Elképesztő sor állt egy új IKEA áruház előtt – ez volt az oka

Helyi idő szerint csütörtök délelőtt 11 órakor megnyitott Új-Zéland első IKEA áruháza Auckland városában. A nyitás előtti órákban már hatalmasra duzzadt sorokban várakoztak a vásárlók, legalább több százan gyűltek össze arra várva, hogy elsőként léphessenek be az áruházba, bár sokakat valójában csak a kíváncsiság, s nem a vásárlási szándék hajtott. Az IKEA több mint 400 áruházzal rendelkezik világszerte, de ez az első áruháza Új-Zéland szigetországában.

Megnyílt Új-Zéland első IKEA áruháza (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Hét évet várt Új-Zéland az első IKEA áruházra

Az első ottani áruház létesítését még 2018-ban jelentették be, nem sokkal azt követően, hogy Új-Zéland nagykövetséget létesített Stockholmban. Azóta közel hét év telt el, mostanra pedig túlzás nélkül az egész ország izgatottan várta a svéd bútoróriás első üzletének megnyitását. Egyes helyi médiatudósításokban élő műsorban követték az eseményeket, a környéken pedig a várható torlódás miatt kihelyezett figyelmeztető táblákkal készítették fel az autósokat a boltnyitás okozta közlekedési nehézségekre. Több, a bejutásra várakozó pedig elmondta: a bejelentés óta várják, hogy végre vásárolhassanak Új-Zéland első IKEA áruházában, szerintük mások is így voltak ezzel, ami magyarázat az összegyűlt tömegre.

A The Guardian riportjából kiderül, hogy az áruház környékén való éjszakai sátrazást megtiltották, így a leginkább lelkes vásárlóknak is reggelig kellett várniuk, hogy sorba állhassanak.

Az első vásárlók hajnali 4 órakor érkeztek az áruház telkének határára, amikor oda még nem lehetett belépni, de a korai emberáradat végül elmaradt.

A tömeg 6-7 óra között kezdett kialakulni az érkező vásárlókkal, kíváncsiskodókkal.

A beszámolók szerint rendbontásra vagy hasonló alkalmakkor máshol látott botrányos jelenetekre nem került sor, a várakozók türelmesen várakoztak, miközben többen közülük azt skandálták, hogy „húsgolyó!”, utalva ezzel a vállalat egyik ikonikus készételére.

A tudósításban megjelent képek a megnyitásról:

Horribilis megélhetési költségek, csökkenő vásárlási kedv Új-Zélandon

Új-Zéland első IKEA-jának megnyitására olyan időszakban került sor, amikor a megélhetési költségek emelkedése miatti válság állandósulni látszik. Új-Zéland közép-európai mércével mérve drága országnak számít, az árakat és általában véve a költségeket az is növelte, hogy mivel egyes kutatások szerint a legalkalmasabb terület a világot esetlegesen alapjaiban megrázó kataklizmák túlélésére, ezért – miként az Origo megírta – sok híresség, illetve nem ismert nevű, de tehetős ember választotta otthonául. Az árak és a megélhetés költségei viszont olyan mértékben szálltak el, hogy – cikkünket itt találja – ez az elmúlt években sokakat arra késztetett, hogy szülőhazájukat elhagyva, külföldön próbáljanak boldogulni.