Üzemanyag: árcsökkenéssel érkezik az újév

Árcsökkenéssel indul 2026 az üzemanyagpiacon: az év első napján mérséklődik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. Az üzemanyag árának csökkenését a gyengülő olajárak és a nemzetközi piaci folyamatok is támogatják, amelyek a következő hetekben tovább mozgathatják az árakat.
A 2026-os év első napján is üzemanyagár kell változásra számítani. Az újév árcsökkenéssel kezdődik - számolt be a Holtankoljak.hu. A szakportál szerint, a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, a gázolaj beszerzési ára pedig bruttó 4 forinttal csökken csütörtöktől.

üzemanyag, benzin, gázolaj, árcsökkenés
Üzemanyag: árcsökkenéssel indul 2026. Fotó: Takács József

Az óév utolsó napján az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

  • 95-ös benzin: 559 Ft/liter
  • Gázolaj: 571 Ft/liter

A portál megjegyzi, hogy a fenti árak csökkenhetnek a hét második felében. Az ármozgásokat a forint árfolyama és a világpiaci események is befolyásolják.

A Bloomberg friss elemzése szerint, az olaj ára a világjárvány kezdete óta a legnagyobb éves veszteséget könyvelhette el idén, az árakat pedig aláásták az árupiaci hangulatot és az új évi várakozások, amelyeket a hatalmas többlet miatti aggodalmak uralnak.

Az Európában irányadó Brent olaj hordónkénti ára 61 dollár felett stabilizálódott, az árak idén 18 százalékkal csökkentek. A West Texas Intermediate 58 dollár közelében volt. A kereskedők rövid távú figyelme a közelgő OPEC+ találkozóra koncentrál, egy pesszimista amerikai iparági jelentésre és a geopolitikai feszültségekre összpontosult.

Az olaj világpiaci ára jövőre tartósan 60 dollár alá kerülhet – erre utalnak a legnagyobb befektetési bankok és az Egyesült Államok Energiahivatalának (EIA) jelentése is, amelyről korábban írt az Origo.

 

