Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő bejelentést tett Zelenszkij a béketervről – sorsdöntő napok előtt állunk

Sport

Szoboszlait hibáztatják a Szalah miatt kitört liverpooli botrányért

üzemanyagár

Ha ilyen autója van, várjon a tankolással, holnap olcsóbban megteheti!

52 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Árváltozás várható a hazai töltőállomásokon: szerdától, december 10-től, csökken a gázolaj bruttó nagykereskedelmi ára. Az üzemanyagtípusok közül a benzin ára változatlan marad.
Link másolása
Vágólapra másolva!
üzemanyagárgázolaj árautóbenzin

Változás várható a hazai töltőállomásokon december 10-én – áll a Holtankoljak.hu oldalán. Az üzemanyagok közül a gázolaj árában várható mérséklődés.

20250717 MiskolcBenzinkút Tankolás Fotó: Takács József TJÉszak-Magyarország EM, üzemanyag
December 10-én változás várható az egyik típusú üzemanyagnál a gázolaj áránál (illusztráció)
Fotó: Takács József

Változik az egyik üzemanyag ára

A portál információi szerint szerdától, december 10-től a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, ugyanakkor a gázolaj ára csökken bruttó 3 forinttal.

December 9-án az átlagárak a következők szerint alakulnak:

  • 95-ös benzin: 567 Ft/liter
  • Gázolaj: 579 Ft/liter 

A portál jelzi, hogy az általuk közölt üzemanyagárakat a töltőállomások üzemeltetői, mint szolgáltatók biztosítják, azok helytállóságát megjelenés előtt nem ellenőrzik.

Érdemes megemlíteni, hogy a nagykereskedelmi árak csökkenése esetén várt fogyasztói árcsökkenésben is lehetnek eltérések az egyes töltőállomások árai között.

Miként az Origo néhány napja arról beszámolt, novemberben is kevesebbe került a benzin és gázolaj ára a hazai töltőállomásokon, mint a környező országokban. A Nemzetgazdasági Minisztérium közlése szerint a cél továbbra is az, hogy a magyar családok és a hazai vállalkozások megfizethető áron vásárolhassanak üzemanyagot.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!