Sokkot okozna a gazdaságnak a Tisza Párt tervezett társasági adója: általános drágulás jönne és csődhullám fenyegetne

39 perce
Olvasási idő: 4 perc
A 9 százalékos társasági adó helyett progresszív rendszert vezetne be a Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomag, 13,5 és 18 százalékos kulcsokkal, már a kisebb vállalkozásoknál is. Ez a sikeres cégeket büntetné, és hatásai drasztikusak lennének: általános drágulás jönne, csődhullám fenyegetne, és akár ki is vonulhatnának társaságok hazánkból, miközben erőre kaphatna a feketézés.
A hazai cégvilág szereplői sem maradnának ki a Tisza Pártnak készült tervezet adóemeléseiből. Azt korábban már ismertettük, hogy a vállalkozásokra csaknem 3700 milliárdos megszorítás várna, ha valóra válna a tiszás szakértők javaslatgyűjteménye, mostani cikkünkben a társasági adónál tervezett változtatásokkal foglalkozunk részletesebben – írja a Világgazdaság.

Tisza Párt, TiszaPárt, Magyar Péter, MagyarPéter, október 23, Hősök tere
A hazai cégvilág szereplői sem maradnának ki a Tisza Pártnak készült tervezet adóemeléseiből
Fotó: Csudai Sándor

A Tisza Párt tervezete büntetné a sikeres cégeket

Ma Magyarországon Európa legalacsonyabb társasági adója van életben, amelynek mértéke 9 százalék, miközben az uniós átlag 20–22 százalék körül van.

A tiszás tervezet ugyanakkor erre a szintre, sőt inkább fölé emelné az elvonást. 

A baloldali megszorítócsomag ugyanis többsávos, magas kulcsokat tartalmazó társasági adót vezetne be, az új szabályok ismernének 13,5; 18; 21,5 és 25 százalékos mértéket is.

Már a legkisebb vállalkozások is több adót fizetnének, a közepes gazdasági szereplők közterhe pedig megduplázódna, s minél nagyobb és sikeresebb egy vállalkozás, annál jobban büntetnék.

Nem maradnának el a következmények

A társasági adó ilyen megemelése nem maradna következmények nélkül, radikális sokkot okozna a magyar gazdaságnak.

image

A vállalkozások nyeresége jelentősen csökkenne, megnőne a csődök és annak kockázata, hogy a vállalkozások kivonulnak. A magas társasági adó megszüntetné Magyarország egyik legfontosabb befektetési előnyét, a tőke pedig hátat fordítana hazánknak.

A magas adó miatt a vállalkozások kénytelenek lennének emelni áraikon, ami minden termék és szolgáltatás drágulását okozná. 

 

