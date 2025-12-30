Ezeken a hazai településeken köszönti a legtöbb magyar az új évet

A karácsonyi hosszú hétvége után szilveszterkor is sokan kelnek útra, Eger, Pécs és Szeged szálláshelyeire érkezett a legtöbb foglalás – derült ki a Szallas.hu foglalási adataiból.

Szilveszter idején Eger az egyik legnépszerűbb úti cél / Fotó: Molnár Tamás Photography/Pexels

Ezek a legnépszerűbb úti célok szilveszterkor

A Szallas.hu szilveszteri előfoglalási adatai szerint a top 10 legnépszerűbb belföldi úti cél:

1. Eger

2. Pécs

3. Szeged

4. Gyula

5. Hajdúszoboszló

6. Sárvár

7. Siófok és Miskolc

8. Debrecen

9. Zalakaros

10. Budapest

Régiós bontásban a szilveszteri foglalások negyedével Észak-Magyarország a legnépszerűbb. Második a sorban a Balaton, és csupán néhány foglalásnyi különbséggel harmadik lett Dél-Alföld. A dobogósok után sorban Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Budapest és vonzáskörzete következnek, a sort pedig Közép-Dunántúl zárja.

Milyen szálláshelyet preferálnak szilveszterkor a magyarok?

Az összesített adatok szerint:

a legtöbb vendég apartmanban köszönti az új esztendőt, minden harmadik foglalás során ezt a szállástípust választották.

A foglalások 27 százaléka vendégházba,

22 százaléka hotelbe,

13 százaléka panzióba szól,

míg egyéb kategóriába a foglalások 5 százaléka tartozik.

Kétfős foglalás esetén némileg módosul a sorrend: az apartmanok aránya 32 százalék, amit második helyen a hotelek követnek 28 százalékkal, vendégházat pedig minden ötödik páros foglalás során választottak. A foglalások 54 százaléka két főre szól, 13 százaléka négyre. A háromfős foglalások aránya 11 százalék, az öt- és hatfős foglalások együtt 9 százalékot jelentenek. Csupán a foglalások 3 százaléka szól egy főre szilveszterkor.

Ilyenkor is keresik a vendégek a wellnesslehetőséget: minden harmadik szállásfoglalás során választották ezt a kategóriát. Az ünnepi időszakban sok szállásadó él csomagajánlattal vagy előírt tartózkodási idővel. Kelemen Lili a Szallas.hu sajtószóvivője szerint ez meglátszik a foglalások hosszán is, ilyenkor a 2–3 éjszakás időtartam a leggyakoribb.

Két éjszakára szól a szilveszteri foglalásaink 41 százaléka, háromra pedig 30 százaléka. Az egy éjszakás foglalások aránya 18 százalék, a négy éjszakásoké 7 százalék, az öt éjszakás vagy annál hosszabb foglalások aránya pedig 4 százalék

– összegezte.