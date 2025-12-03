Vállalkozók tízezreit lehetetlenítené el a Tisza Párt megszorítócsomagja

Újabb részletek derültek ki a Tisza Párt gazdasági elképzeléseiről, a tervek pedig komoly aggodalomra adnak okot a hazai vállalkozói szférában. A baloldali programcsomag nem kímélné a gazdaság motorját jelentő cégeket: éves szinten mintegy 3700 milliárd forinttal növelnék a vállalkozásokra nehezedő adóterheket. A csomag szerkezete ráadásul kifejezetten a legkiszolgáltatottabb réteget, a kisvállalkozókat érintené a legérzékenyebben.

A tervezet egyik kulcseleme a jelenlegi, jól működő és kedvezményes adózási formák felszámolása. A Tisza Párt elképzelései szerint egyetlen, mindenkire kiterjedő, kedvezmények nélküli rendszert vezetnének be. Ez alól a legkisebb mikrovállalkozások sem kapnának felmentést, írja a Világgazdaság.

A vállalkozókat hozná nehéz helyzetbe

A terhek növekedése jelentős lenne. A javaslatcsomag értelmében minden vállalkozásra kivetnének egy plusz 14 százalékos új munkáltatói terhet, amelyet öt új, kötelező járulék formájában hajtanának be. Ez az intézkedés különösen azokat a mikrovállalkozásokat hozná nehéz helyzetbe, ahol csupán egy-két ember dolgozik. A szolgáltató szektorban ez a lépés kritikus lehet, hiszen ott a bevételek jelentős részét már jelenleg is a bérköltségek emésztik fel.

A tervezet egyik legfájóbb pontja a kisadózó vállalkozások tételes adójának, a katának a megszüntetése.

Ez az intézkedés közvetlenül érintene több tízezer magyar vállalkozót. Fodrászok, kozmetikusok, autószerelők, taxisok, fotósok, edzők és masszőrök veszítenék el a kiszámítható, fix adózás lehetőségét. Helyette magasabb fizetnivalókkal és megnövekedett adminisztrációval kellene szembenézniük. A szépségiparban, a vendéglátásban és a kreatív szakmákban ez a lépés a vállalkozások megszűnéséhez vezethet.

Hasonló sors várna a művészekre és a sportolókra is. A baloldali csomag kivezetné az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, azaz az ekho lehetőségét. Ennek következtében az alkotók, médiaszakemberek és előadóművészek nettó bevétele érezhetően csökkenne. Ez sokak számára a pályaelhagyást vagy a tevékenység kényszerű szüneteltetését jelentené.

A változások a kisvállalati adót, a kivát is érintenék, amely a tervek szerint teljesen kiüresedne. A jellemzően kis szolgáltató cégek hirtelen megugró bérköltségekkel találnák szembe magukat. Ez a folyamat elkerülhetetlenül létszámleépítésekhez és kényszerű áremelésekhez vezetne.

A Tisza-csomag ráadásul visszahozná a magas adókulcsokat tartalmazó progresszív személyi jövedelemadó-rendszert is. Ez tovább növelné a magasabb bevételű egyéni vállalkozók terheit. A kedvezményes kisvállalkozói adórendszer felszámolása és a bevételek szigorúbb kontrollja egyértelmű irányt mutat: költségnövekedés, drágulás és a tevékenységek szűkülése várható. A lépések árát leginkább azok fizetnék meg, akik már most is a legkiszolgáltatottabb szereplői a gazdaságnak.

