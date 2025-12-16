Trump beváltotta az ígéretét: megérkezett a 200 milliárd dollár

Ebben az évben az Egyesült Államok több mint 200 milliárd dollárt szedett be az importra kivetett vámokból – írja a CNBC a CBP friss jelentése alapján. Ebben a bevételben nincsenek benne a Trump elnök első ciklusa idején bevezetett importvámok hatásai, pusztán az idei tarifabevételek. Ez az összeg egyezik azzal, amit Donald Trump amerikai elnök első ciklusa idején kitűzött országa más államokkal, elsősorban Kínával szembeni külkereskedelmi deficitjének javítására. Bár a vámbevétel abszolút értéket jelent, és emiatt nem lehet egyenlőségjelet tenni a deficit mértéke és eközé az összeg közé, mégis arra utal, hogy Trump vámpolitikája országa szemszögéből nézve beváltja a várakozásokat.

Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Ömlik a pénz az idei vámokból

„2025. január 20. és december 15. között az Egyesült Államok Vám- és Határvédelmi Hivatala több mint 200 milliárd dollárnyi vámot szedett be a Donald Trump elnök kormánya által életbe léptetett több mint 40 végrehajtási rendeletnek köszönhetően” – közölte a CBP közleményében. A szervezet szerint az általuk könyvelt vámbevétel mértéke arra utal, hogy hatóságként hatékonyan látják el feladataikat, egyúttal hozzájárulnak a tisztességes és szabálykövető kereskedelem előmozdításához az országi nemzeti és gazdasági érdekeit erősítve.

Az adatközlésből kiderül, hogy ez a 200 milliárd dollárnyi vámbevétel a Trump elnök második ciklusa idején bejelentett új, mértékeiben többször módosított vámtarifarendszerből származik.

Vagyis ebben az összegben nem jelennek meg azok a vámbevételek, melyek a Donald Trump első elnöki ciklusa idején bevezetett rendelkezéseinek köszönhetően adódtak az importnál.

Érdemes megemlíteni, hogy idén novemberben először csökkentek a vámbevételek azóta, hogy Trump áprilisban bejelentette az új, átfogó vámokat. A kormányzat a múlt hónapban 30,75 milliárd dollárnyi vámot szedett be, ami kismértékű csökkenést jelent az októberi 31,15 milliárd dollárhoz képest.

A Donald Trump által idén tavasszal bevezetett vámokkal kapcsolatban több jogi kifogás is felmerült, egy bírósági határozat értelmében a vámok kivetéséről a döntés kongresszusi jogkör, Trump és csapata szerint azonban olyan kereskedelmi kérdésekben döntöttek a viszontvámoknak nevezett tételek kivetésével, melyeket a jogrend az elnök hatáskörébe utal. Az ellentmondásos jogi helyzetnek egyelőre nem született meg a feloldása.