Kameraláz a magyar Ubernél, mindent láthat a vállalat, ami a kocsiban történik

Miután a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér hivatalos szállító partnerévé választották, az Uber jelentős biztonsági fejlesztést jelentett be a magyarországi utasok számára: elindul a „Bring Your Own Dashcam” (BYOD), azaz a saját fedélzeti kamera regisztrációjának lehetősége. Ez a bevezetés a legújabb mérföldkő az idei dinamikus növekedésben, amelynek során a platform Miskolcra, Debrecenbe és Szegedre is kiterjesztette szolgáltatását, megerősítve az Uber elkötelezettségét a biztonságos, átlátható és megbízható közlekedési élmény iránt országszerte.
Mit jelent az Uber új funkciója?
A vállalat lendületben van a magyarországi piacon, a 2024-es visszatérést követően a vállalat gyors terjeszkedésbe kezdett: az év elején Miskolcon, Debrecenben és Szegeden is megjelent. Memrég pedig mérföldkőnek számító, öt éves partnerséget kötött a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kiszolgálására: a vállalatot helyi partnerével, az F Mobilitással közösen a Budapest Airport hivatalos személyszállítási partnerévé választották a 2025-2030-as időszakra.
Az Uber mostani bejelentése nem arra vonatkozik, hogy a kocsikat most „bekamerázzák”, hanem annak lehetőségével függ össze, hogy a fedélzeti kamerákat az Uber által biztosított keretrendszerbe helyezzék.
A cég szerint a technológia a biztonság érdekében válik elérhetővé. Az új BYOD funkció célja, hogy nagyobb nyugalmat biztosítson mind a sofőrök, mind az utasok számára egy világos, digitális keretrendszer létrehozásával az utazások rögzítéséhez.
Magyarország a régióban az elsők között – Csehország és Horvátország mellett – kapja meg ezt a frissítést.
Az új integráció legfontosabb jellemzői a következők:
- Átlátható tájékoztatás az utasoknak: ha az utast olyan sofőrrel párosítják, aki regisztrált fedélzeti kamerát használ, az applikáció automatikus értesítést küld még az utazás megkezdése előtt.
- Az utas döntése: ha az utas nem érzi kényelmesnek, hogy felvétel készüljön róla, a szokásos lemondási időablakon belül díjmentesen lemondhatja az utat, és másik járművet kérhet.
- Adatvédelem és GDPR-megfelelés: az Uber nem figyeli a felvételeket valós időben. Az eszköz és az adatok tulajdonjoga a sofőrnél marad. Az Uber csak akkor fér hozzá a felvételhez, ha a sofőr úgy dönt, hogy benyújtja azt az ügyfélszolgálatnak egy adott biztonsági incidens kivizsgálása érdekében.
„Az Ubernél tisztában vagyunk azzal a felelősségünkkel, hogy minden utazást a lehető legbiztonságosabbá tegyünk” – mondta Marcin Moczyróg, az Uber közép- és kelet-európai ügyvezető igazgatója.
Nőket vert meg egy sofőr Budapesten
A fejlett biztonsági funkciók bevezetése támogatja az Uber gyors magyarországi növekedését. A budapesti újraindulás óta a szolgáltatás három további nagyvárosra – Miskolcra, Debrecenre és Szegedre – terjedt ki, megbízható, applikáció-alapú mobilitást kínálva a szélesebb hazai közönség számára - jelzi a vállalat.
Miként az Origo megírta, néhány nappal ezelőtt súlyos, erőszakos incidens történt Budapesten, amikor is egy Uber-sofőr két nőt megütött a belvárosban. A cég akkor is leszögezte: „Az Uber zéró toleranciát alkalmaz az erőszakkal szemben. Amint értesültünk az esetről, azonnal felfüggesztettük az érintett sofőr hozzáférését az alkalmazáshoz a további vizsgálat idejére. Emellett támogatjuk a nyomozásban a hatóságok munkáját”.