Ezeken a hazai településeken köszönti a legtöbb magyar az új évet

A karácsonyi hosszú hétvége után szilveszterkor is sokan kelnek útra, Eger, Pécs és Szeged szálláshelyeire érkezett a legtöbb foglalás – derült ki a Szallas.hu foglalási adataiból.
Ezek a legnépszerűbb úti célok szilveszterkor
A Szallas.hu szilveszteri előfoglalási adatai szerint a top 10 legnépszerűbb belföldi úti cél:
1. Eger
2. Pécs
3. Szeged
4. Gyula
5. Hajdúszoboszló
6. Sárvár
7. Siófok és Miskolc
8. Debrecen
9. Zalakaros
10. Budapest
Régiós bontásban a szilveszteri foglalások negyedével Észak-Magyarország a legnépszerűbb. Második a sorban a Balaton, és csupán néhány foglalásnyi különbséggel harmadik lett Dél-Alföld. A dobogósok után sorban Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Budapest és vonzáskörzete következnek, a sort pedig Közép-Dunántúl zárja.
Milyen szálláshelyet preferálnak szilveszterkor a magyarok?
Az összesített adatok szerint:
- a legtöbb vendég apartmanban köszönti az új esztendőt, minden harmadik foglalás során ezt a szállástípust választották.
- A foglalások 27 százaléka vendégházba,
- 22 százaléka hotelbe,
- 13 százaléka panzióba szól,
- míg egyéb kategóriába a foglalások 5 százaléka tartozik.
Kétfős foglalás esetén némileg módosul a sorrend: az apartmanok aránya 32 százalék, amit második helyen a hotelek követnek 28 százalékkal, vendégházat pedig minden ötödik páros foglalás során választottak. A foglalások 54 százaléka két főre szól, 13 százaléka négyre. A háromfős foglalások aránya 11 százalék, az öt- és hatfős foglalások együtt 9 százalékot jelentenek. Csupán a foglalások 3 százaléka szól egy főre szilveszterkor.
Ilyenkor is keresik a vendégek a wellnesslehetőséget: minden harmadik szállásfoglalás során választották ezt a kategóriát. Az ünnepi időszakban sok szállásadó él csomagajánlattal vagy előírt tartózkodási idővel. Kelemen Lili a Szallas.hu sajtószóvivője szerint ez meglátszik a foglalások hosszán is, ilyenkor a 2–3 éjszakás időtartam a leggyakoribb.
Két éjszakára szól a szilveszteri foglalásaink 41 százaléka, háromra pedig 30 százaléka. Az egy éjszakás foglalások aránya 18 százalék, a négy éjszakásoké 7 százalék, az öt éjszakás vagy annál hosszabb foglalások aránya pedig 4 százalék
– összegezte.
Általában 170 ezer alatt költöttek szállásra a szilveszterezők
Ami az üdülésre költött értékről tudni lehet: az év végi foglalások 78 százalékának kosárértéke legfeljebb 170 ezer forint, 12 százalékuké 170–270 ezer forint közé esik, míg nagyjából 9 százalékuké meghaladja a 270 ezer forintot.
Számos hazai szálláshely szilveszterkor ünnepi programkínálatot nyújt: különleges menüsorral, gálavacsorával és változatos, szórakoztató műsorral gondoskodnak arról, hogy az óév búcsúztatása és az új esztendő köszöntése valódi élménnyé váljon. Több helyen lesz élőzene, sztárfellépő vagy akár tombolahúzás. És persze nemcsak a szálláshelyek, hanem valamennyi nagyobb település is tematikus programmal várja a lakóit és a vendégeket: koncert, fényfestés vagy tűzijáték és éjszakai fürdőzés is lesz országszerte.
A magyarok nem csak belföldre, külföldre is sokat utaznak és nem csak az év utolsó napjaiban. Egy friss felmérésből az látszik, hogy egyre tudatosabban terveznek repülős utakat, és másként választanak úti célt a magyar utazók, mint korábban. A repülőjegyárak összességében nem szálltak el, de a távolabbi utakért már mélyebben kell a pénztárcába nyúlni.