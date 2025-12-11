Csak úgy özönlenek a turisták ezekre a helyekre – káprázatos fotókon a 2025-ös év leglátogatottabb városai

Még a geopolitikai bizonytalanságok közepette is töretlenül szárnyalt idén a turizmus. Jól mutatja ezt az is, hogy az Euromonitor adatai szerint a világ 100 legjobb városába érkező turisták száma 2025-ben, a tavalyi évhez képest 8%-kal, 702 millió főre emelkedett.

Bangkok, Thaiföld – A városba 2025-ben csak úgy özönlöttek a turisták

Fotó: Dukas / Universal Images Group Editorial

Az ázsiai-csendes-óceáni térség töretlenül vezet a beutazók számában

Párizs már ötödik éve a világ legvonzóbb városa, amit turisztikai infrastruktúrája, kulturális nevezetességei és olyan nagy horderejű eseményei is támogatnak, mint a PSG Bajnokok Ligája-győzelem. Ugyanakkor, hiába lett Párizs – az Euromonitor statisztikái szerint – idén is a turisták legnagyobb kedvence, az ide utazók számát tekintve csak a kilencedik helyet érte el a leglátogatottabb városok listáján. Nem úgy mint Bangkok, ami annak ellenére, hogy a legjobb városok rangsorának az első 10 helyezettjébe sem került be, mégis a legtöbb turistát vonzotta 2025-ben.

A thai főváros, amely híres éjszakai életéről, utcai ételeiről és virágzó szállodaiparáról, szó szerint tömegével vonzza a világ minden tájáról érkező utazókat. Az olyan látványosságok, mint a Charoen Nakhon út, amelyet idén a világ egyik legmenőbb utcájának választottak, és a „Fehér Lótusz-effektus”, pedig csak tovább növelték Bangkok nemzetközi vonzerejét.

Nézze végig a képeket a turisták által 2025-ben leglátogatottabb tíz városról: