Hatalmas fejlesztés indulhat a híres hazai edzőközpontban, nagyszabású tervek készülnek

Az Építési és Közlekedési Minisztérium feltételes közbeszerzési eljárást indított az Északnyugat-magyarországi Általános Olimpiai Központ - Tatai Edzőtábor fejlesztéséhez kapcsolódó generáltervezési feladatok (engedélyezési és kiviteli tervdokumentációja elkészítése, a szükséges engedélyek megszerzése) elvégzésére – derül ki a TED-en közölt dokumentációból. A részvételi jelentkezések beadási határideje: 2026. január 16.

Hatalmas fejlesztés indulhat a Tatai Edzőtáborban

Fotó: MW

A projekt során elbontják a jelenlegi, bruttó 6600 négyzetmeteres, földszintes, átlag 4-5 méteres belmagasságú épületeket/épületrészeket, a 2400 méter hosszú régi kerítést, valamint az aszfaltos útburkolatot, a terület füvesített helyreállításával. Szintén megszüntetik a salakos teniszpályát.

Felújítják

a bruttó 1100 négyzetméteres vívócsarnokot, cserélik a telepített pástokat és a burkolatokat,

a meglévő csarnokot, a burkolatok cseréjével, és az ökölvívók számára alkalmas inftrastruktúra kialakításával,

valamint a tekepályát.

Az új multifunkciós sportlétesítmény (főépület) bruttó alapterülete 19.500 négyzetméter lesz. Az épület legfontosabb rendeltetési egységeinek elnevezése és alapterülete:

úszómedence és annak csarnokterének kialakítása medenceépítéssel bruttó 1550 m2,

orvosi részleg, gépekkel bruttó 510 m2,

wellness-részleg kialakítása szaunákkal, gőzkabinnal és pezsgőfürdővel bruttó 360 m2,

emeleti konditerem és súlyemelő terem bruttó 600 m2.

Több csarnokot is kialakítanak a Tatai Edzőtáborban

Épül két 1250 m2-es multicsarnok, egy 1405 m2-es tornászcsarnok, 900 m2-es vívócsarnok és 1000 m2-es küzdősport csarnok, valamint egy 400 m2-es konferenciaterem.

A sportlövészet céljára új épületet létesítenek, fedett pályákkal és kiegészítő funkciókkal, OCR pálya épül önálló csarnoktérrel, futófolyosót alakítanak ki, továbbá egy 5200 m2-es atlétikai csarnokot is felhúznak a beruházás során, döntött íves futókörrel és ugrógödrökkel.