Már jócskán hatszáz forint alá csökkent a dízel ára - újabb árcsökkenés jön az üzemanyagoknál

Újabb jó hírt kaptak az autósok. A héten szerdán már a benzin nagykereskedelmi ára is csökken bruttó 2 forinttal, a gázolaj beszerzési ára pedig szintén kevesebb lesz bruttó 2 forinttal a hét közepén. A dízel ára legutóbb szombaton eset jelentősebb mértékben, majd hétfőn újabb öt forintal csökkent. A két fő üzemanyag ára pedig már hetek óta csökkenő tendenciát mutat, ami a forint erősödésével és a világpiaci tendenciákkal függ össze, főként az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos béketárgyalásokkal, mivel többek között e hír nyomán is csökkent a nyersolaj ára a nemzetközi piacon.

Egyre olcsóbb az üzemanyag a magyar kutakon. Fotó: Takács József

Jelenleg az alábbi átlagárakon tankolhatunk a magyar kutakon:

95-ös benzin: 572 Ft/liter

Gázolaj: 582 Ft/liter

Ez az ár csökken szerdán további két-két forinttal - közölte a Holtankoljak üzemanyagár-figyelő portál. Meredeken csökkenő trendben van a gázolaj ára: utoljára hétfőn öt forinttal csökkent, szombaton 8 forinttal lett olcsóbb, előző nap, pénteken pedig 9 forinttal mérsékelték az árát. Akkor a benzin ára is csökkent, 2 forinttal. Ezelőtt, csütörtökön 3 forinttal csökkent a benzin ára.

Az Origo korábban megírta, hogy az orosz–ukrán béketerv körüli kedvező hírek és a nyersolaj világpiaci árának esése, valamint a forint erősödése miatt szerdán ismét olcsóbb benzinnel találkozhattak az autósok a magyar kutaknál. Az üzemanyag árak tovább csökkenhetnek, ha sikerült tető alá hozni a békét.

A nyersolajár közben havi mélypontja közelében mozog, a piacok úgy tűnik üvözlik Trump ukrajnai békemegállapodásának előrehaladását. A hírek ugyanis az ukrán békemegállapodás közeledtére utalnak, ami az orosz nyersolaj korlátozásainak feloldását vetítheti előre, miközben a globális túltermelés is fenyeget- mutatott rá a Bloomberg hírügynökség.

A Goldman Sachs Group Inc. közölte, hogy egy békemegállapodás, az olaj hordónkénti árát mintegy 5 dollárral csökkentheti a jövő évi 56 dolláros alapelőrejelzéséhez képest. „Ez a Brent olaj árát 2026-ban az 50 dollár alatt tartaná” – mutatott rá Daan Struyven elemző a Bloomberg TV-nek.