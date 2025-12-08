Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hivatalos! Így hozhatják vissza az orosz gázt Európába a brüsszeli szankciók ellenére

Olvasta már?

Itt vannak a friss számok: brutálisan nőtt a Fidesz előnye – nagy pofon a Tiszának

vegán

Kiakadt a Beatles-legenda: abszurdnak tartja az EU új tilalmát

52 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Paul McCartney nyolc brit parlamenti képviselővel egyetemben felszólította az Európai Uniót, hogy vonja vissza azt a szabályozást, mely tiltja a növényi alapú fehérjékből készült termékek húsokra jellemző megnevezéssel történő forgalmazását. A Beatles egykori tagja szerint az adott termékeken bőven elegendő jelzés a növényi alapú, vegetáriánus vagy vegán megnevezés az "értelmes emberek számára". Ugyanakkor érdekes fénytörésbe helyezi a bolygóért és egészségünkért való aggódást, hogy McCartneynak húsmentes termékeket előállító vállalkozása is van.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vegánvegetáriánushúsipar

Paul McCartney csatlakozott ahhoz a felhíváshoz, amely az EU-t arra kéri, hogy utasítsa el a vegetáriánus ételekre vonatkozó olyan kifejezések betiltására irányuló törekvéseket, mint a „kolbász” és a „burger”. A volt Beatles nyolc brit képviselőhöz csatlakozott, akik levelet írtak az Európai Bizottságnak a vegán termékek elnevezése védelmében, azzal érvelve, hogy az Európai Parlament által októberben jóváhagyott tilalom egy nem létező problémát kezelne, miközben lassítaná az éghajlati célok elérésében elért haladást – írja a The Guardian.

hamburger, vegán
Megérdemlik vajon a húskészítmények vegán pótlékai a burger, steak vagy kolbász elnevezést? (A kép illusztráció!) / Fotó: Pexels

A vegán termékek húsokra jellemző elnevezése ösztönzi a környezetvédő szemléletet?

Az új szabályok véget vetnének az olyan kifejezések használatának, mint a 

  • steak, 
  • burger, 
  • kolbász vagy 
  • escalope, 

a zöldségekből vagy növényi alapú fehérjékből készült termékekre utalva. A javasolt alternatívák közé tartoznak a kevésbé étvágygerjesztő 

  • „korongok” vagy 
  • „csövek”

McCartney úgy érvelt: „a hamburgerek és kolbászok „növényi alapú”, „vegetáriánus” vagy „vegán” mivoltának feltüntetése elegendő kellene, hogy legyen az értelmes emberek számára ahhoz, hogy megértsék, mit esznek. Ez olyan szemléletet is ösztönöz, amely elengedhetetlen a saját és a bolygó egészségéhez.”

A zenész a vegetáriánus étrend egyik legismertebb szószólója a világon. Elhunyt feleségével 1991-ben alapították a Linda McCartney növényi alapú élelmiszermárkát, lányaikkal, Maryvel és Stellával pedig elindították a globális „Húsmentes Hétfő” kampányt, hogy az embereket kevesebb hús fogyasztására ösztönözzék.

A Linda McCartney kolbászok és hamburgerek a húst helyettesítő termékek iránti fokozott érdeklődés globális trendjébe simul, még akkor is, ha a koronavírus-járvány idején felfújódó buborék óta a befektetések valamelyest csökkentek. Ám a növényi alapú termékek térnyerése nem aratott osztatlan sikert, nyilvánvalóan a mezőgazdasági és húsforgalmazó iparág cseppet sem örült a növényi "versenytársnak", hiszen szerintük a hús iránti alacsonyabb kereslet munkahelyeket sodorhat veszélybe a szektorban.

Imart: A steak, a hússzelet vagy a kolbász az állattenyésztő gazdaságaink terméke. Pont.

Az Európai Parlament 355–247 arányban megszavazta a „hússal kapcsolatos” elnevezések növényi alapú termékeken való használatának tilalmát. Az Euractiv szerint Céline Imart, a jobbközép Európai Néppárt francia képviselője és a tilalom híve a következőket mondta a parlamentnek: „a steak, a hússzelet vagy a kolbász az állattenyésztő gazdaságaink terméke. Pont. Nem nevezhetők így a laboratóriumi helyettesítők és a növényi alapú termékek.”

A McCartney család és a brit képviselők által aláírt levélben azt állították, hogy az uniós szabályok Nagy-Britanniát is változásokra kényszeríthetik , mivel a piacok és a szabályozás továbbra is szorosan összefonódik az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése ellenére is.

McCarney üzletileg is érintett a témában

Paul McCartney nagy kincs a vegán közösség számára. Korábban egy hosszú interjút adott egy brit újságnak a változás szükségességéről. Az interjút volt felesége, Linda McCartney vegetáriánus kollekciójának 25. évfordulóján tették közzé, amely – Stella McCartney- hoz hasonlóan – állatmentes innovációkat hoz létre. A vegán étrend felé való elmozdulás társadalmi jelentőségéről beszélt, mondván: „A húsmentes életmód az új rock and roll”. McCartney azt állítja, hogy Linda indította el a vegetáriánus mozgalmat a 70-es években. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!