és alkákra hagyva így a területet, de bálnákat és az óriáscápákat is gyakran lehet megfigyelni a partról. A 307 hektáros területet a szárazföldről kb. 10 perc alatt egy személyszállító komppal lehet elérni Tarbetből, egy Scourie-tól néhány mérföldre fekvő kis településről, amely maga is mindössze 200 embernek ad otthont.

A Handa-szigetre meghirdetett munkához elengedhetetlen a természet alapos ismerete, de a kiváló kapcsolatteremtő készség is előny, tekintve, hogy a vadőri poszt magában foglalja a vadvilág megfigyelését, de a szigetre érkező emberek koordinálását is.