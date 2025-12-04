Hamarosan befejeződik a korszerűsítés az ország legforgalmasabb vasúti mellékvonalán

„Haladunk a munkával a Vác–Balassagyarmat vasútvonalon: ezt a mellékvonalat úgy tesszük rendbe, hogy évtizedekig stabil, megbízható alapja legyen a közlekedésnek. A képeken is látszik, milyen ütemben haladunk – pedig az agyagos talaj és az elmúlt hetek esőzése komolyan próbára teszik a csapatot. Ilyen volumenű beavatkozásra errefelé emberemlékezet óta nem volt példa” – írja Facebook-bejegyzésében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója, aki szerint nem a tüneti kezelés a cél, hanem olyan fejlesztés, amely évtizedekre biztosítja a biztonságos és zavartalan közlekedést.

Jól haladnak a felújítási munkák a Vác–Balassagyarmat vasútvonalon

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Hárommilliárdból újul meg a Vác–Balassagyarmat vasútvonal

Mint ismeretes, a 75-ös számú, Vác–Balassagyarmat vasútvonalon szeptemberben, Magyarkút mellett kisiklott egy BZ motorvonat. Ezért a MÁV az azonnali felújítás megkezdése mellett döntött, de a balesetben érintett szakasz helyreállításánál sokkal több és összetettebb munkát végeznek el, szinte a pálya teljes hosszán.

Ahogy beszámoltunk róla,

összeállítottak egy több mint 3 milliárd forintnyi beruházási csomagot, amelynek köszönhetően Vác és Szokolya között teljes pályafelújításra kerül sor, míg Szokolyától Balassagyarmatig olyan infrastrukturális fejlesztéseket hajtanak végre, amelyek tartós és érdemi minőségi javulást hozhatnak a pályaszakaszon.

A munkálatok egy részét már korábban is tervezték, de a baleset miatt előbbre hozták. Az október 31-ével megindult felújítások jelentős része ugyanakkor olyan többlettartalom, amely hozzájárul ahhoz, hogy a 75-ös vasúti pálya újra a népszerűségéhez méltó állapotba kerüljön, méghozzá tartósan.

A komplex felújítás Vác és Szokolya között összesen 7 kilométernyi vágányt érint: 14 ezer vasbetonaljat építenek be, 14 kilométernyi sínt cserélnek ki, javítanak 10 ezer sínfuratot, átépítenek 5 közúti-vasúti átjárót, továbbá nagygépes vágányszabályozást is végeznek.

A felújítások miatt vágányzár van érvényben december 31-ig.

Ez idő alatt a 75-ös vonal teljes hosszán MÁV-buszokkal szállítják az utasokat.

A jövő év első napjaitól pedig már egy jobb és gyorsabb vasúti pályát adnak át a forgalomnak, és a menetidő a korábbinál rövidebb lesz. A MÁV-csoport vezérigazgatója ezzel kapcsolatban korábban úgy fogalmazott, hogy a beruházással több évtizedre előre elrendezték ennek a mellékvonalnak a sorsát, megszüntették a lassú meneteket, és sokkal zökkenőmentesebb utazást biztosítanak majd.