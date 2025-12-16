Alaposan meg fog lepődni, aki holnap tankol üzemanyagot

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Árváltozásra kerülhet sor a hazai töltőállomásokon szerdától, miután a benzin és a gázolaj bruttó nagykereskedelmi árában egyaránt jelentősen csökkenés várható.
benzingázolajtankolásüzemanyagárüzemanyag

A Holtankoljak.hu információi szerint jelentősen csökkennek szerdától az üzemanyag nagykereskedelmi árak. A benzin és a gázolaj beszerzési ára is 5-5 forinttal kerül majd kevesebbe. 

üzemanyag nagykereskedelmi árak, 20250717 MiskolcBenzinkút Tankolás Fotó: Takács József TJÉszak-Magyarország EM
Jelentősen csökkennek szerdától az üzemanyag nagykereskedelmi árak
Fotó: Takács József

A mai napon az alábbi átlagárakon tankolhatunk a hazai kutakon: 

  • 95-ös benzin: 565 Ft/liter
  • Gázolaj: 575 Ft/liter 

Ezek az átlagárak csökkenhetnek tovább szerdától. 

A hazai üzemanyag nagykereskedelmi árak régiós szinten is alacsonyak

Érdemes megemlíteni, hogy a nagykereskedelmi árak csökkenése esetén várt fogyasztói árcsökkenésben is lehetnek eltérések az egyes töltőállomások árai között.

Az Origo néhány nappal ezelőtt beszámolt arról, hogy novemberben kevesebbe került a benzin és gázolaj ára a hazai töltőállomásokon, mint a környező országokban. A Nemzetgazdasági Minisztérium közlése szerint a cél továbbra is az, hogy a magyar családok és a hazai vállalkozások megfizethető áron vásárolhassanak üzemanyagot.
 

 

