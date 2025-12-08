Hírlevél
tatai edzőtábor

Hatalmas fejlesztés indulhat a híres hazai edzőközpontban, nagyszabású tervek készülnek

Elindult a Tatai Edzőtábor fejlesztéséhez kapcsolódó generáltervezési feladatok elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárás. A beruházásnak köszönhetően egy igazán sokoldalú, a legmodernebb igényeknek is megfelelő épületkomplexum jön létre.
tatai edzőtáborsportberuházáscsarnoksportlétesítmény

Az Építési és Közlekedési Minisztérium feltételes közbeszerzési eljárást indított az Északnyugat-magyarországi Általános Olimpiai Központ - Tatai Edzőtábor fejlesztéséhez kapcsolódó generáltervezési feladatok (engedélyezési és kiviteli tervdokumentációja elkészítése, a szükséges engedélyek megszerzése) elvégzésére – derül ki a TED-en közölt dokumentációból. A részvételi jelentkezések beadási határideje: 2026. január 16.

Tatai Edzőtábor, TataiEdzőtábor, Tatai edzőtábor, külső- épület sporttábor
Hatalmas fejlesztés indulhat a Tatai Edzőtáborban
Fotó: MW

A projekt során elbontják a jelenlegi, bruttó 6600 négyzetmeteres, földszintes, átlag 4-5 méteres belmagasságú épületeket/épületrészeket, a 2400 méter hosszú régi kerítést, valamint az aszfaltos útburkolatot, a terület füvesített helyreállításával. Szintén megszüntetik a salakos teniszpályát.

Felújítják 

  • a bruttó 1100 négyzetméteres vívócsarnokot, cserélik a telepített pástokat és a burkolatokat,
  • a meglévő csarnokot, a burkolatok cseréjével, és az ökölvívók számára alkalmas inftrastruktúra kialakításával,
  • valamint a tekepályát.

Az új multifunkciós sportlétesítmény (főépület) bruttó alapterülete 19.500 négyzetméter lesz. Az épület legfontosabb rendeltetési egységeinek elnevezése és alapterülete: 

  • úszómedence és annak csarnokterének kialakítása medenceépítéssel bruttó 1550 m2,
  • orvosi részleg, gépekkel bruttó 510 m2, 
  • wellness-részleg kialakítása szaunákkal, gőzkabinnal és pezsgőfürdővel bruttó 360 m2, 
  • emeleti konditerem és súlyemelő terem bruttó 600 m2.

Több csarnokot is kialakítanak a Tatai Edzőtáborban

Épül két 1250 m2-es multicsarnok, egy 1405 m2-es tornászcsarnok, 900 m2-es vívócsarnok és 1000 m2-es küzdősport csarnok, valamint egy 400 m2-es konferenciaterem.

A sportlövészet céljára új épületet létesítenek, fedett pályákkal és kiegészítő funkciókkal, OCR pálya épül önálló csarnoktérrel, futófolyosót alakítanak ki, továbbá egy 5200 m2-es atlétikai csarnokot is felhúznak a beruházás során, döntött íves futókörrel és ugrógödrökkel.

 

