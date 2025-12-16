Trump beváltotta az ígéretét: megérkezett a 200 milliárd dollár

Ebben az évben az Egyesült Államok több mint 200 milliárd dollárt szedett be az importra kivetett vámokból – írja a CNBC a CBP friss jelentése alapján. Ebben a bevételben nincsenek benne a Trump elnök első ciklusa idején bevezetett importvámok hatásai, pusztán az idei tarifabevételek. Ez az összeg egyezik azzal, amit Donald Trump amerikai elnök első ciklusa idején kitűzött országa más államokkal, elsősorban Kínával szembeni külkereskedelmi deficitjének javítására. Bár a vámbevétel abszolút értéket jelent, és emiatt nem lehet egyenlőségjelet tenni a deficit mértéke és eközé az összeg közé, mégis arra utal, hogy Trump vámpolitikája országa szemszögéből nézve beváltja a várakozásokat.
Ömlik a pénz az idei vámokból
„2025. január 20. és december 15. között az Egyesült Államok Vám- és Határvédelmi Hivatala több mint 200 milliárd dollárnyi vámot szedett be a Donald Trump elnök kormánya által életbe léptetett több mint 40 végrehajtási rendeletnek köszönhetően” – közölte a CBP közleményében. A szervezet szerint az általuk könyvelt vámbevétel mértéke arra utal, hogy hatóságként hatékonyan látják el feladataikat, egyúttal hozzájárulnak a tisztességes és szabálykövető kereskedelem előmozdításához az országi nemzeti és gazdasági érdekeit erősítve.
Az adatközlésből kiderül, hogy ez a 200 milliárd dollárnyi vámbevétel a Trump elnök második ciklusa idején bejelentett új, mértékeiben többször módosított vámtarifarendszerből származik.
Vagyis ebben az összegben nem jelennek meg azok a vámbevételek, melyek a Donald Trump első elnöki ciklusa idején bevezetett rendelkezéseinek köszönhetően adódtak az importnál.
Érdemes megemlíteni, hogy idén novemberben először csökkentek a vámbevételek azóta, hogy Trump áprilisban bejelentette az új, átfogó vámokat. A kormányzat a múlt hónapban 30,75 milliárd dollárnyi vámot szedett be, ami kismértékű csökkenést jelent az októberi 31,15 milliárd dollárhoz képest.
A Donald Trump által idén tavasszal bevezetett vámokkal kapcsolatban több jogi kifogás is felmerült, egy bírósági határozat értelmében a vámok kivetéséről a döntés kongresszusi jogkör, Trump és csapata szerint azonban olyan kereskedelmi kérdésekben döntöttek a viszontvámoknak nevezett tételek kivetésével, melyeket a jogrend az elnök hatáskörébe utal. Az ellentmondásos jogi helyzetnek egyelőre nem született meg a feloldása.
Trump emellett „fentanilvámokat” vetett ki a kanadai, kínai és mexikói termékekre, válaszul arra, hogy állítása szerint ezek az országok nem tudták megállítani halálos hatású kábítószerek Egyesült Államokba történő beáramlását.
Nőtt a kínai és amerikai export idén ősszel
Az idei világkereskedelmi fejleményeket részben meghatározó „vámháború” továbbra sincs lezárva. Trump elnök célja az országokra meghatározott vámtarifákkal nem pusztán a bevételek növelése, hanem az is, hogy azokon keresztül, egyes háttéralkukban helyzetbe tudja hozni az amerikai gazdasági szereplőket, részben azáltal, hogy azok a külföldi termelést minél nagyobb arányban telepítsék haza, részben pedig azzal, hogy az otthon készülő amerikai termékeknek exportpozíciót biztosítson.
A vámháború legkritikusabb frontja az Egyesült Államok és Kína közötti szakasz, hiszen ez a két ország együttesen adja a világ teljes gazdasági teljesítményének közel felét. Miként az Origo ebben a cikkében elemzői megállapítások alapján megírta, a vámháború mögötti amerikai gazdasági logika arra épül, hogy folyamatosan jelentős a külkereskedelmi deficitjük Kínával szemben, 2024-ben az USA-ba importált kínai termékek és a Kínába exportált amerikai termékek különbözete 295 milliárd dollárt tett ki. Az amerikai döntés a külkereskedelmi deficit csökkentésére irányult, azonban ahogy az várható volt, Kína válaszolt az amerikai döntésre.
A friss adatok már mutatják annak hatását, hogy több évközbeni fordulat után az amerikai-kínai feszültségek most ha meg nem is oldódtak, de nyugvóponton vannak. A december elején közzétett adatok szerint novemberben a vártnál nagyobb mértékben nőtt Kína exportja, az import növekedése azonban elmaradt a várakozásoktól, így öt hónapja a legmagasabb külkereskedelmi többlete alakult ki az országnak.
Az Egyesült Államok külkereskedelmi hiánya a várt növekedés helyett csökkent szeptemberben.
A szezonálisan kiigazított adatok szerint szeptemberben
- az elemzői várakozásokban szereplő 63,3 milliárd dollár helyett 52,8 milliárd dollárra, vagyis
- 2020 júniusa óta a legalacsonyabbra csökkent az amerikai külkereskedelmi mérleg hiánya, 10,9 százalékkal elmaradva az augusztusban jegyzett 59,3 milliárd dollártól.
A deficit csökkenéséhez az vezetett, hogy az export jóval jelentősebben bővült, mint az import.