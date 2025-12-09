Ha ilyen autója van, várjon a tankolással, holnap olcsóbban megteheti!

Változás várható a hazai töltőállomásokon december 10-én – áll a Holtankoljak.hu oldalán. Az üzemanyagok közül a gázolaj árában várható mérséklődés.

December 10-én változás várható az egyik típusú üzemanyagnál a gázolaj áránál (illusztráció)

Fotó: Takács József

Változik az egyik üzemanyag ára

A portál információi szerint szerdától, december 10-től a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, ugyanakkor a gázolaj ára csökken bruttó 3 forinttal.

December 9-án az átlagárak a következők szerint alakulnak:

95-ös benzin: 567 Ft/liter

Gázolaj: 579 Ft/liter

A portál jelzi, hogy az általuk közölt üzemanyagárakat a töltőállomások üzemeltetői, mint szolgáltatók biztosítják, azok helytállóságát megjelenés előtt nem ellenőrzik.

Érdemes megemlíteni, hogy a nagykereskedelmi árak csökkenése esetén várt fogyasztói árcsökkenésben is lehetnek eltérések az egyes töltőállomások árai között.

Miként az Origo néhány napja arról beszámolt, novemberben is kevesebbe került a benzin és gázolaj ára a hazai töltőállomásokon, mint a környező országokban. A Nemzetgazdasági Minisztérium közlése szerint a cél továbbra is az, hogy a magyar családok és a hazai vállalkozások megfizethető áron vásárolhassanak üzemanyagot.