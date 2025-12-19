Fontos bejelentés: így vásárolhatunk az ünnepek alatt

Az előző évekhez hasonlóan a fővároshoz tartozó nyolc kiemelt vásárcsarnok, üzletközpont az ünnepi időszakban kiemelt kínálattal várják a vásárlókat. A vásárcsarnokok a szokásosnál tovább lesznek nyitva aranyszombaton és aranyvasárnap, a karácsonyi készülődés utolsó hétvégéjén és az azt követő hétfőn, december 22-én. A hagyományoknak megfelelően a fővárosi piacok december 24-én délig lesznek nyitva és várják a vásárlókat, így akár az utolsó pillanatra is hagyható a teljes bevásárlás.
Hosszabb nyitvatartás a budapesti vásárcsarnokokban
A Budapest Vásárcsarnokai Kft. tájékoztatása szerint az alábbi fővárosi létesítményekben bőséges kínálattal és hosszabb nyitvatartással várják az ünnepre készülődő vásárlókat:
- Nagycsarnok,
- Rákóczi téri Vásárcsarnok,
- Batthyány téri Vásárcsarnok,
- Fehérvári úti Vásárcsarnok,
- Bosnyák téri Vásárcsarnok,
- Kórház utca Vásárcsarnok, és
- a Tétényi úti Üzletközpont, valamint
- a Flórián téri Üzletközpont.
A vállalat arról is tájékoztatást adott, hogy az idei év vége előtt a Budapest Vásárcsarnokai Kft. szervezésében hat helyen tartanak Budapest különböző pontjain fenyőfa-, és külön halvásárt, a mindennapi étkezéshez szükséges szokásos hozzávalókon túl a karácsonyi menü minden különleges alapanyaga megvásárolható a vásárcsarnokokban.
Célunk idén is az, hogy minden vásárlónk igénye, tetszése, anyagi helyzete szerint, jó minőségben, elképzelésének megfelelően megvásárolhassa mindazt az árut és alapanyagot, amelyet a karácsonyi asztalra szeretne tenni, amely szükséges ahhoz, hogy az ünnepi menüt elkészítse családjának
– hangsúlyozta Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. ügyvezető igazgatója.
Kínálat és árak: ez várja a vásárlókat a vásárcsarnokokban
A vásárcsarnokok kínálata karácsony előtt bőséges, az árak is széles skálán mozognak: a húsok közül pulyka egészben 3 400 forinttól 4 000 forintig, az egész pecsenye kacsa 1800 forinttól 2000 forintig, a hízott kacsa 4 000 és 6 000 forint között kapható kilogrammonként.
Kacsacomb, kacsamáj, liba, libamáj is kapható a vásárcsarnokokban:
- a hízott kacsamáj ára 15 000 és 18 000 forint között,
- a hízott libamáj ára 14 500 és 20 000 forint között mozog.
Karácsony előtt az egyik legkeresettebb alapanyagok az élő és előhűtött halak (miként az Origo megírta, halból idén is bőséges és megfizethető lesz a választék), haltermékek, egészben, szeletben és filézve is, melyekből ilyenkor négy-ötszörös mennyiséggel készülnek a kereskedők.
Az élőhal idén 2 600 és 4 000 forint kilónkénti áron, a harcsaszelet átlagosan 7 900, míg a pontyszelet 4 400 forintos áron kapható.
A savanyúkáposzta 980 forint 1400 forint kilónkénti ár között kapható, a vásárcsarnokok savanyúság kínálata a karácsonyi ünnepek előtt a szokottnál is bőségesebb.
A sütéshez mák 2 300 és 2 800, a dió 4 500 és 6 500 forint közötti áron kapható.,
Bőséges a mazsola, mandula, mogyoró kínálat is, emellett elérhető a házi tej, a házi tejföl, de készen is vásárolhatunk mákos és diós bejglit, kalácsokat, kuglófokat az ünnepi asztalra, valamint különböző fajtájú, kiszerelésű és ízesítésű szaloncukrokat is a vásárcsarnokokban.
Az ünnep előtt néhány nappal egyre fontosabbá válik az, hogy tudatosan megtervezzük, mikor, hol, milyen élelmiszereket szeretnénk beszerezni az ünnepi asztalra. Ez azért is lényeges, mert miként az Origo megírta, a legnagyobb üzletláncok egymáshoz képest eltérő nyitvatartással készülnek december 24-re (lesznek, melyek üzletei aznap ki sem nyitnak), és még nagy gyorséttermi láncoknál is várható változás a szokott vendégfogadási rendben.
Így alakul a fővárosi vásárcsarnokok ünnepi nyitvatartása
A Budapest Vásárcsarnokaihoz tartozó piacok december 25-én és 26-án, karácsony első és második napján zárva lesznek, de két ünnep között, december 27-én, szombaton már ismét várják a vásárlókat, így akár december 30-án és december 31-én is vásárolhatunk a szilveszteri menühöz, de január elseje már pihenőnap, a vásárlóknak és az árusoknak is, ezen a napon zárva tartanak a piacok és vásárcsarnokok. Nyitás az újévben, január 2-án, pénteken lesz.