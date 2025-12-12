Súlyos hibát követhet el, ha erre nem figyel a karácsonyi vásárláskor

Hírlevél
A karácsonyi időszakban a fogyasztóvédelmi kockázatok száma is megnő, ezért fontos, hogy vásárlás közben megfontoltan és tájékozottan döntsünk. Ez különösen igaz az akciókra, mivel a látványos leértékelések mögött olykor mesterségesen megemelt „eredeti árak” húzódnak meg, ezért érdemes nem csak a százalékokat, hanem a valódi árkülönbséget is alaposan mérlegelni. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) hasznos információkat osztott meg a tudatos vásárlással kapcsolatban, amelyek nem csak az ünnepi időszakban állják meg a helyüket.
Fontos, hogy az ünnepi vásárlás közben is megfontoltan és tájékozottan döntsünk, hogy a karácsony és az azt követő napok ne a félresikerült ajándékok okozta kellemetlenségekről, hanem az ünnep meghittségéről és valódi értékeiről szóljanak. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a szakmai irányítása alatt álló Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az ünnepi időszakban is mindent megtesz a családok védelme érdekében, miközben a lehető legnagyobb szigorral, határozottan fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben.

Az ünnepi időszakban a fogyasztóvédelmi kockázatok száma is nő. Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Az ünnepi időszakban a fogyasztóvédelmi kockázatok száma is nő – erre figyeljen az ajándék vásárlásakor

Az ajándékozás során előfordul, hogy a választott meglepetés végül mégsem bizonyul tökéletesnek. Ilyenkor sokan szeretnék a terméket kicserélni, azonban fontos tudni, hogy a jogszabályok nem minden esetben biztosítanak erre lehetőséget. 

Személyes vásárlás esetén – ha nem hibás a termék – a csere vagy a vételár visszatérítése a kereskedő jóindulatán múlik, ezért célszerű a vásárlás előtt tájékozódni a rendelkezésre álló lehetőségekről.

A termék hibája esetén ugyanakkor számos előírás védi a fogyasztókat. Kötelező jótállás alá eső, 10 ezer forintot elérő eladási árú új, tartós fogyasztási cikkek (pl.: háztartási készülékek) esetén ugyanis 3 munkanapon belül kötelező a meghibásodott árucikket cserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Továbbá 3 munkanap elteltével is jogunk van – a termék árától függő időtartamon belül, de minimum 2 évig – a termék kijavítására, kicserélésre, ha pedig erre nincs lehetőség, a vételár visszatérítését is kérhetjük. De jótállás hiányában is kérhetjük a javítást vagy a cserét szavatosság alapján, ha a megvásárolt ajándék hibás.

Az internetes vásárlások kényelmesek, azonban kockázatokat is rejthetnek 

  • Különösen fontos, hogy olyan webáruházból rendeljünk, amely valódi, könnyen elérhető cégadatokkal rendelkezik, és oldalán megtalálhatók az Általános Szerződési Feltételek, az adatkezelési tájékoztató, valamint a teljes körű termékinformációk. 
  • Az ismeretlen, közösségi médiában hirdető kereskedők esetében érdemes fokozott óvatossággal eljárni. A későbbi bizonyíthatóság érdekében célszerű a vásárlási feltételeket, termékleírásokat vagy a megrendelés összesítőjét elmenteni. 
  • A fizetés során javasolt elkerülni a gyanús linkeket, ismeretlen fizetési felületeket, és kizárólag biztonságos, titkosított rendszerben megadni a bankkártya adatokat.
  • Ha nem ismerjük a kereskedőt, biztonságosabb lehet az utánvétes fizetés választása az előre utalás helyett.
  • Arra is érdemes figyelni, hogy az online kosárban olykor automatikusan bejelölt kiegészítő szolgáltatások (pl.: extra biztosítás vagy gyorsított szállítás) jelenhetnek meg, amelyek plusz költséggel járhatnak.
Karácsonykor külön figyelmet érdemel a gyermekeknek szánt ajándékok biztonsága (illusztráció) Fotó: Unsplash

A karácsonyt megelőző hetekben a futárszolgálatok rendkívüli terhelés alatt dolgoznak, így előfordulhat, hogy egyes csomagok késve érkeznek meg. Ilyen helyzetekben az eladó felelőssége a probléma tisztázása és indokolt esetben a vételár visszatérítése, ugyanakkor alaposan gondoljuk át, érdemes-e pár héttel karácsony előtt külföldről rendelni. 

Az online vásárlások esetében, mivel az interneten kiválasztott terméket nem tudjuk kézbe venni vagy felpróbálni, a jogalkotó 14 napos indoklás nélküli elállási jogot biztosít a fogyasztóknak.

Ez azonban nem minden termékre vonatkozik, egyedileg készített ajándékok, higiéniai eszközök vagy például bizonyos elektronikai termékek (kibontott CD vagy DVD) esetében az elállási jog nem gyakorolható.

Karácsonykor külön figyelmet érdemel a gyermekeknek szánt ajándékok biztonsága

A NKFH és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) december 5-én tartott, legutóbbi közös razziáján a harmadik országokból érkező, online platformokon rendelt termékeket ellenőriztek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. 

Az akciónapon 500 csomagot vizsgáltak a hatóságok munkatársai, amelyek 60 százaléka bizonyult veszélyesnek – elsősorban a játékok, a plüssök, a textiltermékek és az akkumulátor töltők bizonyultak nem biztonságosnak vagy nem megfelelőnek. 

Ezért, annak érdekében, hogy az ajándékozás valóban örömforrás legyen, és ne járjon kellemetlen meglepetésekkel, a CE-jelölés megléte is elengedhetetlen, ugyanis csak az ilyen jelöléssel forgalmazott termék felel meg az uniós szabályokban meghatározott termékbiztonsági követelményeknek.

 

