Kameraláz a magyar Ubernél, mindent láthat a vállalat, ami a kocsiban történik

Miután a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér hivatalos szállító partnerévé választották, az Uber jelentős biztonsági fejlesztést jelentett be a magyarországi utasok számára: elindul a „Bring Your Own Dashcam” (BYOD), azaz a saját fedélzeti kamera regisztrációjának lehetősége. Ez a bevezetés a legújabb mérföldkő az idei dinamikus növekedésben, amelynek során a platform Miskolcra, Debrecenbe és Szegedre is kiterjesztette szolgáltatását, megerősítve az Uber elkötelezettségét a biztonságos, átlátható és megbízható közlekedési élmény iránt országszerte.

Fedélzeti kamerák integrálásának lehetőségét kínálja az Uber Magyarországon a nagyobb biztonság érdekében (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Mit jelent az Uber új funkciója?

A vállalat lendületben van a magyarországi piacon, a 2024-es visszatérést követően a vállalat gyors terjeszkedésbe kezdett: az év elején Miskolcon, Debrecenben és Szegeden is megjelent. Memrég pedig mérföldkőnek számító, öt éves partnerséget kötött a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kiszolgálására: a vállalatot helyi partnerével, az F Mobilitással közösen a Budapest Airport hivatalos személyszállítási partnerévé választották a 2025-2030-as időszakra.

Az Uber mostani bejelentése nem arra vonatkozik, hogy a kocsikat most „bekamerázzák”, hanem annak lehetőségével függ össze, hogy a fedélzeti kamerákat az Uber által biztosított keretrendszerbe helyezzék.

A cég szerint a technológia a biztonság érdekében válik elérhetővé. Az új BYOD funkció célja, hogy nagyobb nyugalmat biztosítson mind a sofőrök, mind az utasok számára egy világos, digitális keretrendszer létrehozásával az utazások rögzítéséhez.

Magyarország a régióban az elsők között – Csehország és Horvátország mellett – kapja meg ezt a frissítést.

Az új integráció legfontosabb jellemzői a következők:

Átlátható tájékoztatás az utasoknak: ha az utast olyan sofőrrel párosítják, aki regisztrált fedélzeti kamerát használ, az applikáció automatikus értesítést küld még az utazás megkezdése előtt.

Az utas döntése: ha az utas nem érzi kényelmesnek, hogy felvétel készüljön róla, a szokásos lemondási időablakon belül díjmentesen lemondhatja az utat, és másik járművet kérhet.

Adatvédelem és GDPR-megfelelés: az Uber nem figyeli a felvételeket valós időben. Az eszköz és az adatok tulajdonjoga a sofőrnél marad. Az Uber csak akkor fér hozzá a felvételhez, ha a sofőr úgy dönt, hogy benyújtja azt az ügyfélszolgálatnak egy adott biztonsági incidens kivizsgálása érdekében.

„Az Ubernél tisztában vagyunk azzal a felelősségünkkel, hogy minden utazást a lehető legbiztonságosabbá tegyünk” – mondta Marcin Moczyróg, az Uber közép- és kelet-európai ügyvezető igazgatója.