Sok magyar vállalkozás húzhatná le a rolót, ha megvalósulnának a Tisza Párt társasági adótervei

Magyar Péter a Tisza Párt kötcsei rendezvényén mutatta be a párt új gazdasági szakértőjeként Kármán Andrást, aki 2011-ben hagyta ott államtitkári pozícióját a Nemzetgazdasági Minisztériumban. A közgazdász a Corvinus egyetemen tartott prezentációjában lebbentette fel a fátylat arról, hogyan tervezi a Tisza megsarcolni a Magyarországon működő vállalatokat, és hogyan csoportosítanának át pénzt az egyébként sem gyengélkedő bankrendszer számára.

A Tisza szakértője, Kármán András és Magyar Péter. / Fotó: Facebook

Baloldali tévképzetekből alkot gazdasági programot a Tisza Párt közgazdásza

Kármán szerint ugyanis a magyar állam túl sok pénzzel támogatja a vállalkozásokat, emiatt felülvizsgáltatná a teljes magyar támogatáspolitikát. Mindezt a Mandiner írta meg először, azután, hogy a birtokába kerültek Kármán Corvinus egyetemen tartott prezentációjának diái. Az előadást egy nappal azután tartotta a közgazdász, hogy Magyar Péter bemutatta őt a párt kötcsei rendezvényén.

Kármán ismert baloldali közgazdasági panelekkel kezdte előadását: mindent átszövő korrupcióról, kiszámíthatatlan pénzügyi szabályozásról, államosításokról és a sikeres vállalkozások levadászásáról delirált. Megemlítette azt is, hogy a keresletvezérelt növekedési modell csak inflációt és növekvő költségvetési hiányt generált.

A vállalkozások megsarcolásával teremtenének elő pénzt a bankrendszer számára

A Tisza Párt vállalkozásokat érintő sarcolási tervét azzal vezette fel, hogy a magyar állam a gazdaságfejlesztés tekintetében nem hatékony, amit alacsony adók, adókedvezmények és támogatások szerteágazó rendszerével igyekszik kompenzálni.

Azaz szerinte elhibázott a jelenleg működő alacsony adók és adókedvezmények rendszere. Kármán igaza alátámasztására „kiugró mértékűnek” nevezte a vállalatoknak nyújtott transzferek arányát, amit szerinte csak részben magyaráznak az EU-s támogatások. Vagyis

Kármán pénzelvonással teremtene elő jelentős forrásokat, amit majd a bankrendszerbe pumpálnának át a Tisza tervei szerint.

Noha a Tisza Párt cáfolta a korábban kiszivárgott információkat a jelenleg 9 százalékos társasági adóemeléséről, Kármán mégis azt pedzegette előadásán, hogy az alacsony társaságiadó-kulcs ellenére az adórendszerünk túl bonyolult, nem semleges, torz ösztönzőkkel terhelt, ráadásul tele van különféle szektorális adókkal.