Csak úgy özönlenek a turisták ezekre a helyekre – káprázatos fotókon a 2025-ös év leglátogatottabb városai

Az Euromonitor International minden évben összeállítja a világ 100 legjobb városának listáját, olyan kritériumok alapján, mint a turisztikai infrastruktúra, a fenntarthatóság és a gazdasági növekedés. Ugyanakkor a világ egyik legnagyobb piackutató cége idén azt is elárulta, hogy melyek voltak a turisták által leglátogatottabb települések. Látványos fotókon mutatjuk a városokat, ahová az emberek szó szerint tömegesen özönlöttek 2025-ben.
Még a geopolitikai bizonytalanságok közepette is töretlenül szárnyalt idén a turizmus. Jól mutatja ezt az is, hogy az Euromonitor adatai szerint a világ 100 legjobb városába érkező turisták száma 2025-ben, a tavalyi évhez képest 8%-kal, 702 millió főre emelkedett.

Bangkok, Thaiföld – A városba 2025-ben csak úgy özönlöttek a turisták
Fotó: Dukas / Universal Images Group Editorial

Az ázsiai-csendes-óceáni térség töretlenül vezet a beutazók számában

Párizs már ötödik éve a világ legvonzóbb városa, amit turisztikai infrastruktúrája, kulturális nevezetességei és olyan nagy horderejű eseményei is támogatnak, mint a PSG Bajnokok Ligája-győzelem. Ugyanakkor, hiába lett Párizs – az Euromonitor statisztikái szerint – idén is a turisták legnagyobb kedvence, az ide utazók számát tekintve csak a kilencedik helyet érte el a leglátogatottabb városok listáján. Nem úgy mint Bangkok, ami annak ellenére, hogy a legjobb városok rangsorának az első 10 helyezettjébe sem került be, mégis a legtöbb turistát vonzotta 2025-ben. 

A thai főváros, amely híres éjszakai életéről, utcai ételeiről és virágzó szállodaiparáról, szó szerint tömegével vonzza a világ minden tájáról érkező utazókat. Az olyan látványosságok, mint a Charoen Nakhon út, amelyet idén a világ egyik legmenőbb utcájának választottak, és a „Fehér Lótusz-effektus”, pedig csak tovább növelték Bangkok nemzetközi vonzerejét.

Nézze végig a képeket a turisták által 2025-ben leglátogatottabb tíz városról:

The Petronas Twin Towers, center, and other buildings in Kuala Lumpur, Malaysia, on Friday, July 25, 2025. Malaysia's economy grew faster than expected in the second quarter, driven by the services sector, even as the country contends with US President Donald Trump's rollout of global tariffs. Photographer: Samsul Said/Bloomberg via Getty Images
A 10. leglátogatottabb város idén: Kuala Lumpur, Malájzia – 17,3 millió látogató érkezett 2025-ben
Fotó: Bloomberg / Bloomberg
