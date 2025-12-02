Tisza-megszorítócsomag: a számokban is látszik, hogy mit veszítenének a családok

Valóságos büntetéssel érne fel a gyermeket nevelő szülők számára, ha életbe lépne a Tisza Pártnak készített, szakértői köntösbe bújtatott baloldali megszorítócsomag. A dokumentum részletes elemzése rámutat, hogy a jelenlegi, Európában is egyedülálló családtámogatási rendszer helyett egy olyan struktúrát vezetnének be, amellyel a családok jelentősen rosszabbul járnának. Az alábbiakban a Világgazdaság eredeti cikke alapján tételesen bemutatjuk a tervezett elvonásokat, és összevetjük azokat a mostani, kiszámítható és gyarapodást segítő szabályokkal.
A mostani fejlődés, vagy a „Tisza Világ"
Kezdjük azzal, hogy a Tisza-szakértők csomagja úgynevezett adóalap-kedvezményt adna a szülőknek.
- Egy gyermek után havi 100 ezer forintot,
- kettőnél 200 ezret,
- a nagycsaládosoknál 330 ezret gyermekenként.
Igen ám, csakhogy a kedvezmény nem járna mindenkinek ugyanúgy.
Teljes egészében csak az kapná meg, aki 5 millió forint, vagyis havi bruttó 417 ezer forint alatt keres. Akinek ennél több a fizetése, csupán a kedvezmény 70 százalékával számolhatna, 15 milliónál nagyobb éves bruttó esetén pedig csak a felével.
Ez lényegesen kevesebb, mint amennyit a mostani adórendszer kínál.
A családi kedvezmény megduplázása ugyanis éppen most zajlik: júliusban már emelkedtek az összegek, és januárban újra ugranak. Jelenleg is adóalap-kedvezmény van érvényben, amely az év elejétől
- egy gyermeknél 133 ezer,
- kettőnél fejenként 266 ezer, vagyis 532 ezer,
- többnél gyermekenként 440 ezer forint.
Mivel a mai rendszer átlátható, így könnyen kiszámolható, hogy ez mennyit jelent.
Egy gyermeknél januártól havi 20 ezer, kettőnél összesen 80 ezer, háromnál 198 ezer forint a tényleges adócsökkentés. A ma élő számok ugyanígy 15 ezer, 60 ezer és 148 500 forint.
Ez zsebben marad, amit a járulékkedvezmény is garantál. Térjünk is rá erre!
Ugrik a járulékkedvezmény is
A családokat támogató szja-rendszer 2011-es bevezetése után a levonás lehetőségét viszonylag hamar, 2014-ben kiterjesztették a járulékokra is. Az történt ugyanis, hogy az alacsonyabb keresetűek közül sokan azért nem tudták igénybe venni a kedvezményt teljes egészében, mert egyszerűen nem volt annyi személyi jövedelemadójuk. Azóta a munkavállalói járulékot, mai nevén társadalombiztosítási járulékot is lehet csökkenteni azzal az összeggel, amely az szja lenullázása után még a kedvezményből megmarad.
Ezt az alacsonyabb fizetéssel rendelkezőket segítő lehetőséget a baloldali megszorítócsomag ugyanakkor kivezetné, mégpedig azért, mert átalakítanák a társadalombiztosítást.
Privatizálnák a nyugdíjrendszer mellett az egészségbiztosítást is, így a munkavállalók a jövőben nem fizetnének társadalombiztosítási járulékot az államnak. A magánbiztosítónak persze fizetnének, többet is, mint most, az ellátás azonban nem lenne olyan – ezt részleteiben ebben és ebben a cikkben fejtette ki a Világgazdaság.
Sokat veszítenének
Az adókedvezmények persze az szja-rendszer többi elemével, az adókulcsokkal és a sávhatárokkal együtt érdekesek. Ma csak egy, 15 százalékos kulcs van, sávhatárok értelemszerűen nincsenek. A tiszás javaslatban bezzeg vannak, bőven. Ezt már részletesen bemutattuk, és megvizsgáltuk, hogyan járnának a munkavállalók azzal az adótáblával. Az összehasonlítás elkeserítő, aki kíváncsi rá, ide kattintva megnézheti a siralmas eredményt. Itt és most egy részletet szeretnénk visszaidézni.
Eszerint a kétgyermekesek már az átlagfizetés környékén óriási, évi akár 800 ezer forintos veszteséget szenvednének el a tiszás javaslattal, nem is beszélve a nagycsaládosokról: az ő esetükben az anyagi visszacsúszás réme is felmerülhet, ugyanis – függően a keresettől – éves szinten egy-, akár másfél milliós kiesésről lehetne szó.
És akkor még nem említettük a fiatal, a két-, a három és a többgyermekes anyák szja-mentességét. Ezt a Tiszának készült baloldali megszorítócsomag sem teszi, szerepel a dokumentumban ugyanakkor egy állítás. Eszerint három kedvezmény kivételével mindent eltörölnének: az első házasok kedvezményét külön említik, mint kivégzendő lehetőséget, de nagyon valószínű, hogy az anyák szja-mentessége is így végezné.
Sokan veszítenének sokat
A zárógondolatot szenteljük annak, mennyi szülőnek segíti az anyagi boldogulását ma a családi adókedvezmény. Ehhez a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért egyik tanulmányát hívjuk segítségül, amely az adóhivatal adatai alapján közölte: 2023-ban 983 ezer ember érvényesített családi kedvezményt. Közülük 443 ezren egy gyermek, 366 ezren két, 145 ezren három, 29 ezren négy vagy több gyermek után kaptak enyhítést. Összességében nem is keveset, az érintett családoknál nagyjából 308 milliárd forint maradt.
