Tovább terjeszkedik a Primark, végleg bezárt az ország leghíresebb autókereskedése – mutatjuk a májusi hónap legolvasottabb gazdasági híreit

A kereskedelmi vonatkozású cikkek közül időről időre nagyon olvasottak a Primark üzleteivel foglalkozó hírek. Érdekes viszont, hogy tulajdonképpen most vált időszerűvé a Primark májusi bejelentése, mely szerint: 2026 elején a kiskereskedelmi lánc belép a Közel-Kelet piacára. A népszerű ruházati cég négy üzletet nyit az Egyesült Arab Emírségekben és Kuvaitban. Partnere az Alshya Csoport, ez a vállalat lesz a felelős az ottani franchise működtetéséért. A cikk további részletei ide kattintva olvashatók.

2025. március 10., Berlin: Primark üzlet

Fotó: Hauke ​​Schröder / DPA az AFP-n keresztül

A Primark jelenleg 460 üzletet működtet világszerte

Ahogy az Origo arról beszámolt, a magyarországi piacra lépését korábban többször elhalasztó Primark látványos külsőségek között 2024-ben nyitotta meg első üzletét Budapesten. Május 28-án már a nyitvatartási idő előtt kígyózó sorokban álltak a vásárlók.

A Primark mellett idén májusban egy hazai hír is lázban tartotta az olvasókat, miszerint a magyar autókereskedelem történetének egyik meghatározó fejezete zárult le. Húsz év után megszűnt a vicces hirdetéseiről és erőszakos marketingakcióiról ismertté vált autókereskedés. A Csonti Car telephelyén ma már másik használtautó-kereskedés működik.

Az évtizedek alatt a figyelem középpontjába került kereskedés eszközei vitathatók voltak, maga a tulajdonos is bevallotta, hogy „gerillamarketinget” folytat, aminek a legikonikusabb mondata a „vegyetek autót, mert kell a pénz" jelmondat volt.

A szaksajtó szerint azonban a cég által kínált kocsik közel sem voltak hibátlanok, igencsak „ráköltősnek” bizonyultak. A Csonti Car legnagyobb botrányt kiváltó hirdetéséről ide kattintva olvashatnak.

Csúszott a horvátországi autópálya-szakaszok építése

2025 májusában a horvátországi sztráda építői rossz hírt közöltek a Dalmáciába készülőkkel. Csúsztak a Pélmonostor és a magyar határ között vezető autópálya-szakasz építési munkálatai, de az autópálya boszniai szakaszán is jelentős késésekről számoltak be. Rengeteg magyar tölti Horvátországban a nyári pihenését, így nem csoda, hogy ez a cikk érte el május hónapban a harmadik legtöbb olvasót.