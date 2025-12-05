Megnyitotta legnagyobb magyarországi üzletét a népszerű boltlánc, ájuldoznak a látogatók

Egymást érik a boltnyitások Dél-Pesten, illetve közvetlen közelében, a város közigazgatási határán található kereskedelmi, ipari ingatlanoknak otthont adó térségben. Miként arról az Origo beszámolt, a héten a XVIII. kerületben megnyílt a Basket Plusz orosz alapítású ultradiszkont áruház (más piacokon Mere néven). Most pedig a TEDi nyitott új üzletet a vecsési helyszínen, mely lényegében szomszédos a budapesti nemzetközi repülőtérrel.

Egy TEDi üzlet bejárata Lengyelországban (illusztráció)

Fotó: Wikipedia Commons

Csendben terjeszkedik a TEDi

Miként az Origo megírta, tavaly októberben a budapesti Sugár Bevásárlóközpontban, idén áprilisban pedig a Blaha Lujza téren nyitott boltot a TEDi. A vállalat különösebb felhajtás nélkül folytatja magyarországi boltjainak nyitását, s mint a TikTok egyik felhasználójának videójából kiderül, a vásárlók már a vecsési bevásárlóközpontban is találkozhatnak a céggel. A Market Central megnyitott bolt a TEDi legnagyobb magyarországi üzlete lett.

A videóban elhangzó egyik fő érv, hogy az áruházlánc új boltja tágas, kényelmesen lehet vásárolni ott, szemben a korábbi, kissé zsúfolt, rendezetlennek ható üzletekkel. A videónál olvasható hozzászólások szerint a nagy alapterületű TEDi megnyitása felkeltette a vásárlók érdeklődését, többen jelezték, hogy fel fogják keresni a boltot.

A Tedi Európa-szerte a non-food iparág vezető szereplői közé tartozik. A céget 2004-ben Dortmundban alapították. A honlapja szerint a kiskereskedelmi láncnak Európában több mint 3.200 fióküzlete van, és 15 országban nagyjából 35 ezer munkatársa.

A cég közlése szerint a már két évtizede működő vállalat célja, hogy Európában 5.000 üzletet működtessenek.

Terjeszkedési stratégiájuk fókuszában a 20 000 főnél nagyobb lakosságszámú településeken való boltnyitás.

A TEDi-t a Magyarországon is népszerű Pepco, illetve a KiK üzletek versenytársainak tartják.