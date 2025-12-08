Elindult Európa első luxus éjszakai buszhálózata– fotók az elképesztő járművekről

Az új éjszakai buszhálózat útvonalai egyelőre Európa néhány kulcsfontosságú turisztikai célpontját kötik össze- számolt be róla az Euronews. A Twiliner hálókocsis buszai novemberben kezdték meg útjukat, megállókat tartva Svájcban, Luxemburgban, Belgiumban, Hollandiában és Spanyolországban.

A Twiliner luxusbuszai 2028-ra 25 európai várost kötnek majd össze. (illusztráció) Fotó: Shutterstock

A luxusbuszokon elhelyezett 21 széket a repülőgépek business osztályán található ülések mintájára tervezték, és egy gombnyomással teljes értékű fekhellyé alakíthatók. Emellett párna, takaró, olvasólámpa, konnektorok, Wi-Fi, és saját tárolórekesz is várja az utasokat.

Az emeletes buszok alsó szintjén az utasok tágas fürdőszobában és öltözőben készülődhetnek lefekvéshez. Habár zuhanyzók nem állnak rendelkezésre.

Szintén ezen a szinten található a büfé, ahol a frissítők és snack-ek is vásárolhatók, a kávét és a vizet pedig ingyenesen kínálják az utasoknak.

A poggyász tekintetében is megengedőbbek a légitársaságoknál, az utasok ugyanis egy nagyméretű, maximum 23 kg-os bőröndöt, valamint egy 5 kg-os kézipoggyászt is ingyen szállíthatnak. Ráadásul a járművek sokkal fenntarthatóbbak a repülőgépeknél, mert HVO-bioüzemanyaggal működnek. Ez azt jelenti, hogy ugyanazon út során a buszok 85 százalékkal kevesebb káros-anyagot bocsátanak ki, mint a repülők.

A novemberben a vállalat két útvonallal indult: Zürich–Amszterdam, megállóval Bázelben, Luxemburgban, Brüsszelben és Rotterdamban; valamint Zürich–Barcelona útvonalon ​​gironai megállóval. A Twiliner éjszakai buszhálózat célja azonban, hogy 2028-ra már 25 európai várost kössön össze.

Az árak körülbelül 180 eurótól (68 ezer forint) kezdődnek egy útra. Fontos azonban megjegyezni, hogy a luxusbuszok nem alkalmasak a kisgyermekes családok számára, ugyanis a fedélzeten öt év alatti utasok nem utazhatnak.