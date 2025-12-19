Trump döntött: erre költi a 200 milliárd dollárt

Donald Trump amerikai elnök televíziós beszédében bejelentette: az 1,45 millió szolgálatot teljesítő amerikai katona személyenként 1776 dolláros (nagyjából 600 000 forint) bónuszra számíthat erről szóló döntése nyomán, mégpedig úgy, hogy még karácsony előtt megérkezik mindenkihez az összeg. Trump közlése szerint az összeget részben az általa bevezetett vámokból finanszírozzák. Az 1776 szimbolikus értékkel díj: ez az év az Egyesült Államok megalakulásának, a Függetlenségi Nyilatkozat elfogadásának éve.

Donald Trump amerikai elnök 1776 dolláros kifizetetést jelentett be a fegyveres erők valamennyi tagja számára, a fedezet részben a 200 milliárd dolláros vámbevételből lesz meg rá

Fotó: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Megvan a 200 milliárd dolláros vámbevétel, jutalmat érdemelnek a katonák

Miként arról az Origón nemrég beszámoltunk, az amerikai szövetségi költségvetésnek idén 200 milliárd dollár bevétele származott a tavasszal életbe léptetett (és többször módosított, egyes országokkal és közössségekkel) újratárgyalt vámtarifákból. Trump elnök első hivatali ideje alatt eredetileg ekkora összeggel kívánta javítani országa külkereskedelmi egyenlegét.

Az elnök televíziós beszédében az illegális bevándorlás elleni fellépés eredményeit is hangsúlyozta, miközben élesen bírálta az ellenzéki demokratákat. Kifejtette: megítéltése szerint az ország fejlődése jó irányba halad – és a helyzet csak tovább javul majd.

A BBC beszámolója szerint Trump értékelte második elnöksége eddigi gazdasági eredményeit, kiemelve, hogy az árak csökkennek, jóllehet a közvélemény-kutatások szerint sok amerikai továbbra is elégedetlen a lakhatás, a gyermekgondozás és az egészségügyi ellátás költségeivel.

Az adatok szerint idén szeptemberben 3 százalékos volt az infláció mértéke, ami történeti kontextusban némileg magasnak számít a gyakran 0-1 százalékos sávban mozgó értékhez képest, de jóval mérsékeltebb annál a 8-9 százalékos rekordmértéknél, amit 2022-2023-ban lehetett tapasztalni.

Trump kitért rá, hogy a katonáknak járó kifizetés teljes összege 2,57 milliárd dollár, és mint fogalmazott, azt „nemzetünk 1776-os alapításának tiszteletére” osztják ki.

Az elnök szerint a források az átfogó vámintézkedésekből, valamint az általa július 4-én aláírt, „egy Nagy, Gyönyörű Törvény” néven emlegetett jogszabályból származnak, ezek miatt állnak rendelkezésre. Emlékezetes: ez a sok vitát kiváltó törvény megalapozó erejű lehet az amerikai gazdaság következő évei számára. A sok intézkedést tartalmazó, átfogó törvénycsomag

egyszerre ír elő radikális kiadáscsökkentést sok érzékeny területen, akár a szegényebbeket is hátrányosan érintve,

miközben adócsökkentéseket is bevezet, egyes területekre pedig jelentős ráfordításokat irányoz elő.

A törvény egyes passzusai elemzői várakozások szerint évekre, sőt, évtizedekre szólnak majd.