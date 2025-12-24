A középosztály elszegényedését eredményezné a Tisza által tervezett vagyonadó bevezetése

Brutális, 1000 milliárd forintot is meghaladó elvonás olvasható ki a Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomagból. A Magyar Péter pártjától az ősz folyamán kiszivárgott dokumentum szerint ugyanis 6,5 százalékos vagyonadóval tervezik terhelni a vagyontárgyakat; így az ingatlanokat, autókat és üzletrészeket is. Ezzel a lépéssel a Tisza Párt gyakorlatilag kisemmizné a társadalom jelentős részét. Ráadásul megindulna a vagyontárgyak elrejtése, ami miatt korántsem biztos, hogy a büdzsébe befolyna a Tisza közgazdászai által várt bevétel.

Nem 1, nem 2, hanem 6,5 százalékos vagyonadót vezetne be Magyar Péter pártja. / Fotó: Facebook

Nemcsak a leggazdagabbakat sújtaná a Tisza Párt vagyonadóval

A közös terhek oroszlánrészét viselő középosztályt lényegében kisemmizné a tervezet szerint a Tisza Párt. A dokumentumban leírt tervek szöges ellentétben állnak a Tisza Párt hivatalos kommunikációjával. Míg korábban Magyar Péter ötmilliárdos, majd egymilliárdos vagyonhatárról és egyszázalékos adóról beszélt, addig a baloldali szakértők által megalkotott program már 500 millió forintos összértéktől sarcot szedne a vagyontárgyak után, méghozzá nem 1, hanem 6,5 százalékot.

Így teljesen egyértelmű, hogy nemcsak a leggazdagabbaktól szednének vagyonadót, hanem a magyar vállalkozások jelentős hányadát kitevő közepes cégek tulajdonosai és a középosztálybeli családok is kénytelenek lennének fizetni a szabad szemmel is jól látható 6,5 százalékos vagyonadót.

A baloldali megszorítócsomagban leírtak szerint az adó kiterjedne:

belföldi és uniós ingatlanokra,

értékpapírokra,

befektetésekre,

üzletrészekre

és még a 800 ezer forintnál értékesebb műtárgyakra is.

Ezt pedig megfejelnék még egy 40 százalékos ingatlaneladási adóval is.

Árgus szemekkel figyelnék, kinek milye van

Magyar Péter közgazdászai nem felejtkeztek el a külföldön tartott vagyonokról sem, ám ott valamelyest más szabályokat alkalmaznának. Számításaik szerint a belföldi és uniós vagyonok után évi 600-800 milliárd forint, a külföldi vagyonok után pedig további 200-300 milliárd forint többletbevételhez jutna a sarcból a költségvetés.

Az igen alapos közgazdászok a végrehajtás módjáról is rendelkeztek a tervezetben. E szerint az ingatlanok értékét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) állapítaná meg, amivel gyakorlatilag az adóhatóságot minden magyar ingatlantulajdonosra ráküldenék. A terv szerint aki "eltitkolja" a vagyonát, arra 400 százalékos (!) mulasztási bírságot szabnának ki. Ám a megszorítócsomag alkotói maguk is utalnak arra, hogy nagy lenne a vagyonkimentés kockázata, amire válaszul még erősebb hatósági ellenőrzést vetítenek előre.