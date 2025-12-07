Ezt a mázlit: ritkaföldfémre mentek, gigantikus aranytartalékot találtak – mindezt egy uránlelőhelyen

A Power One Resources által bejelentett aranyérc-lelőhely a Pecors nevű területen, Elliot Lake-től mintegy 10 km-re keletre, Ontario államban található. A vállalat a feltáró munkálatokat eddig főként az uránra és más fémekre koncentrálva végezte. Kanada, illetve a Kanadában működő bányaipari vállalatok – az Origo kapcsolódó cikkét itt találja – egyre nagyobb szerepet szánnak maguknak a világ fontos nyersanyagokkal való ellátásában.

Uránrégióban botlott jelentős aranylelőhelybe egy cég (illusztráció)

Fotó: Pexels

Ritkaföldfémre mentek, aranyat találtak az uránlelőhelyen

A vállalat vezérigazgatója, Wazir Khan szerint ritka jelenség aranyat találni egy olyan területen, amelynek törtéte az uránhoz kötődik. Szerinte ez egy különösen szerencsés helyzet, hiszen olyan időszakban történt, amikor az arany uniciánként piaci ára meghaladja a 4 100 dollárt.

Az Elliot Lake térsége híres uránbányászati múltjáról, és újabban azért is hárul a területre a figyelem, mert kritikus fontosságú ritkaföldfémek – az Origo cikkét a témában itt találja – és nemesfémek is tekintélyes mennyiségben találhatók ott. Az urán mellett a nikkel, a réz, a platinacsoport elemei, és a ritkaföldfémek jelenléte tovább növeli a terület polimetál potenciálját.

A vállalat 2023-ban indította fúrási programját, aminek révén eredetileg a felszínközeli ritkaföldfém rétegeket akarták elérni a Pecors körzetben.

A fúrások azonban váratlanul egy aranyat tartalmazó rendszert értek el – ez történelmi mérföldkő, ugyanis ez az első aranyfelfedezés a területen.

A cég jelenleg azon dolgozik, hogy további mintákkal bizonyosodjon meg az aranylelőhely sajátosságairól, hiszen már az eddigi fúrási eredmények figyelemre méltó eredményeket hoztak:

többek között 1,025 gramm/tonna aranysűrűséget 1,5 méteres rétegvastagságban,

valamint egy másik furatban 0,035 és 1,25 gramm/tonna aranytartalom nyert igazolást.

A tonnánkénti egy gramm aranytartalom feltételezi, hogy a területen aranybánya projekt indítható gazdaságilag életképes modellben.

S mi van az uránnal?

Miként a hírt közlő szaklap kitér rá, a Pecors egy 18 km hosszú és 4 km széles mágneses anomáliát fed le az Elliot Lake-i uránrégióban, amely történelmileg Kanada egyik legtermékenyebb urántermelő körzete volt (a mágneses anomália a Föld mágneses mezejének olyan helyi, szokatlan eltérése, ahol az erősség, irány vagy más tulajdonság jelentősen eltér a bolygó átlagos mezőjétől).

A térségből több mint 130 ezer tonna triurán-oktoxidot termeltek ki az 1950-es évektől az 1990-es évekig, és egykor a világ egyik vezető urántermelő területe volt.

Azonban 1959-ben az Egyesült Államok bejelentette, hogy 1962-ig minden kanadai uránimportot beszüntet, ami visszavetette a helyi bányászatot. Napjainkban az Elliot Lake újra vonzó a nikkel, réz és a platinacsoport fémei miatt – ezek korábban az alacsony piaci árak miatt jórészt érintetlenek maradtak, most viszont ezekre is nagy a világpiaci kereslet. Emellett egyes vállalatokat az uránkitermelés újbóli beindítását sem tartják kizártnak.