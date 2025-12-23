Hírlevél
Nyugaton már kipróbálták és elvetették azt az adót, ami a Tisza listáján szerepel

Egyre több nyugat-európai ország jutott arra a következtetésre, hogy a vagyonadó több gazdasági kárt okoz, mint amennyi bevételt hoz, ezért sorra vezették ki vagy hagyták el ezt az adónemet. Ehhez képest a Tisza kiszivárgott javaslatai között a vagyonadó is szerepel, a gond inkább az, hogy a középréteget is sújtaná.
Miközben több nyugat-európai ország az elmúlt években felhagyott a vagyonadóval, Magyarországon ismét napirendre került az adónem bevezetése. A Tisza Párt által felvetett elképzelés Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó szerint nem elszigetelt intézkedés lenne, hanem egy klasszikus baloldali megszorítócsomag része − írja a Világgazdaság.

tisza,vagyonadó Strasbourg, 2024. december 18.Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. december 18-án.MTI/Bodnár Boglárka
Nyugaton már kipróbálták és elvetették, a Tisza mégis erőltetné - röviden így foglalható össze Szalai Piroska elemzése a vagyonadóról
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Nyugaton már kipróbálták és elvetették, a Tisza mégis erőltetné - röviden így foglalható össze Szalai Piroska elemzése, miszerint szerint Németország, Svédország és Ausztria példája is azt mutatja, hogy a vagyonadó hosszabb távon nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az érintett országokban az adónem bevezetése után alacsony bevétel, magas adminisztrációs költség és tőkeelvándorlás jelentkezett, ezért végül kivezették vagy érdemben átalakították.

A Tisza Párt javaslata Szalai Piroska szerint nem egyszeri igazságossági lépés, hanem egy szélesebb, baloldali megszorítócsomag része lehet. Ismert, a hatszáz oldalas dokumentum hiányos is lehet, nem derül ki belőle, ki lennének a kedvezményezettek, csupán a forráselvonások lehetséges módjait ismerteti. A már említett vagyonadó pedig

 olyan vagyonelemeket is terhel, amelyek nem termelnek azonnali jövedelmet, így az adó megfizetése sok esetben likviditási problémákat okoz.

Ez különösen igaz a kis- és középvállalkozásokra, valamint a többgenerációs családi cégekre, ahol a vagyon jelentős része eszközökben, nem pedig készpénzben jelenik meg. Egy ilyen adó beruházások elhalasztásához, kényszerértékesítésekhez és munkahelyek megszűnéséhez vezethet.

 

