Alaposan meg fog lepődni, aki holnap tankol üzemanyagot

A Holtankoljak.hu információi szerint jelentősen csökkennek szerdától az üzemanyag nagykereskedelmi árak. A benzin és a gázolaj beszerzési ára is 5-5 forinttal kerül majd kevesebbe.

Fotó: Takács József

A mai napon az alábbi átlagárakon tankolhatunk a hazai kutakon:

95-ös benzin: 565 Ft/liter

Gázolaj: 575 Ft/liter

Ezek az átlagárak csökkenhetnek tovább szerdától.

A hazai üzemanyag nagykereskedelmi árak régiós szinten is alacsonyak

Érdemes megemlíteni, hogy a nagykereskedelmi árak csökkenése esetén várt fogyasztói árcsökkenésben is lehetnek eltérések az egyes töltőállomások árai között.

Az Origo néhány nappal ezelőtt beszámolt arról, hogy novemberben kevesebbe került a benzin és gázolaj ára a hazai töltőállomásokon, mint a környező országokban. A Nemzetgazdasági Minisztérium közlése szerint a cél továbbra is az, hogy a magyar családok és a hazai vállalkozások megfizethető áron vásárolhassanak üzemanyagot.

