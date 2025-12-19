Fontos bejelentés: így vásárolhatunk az ünnepek alatt

Az előző évekhez hasonlóan a fővároshoz tartozó nyolc kiemelt vásárcsarnok, üzletközpont az ünnepi időszakban kiemelt kínálattal várják a vásárlókat. A vásárcsarnokok a szokásosnál tovább lesznek nyitva aranyszombaton és aranyvasárnap, a karácsonyi készülődés utolsó hétvégéjén és az azt követő hétfőn, december 22-én. A hagyományoknak megfelelően a fővárosi piacok december 24-én délig lesznek nyitva és várják a vásárlókat, így akár az utolsó pillanatra is hagyható a teljes bevásárlás.

Felvérel a Fővám téri Nagyvásárcsarnokról: a budapesti vásárcsarnokok felkészültek a karácsonyi rohamra (illusztráció)

Fotó: MTI/Róka László

Hosszabb nyitvatartás a budapesti vásárcsarnokokban

A Budapest Vásárcsarnokai Kft. tájékoztatása szerint az alábbi fővárosi létesítményekben bőséges kínálattal és hosszabb nyitvatartással várják az ünnepre készülődő vásárlókat:

Nagycsarnok,

Rákóczi téri Vásárcsarnok,

Batthyány téri Vásárcsarnok,

Fehérvári úti Vásárcsarnok,

Bosnyák téri Vásárcsarnok,

Kórház utca Vásárcsarnok, és

a Tétényi úti Üzletközpont, valamint

a Flórián téri Üzletközpont.

A vállalat arról is tájékoztatást adott, hogy az idei év vége előtt a Budapest Vásárcsarnokai Kft. szervezésében hat helyen tartanak Budapest különböző pontjain fenyőfa-, és külön halvásárt, a mindennapi étkezéshez szükséges szokásos hozzávalókon túl a karácsonyi menü minden különleges alapanyaga megvásárolható a vásárcsarnokokban.

Célunk idén is az, hogy minden vásárlónk igénye, tetszése, anyagi helyzete szerint, jó minőségben, elképzelésének megfelelően megvásárolhassa mindazt az árut és alapanyagot, amelyet a karácsonyi asztalra szeretne tenni, amely szükséges ahhoz, hogy az ünnepi menüt elkészítse családjának

– hangsúlyozta Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. ügyvezető igazgatója.

Kínálat és árak: ez várja a vásárlókat a vásárcsarnokokban

A vásárcsarnokok kínálata karácsony előtt bőséges, az árak is széles skálán mozognak: a húsok közül pulyka egészben 3 400 forinttól 4 000 forintig, az egész pecsenye kacsa 1800 forinttól 2000 forintig, a hízott kacsa 4 000 és 6 000 forint között kapható kilogrammonként.