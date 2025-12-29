Ezekre a napsütéses európai úti célokra utazhat kedvező áron januárban

Az Omio foglalási platform friss kutatásából kiderült, hogy melyek azok az európai városok, ahol a téli hónapokban is kellemes a hőmérséklet. Külön jó hír pedig, hogy az alább felsorolt településekre a januárban, a repülőjegy árak is megfizethetőek Budapestről.

Európai városok, amelyek januárban is sok napsütést tartogatnak: Valletta, Málta

Valletta, Málta Nicosia, Ciprus Lisszabon, Portugália Athén, Görögország Róma, Olaszország

A gyönyörű máltai fővárosban, Vallettán, és a ciprusi Nicosia városában is egyaránt 16 °C az átlaghőmérséklet januárban. Sőt közös bennük az is, hogy a téli hónapokban is ragyogó kék az ég, és csodálatos kilátás nyílik a Földközi-tengerre. Valettába Budapestről akár közvetlen járattal is eljuthatunk, az árak pedig kifejezetten kedvezően alakulnak mind a Ryanairnél, mind a Wizz Airnél. Januárban akár már 30-50 ezer forintért is foglalhatunk magunknak oda-vissza utat - derült ki a Drive adataiból.

Nicosiába eljutni ennél kicsit bonyolultabb, tekintve, hogy a városnak nincs repülőtere. A Ryanair járataival Budapestről előbb Páfoszba tudunk eljutni közvetlen járattal, azután viszont egy majdnem kétórás autóúttal kell számolnunk. A Wizz Air gépek ezzel szemben Lárnaka repülőtérére visznek, ahonnan megközelítőleg egy órás autóútra van Ciprus fővárosa. A januári jegyárak itt is hasonlóan alakulnak: 30-50 ezer forintos árkategóriával érdemes számolnunk.

A városi rangsor élmezőnyébe még olyan legendás mediterrán települések kerültek mint: Lisszabon, Athén és Róma. Ezeket a fővárosokat megéri meglátogatni a téli hónapokban, hiszen egytől egyig sok napsütést és páratlan élményeket tartogatnak.