Összeszedtük a legfontosabb adóváltozásokat 2026-ban

Az Országgyűlés által november végén elfogadott törvények jelentős változásokat hoznak az adózás terén 2026-ban. Jövőre több adóügyi módosítás is hatályba lép, amelyek számos adónemet és adózási eljárást érintenek.

A következő évben olyan átfogó adóügyi változások lépnek hatályba, amelyek egyszerre érintik a lakosságot, a kis- és középvállalkozásokat, valamint a nagyvállalati szereplőket.

2026-ban a családokhoz megy a pénz

A 2024. év végi adótörvény módosítás (2024. évi LV. törvény) alapján 2026-tól lép hatályba a családi kedvezmény kétszeresére emelése. Minél több gyermeke van egy dolgozó házaspárnak, annál több adókedvezményt tudnak igénybe venni családi alapon havonta, vagy évente egy összegben:

2026. január 1-től egy gyermek esetében 20 ezer, két gyermeknél 80 ezer, három vagy több gyermek esetén pedig 66 ezer forintra növekszik az adókedvezmény egy gyermekre jutó mértéke. A tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelők 2025. július elsejétől a megnövelt adókedvezményen túl havonta további 5 ezer forinttal, 2026-tól pedig már 10 ezer forinttal növelt összegben vehetik igénybe a családi adókedvezményt. A szülők továbbra is megoszthatják egymás között a családi adókedvezményt, így a lehető legnagyobb mértékű adóengedményben részesülhetnek. A kedvezmény igénybe vehető év közben, a munkáltatónak adott adóelőleg-nyilatkozattal, vagy az adóévre vonatkozó szja-bevallásban utólag is.

Emellett

2026. január elsejétől a háromgyermekes anyák után már a két gyermeket nevelő anyáknak sem kell személyi jövedelemadót fizetniük:

A kétgyermekes anyák lépcsőzetesen szereznek jogosultságot az szja-mentességre,

2026. január 1-jétől a 40 év alatti,

2027-től az 50 év alatti,

2028-től az 60 év alatti,

2029-től pedig valamennyi kétgyermekes édesanya megkapja az élethosszig tartó szja-mentességet a munkával szerzett jövedelmei után.

Átfogó adóváltozások 2026-tól: jelentős könnyítések, új kedvezmények és szigorúbb adózási elvárások

Vállalati oldalon az egyik legfontosabb módosítás a környezetbarát beruházások ösztönzése, amelynek érdekében új adókedvezmények is megjelennek. Ezek közé tartozik az energiaellátók jövedelemadójában az új energetikai beruházásokkal kapcsolatos adókedvezmény, valamint társasági adóban - uniós implementáció révén - a tiszta technológiák gyártási kapacitásának bővítését támogató adókedvezmény, amely egy már meglévő adókedvezmény kiváltását szolgálja és Budapesten 15, vidéken akár 35 százalékos támogatási intenzitással érhető el – derült ki az EY összefoglalójából. A másik új kedvezmény a környezeti károk felszámolására és természetvédelmi beruházásokra fókuszál, ahol a támogatási intenzitás 70 vagy akár 100 százalék is lehet, legfeljebb 30 millió euró összegig.