A középosztály elszegényedését eredményezné a Tisza által tervezett vagyonadó bevezetése

Brutális, 1000 milliárd forintot is meghaladó elvonás olvasható ki a Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomagból. A Magyar Péter pártjától az ősz folyamán kiszivárgott dokumentum szerint ugyanis 6,5 százalékos vagyonadóval tervezik terhelni a vagyontárgyakat; így az ingatlanokat, autókat és üzletrészeket is. Ezzel a lépéssel a Tisza Párt gyakorlatilag kisemmizné a társadalom jelentős részét. Ráadásul megindulna a vagyontárgyak elrejtése, ami miatt korántsem biztos, hogy a büdzsébe befolyna a Tisza közgazdászai által várt bevétel.
Nemcsak a leggazdagabbakat sújtaná a Tisza Párt vagyonadóval
A közös terhek oroszlánrészét viselő középosztályt lényegében kisemmizné a tervezet szerint a Tisza Párt. A dokumentumban leírt tervek szöges ellentétben állnak a Tisza Párt hivatalos kommunikációjával. Míg korábban Magyar Péter ötmilliárdos, majd egymilliárdos vagyonhatárról és egyszázalékos adóról beszélt, addig a baloldali szakértők által megalkotott program már 500 millió forintos összértéktől sarcot szedne a vagyontárgyak után, méghozzá nem 1, hanem 6,5 százalékot.
Így teljesen egyértelmű, hogy nemcsak a leggazdagabbaktól szednének vagyonadót, hanem a magyar vállalkozások jelentős hányadát kitevő közepes cégek tulajdonosai és a középosztálybeli családok is kénytelenek lennének fizetni a szabad szemmel is jól látható 6,5 százalékos vagyonadót.
A baloldali megszorítócsomagban leírtak szerint az adó kiterjedne:
- belföldi és uniós ingatlanokra,
- értékpapírokra,
- befektetésekre,
- üzletrészekre
- és még a 800 ezer forintnál értékesebb műtárgyakra is.
- Ezt pedig megfejelnék még egy 40 százalékos ingatlaneladási adóval is.
Árgus szemekkel figyelnék, kinek milye van
Magyar Péter közgazdászai nem felejtkeztek el a külföldön tartott vagyonokról sem, ám ott valamelyest más szabályokat alkalmaznának. Számításaik szerint a belföldi és uniós vagyonok után évi 600-800 milliárd forint, a külföldi vagyonok után pedig további 200-300 milliárd forint többletbevételhez jutna a sarcból a költségvetés.
Az igen alapos közgazdászok a végrehajtás módjáról is rendelkeztek a tervezetben. E szerint az ingatlanok értékét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) állapítaná meg, amivel gyakorlatilag az adóhatóságot minden magyar ingatlantulajdonosra ráküldenék. A terv szerint aki "eltitkolja" a vagyonát, arra 400 százalékos (!) mulasztási bírságot szabnának ki. Ám a megszorítócsomag alkotói maguk is utalnak arra, hogy nagy lenne a vagyonkimentés kockázata, amire válaszul még erősebb hatósági ellenőrzést vetítenek előre.
Durvább megszorításokat vezetne be a Tisza, mint egykor az MSZP-SZDSZ-tandem
A Tisza Párt javaslata megszólalásig hasonlít a 2010 előtti MSZP-SZDSZ-koalíció legsötétebb gyakorlatára. Ugyanis a vagyonadó bevezetésével korábban Gyurcsány Ferenc és Bajnai Bajnai Gordon kormánya próbálkozott még 2009-ben. Igaz, akkor az ország az államcsőd szélén táncolt, és be is borult volna a költségvetés, ha a Nemzetközi Valutaalap nem dob mentőövet a balliberális kabinetnek. Akkor az IMF elvárásának megfelelően Bajnaiék meg is alkották a vagyonadó jogszabályi alapját, ám az Alkotmánybíróság végül megsemmisítette a törvényt.
Azonban a helyzet egyértelmű volt: azt a hiányt, amit a kétbalkezes kormány sorozatos rossz döntéseivel összehozott, a lakosság megsarcolásával próbálták volna visszapótolni a költségvetésbe. Magyar Péterék most ugyanezzel a népnyúzó recetettel próbálkoznának, noha az államháztartás ma messze jobb állapotban van, mint a balliberális kormányok idején valaha volt.