Kiakadt a Beatles-legenda: abszurdnak tartja az EU új tilalmát

Paul McCartney csatlakozott ahhoz a felhíváshoz, amely az EU-t arra kéri, hogy utasítsa el a vegetáriánus ételekre vonatkozó olyan kifejezések betiltására irányuló törekvéseket, mint a „kolbász” és a „burger”. A volt Beatles nyolc brit képviselőhöz csatlakozott, akik levelet írtak az Európai Bizottságnak a vegán termékek elnevezése védelmében, azzal érvelve, hogy az Európai Parlament által októberben jóváhagyott tilalom egy nem létező problémát kezelne, miközben lassítaná az éghajlati célok elérésében elért haladást – írja a The Guardian.

Megérdemlik vajon a húskészítmények vegán pótlékai a burger, steak vagy kolbász elnevezést? (A kép illusztráció!) / Fotó: Pexels

A vegán termékek húsokra jellemző elnevezése ösztönzi a környezetvédő szemléletet?

Az új szabályok véget vetnének az olyan kifejezések használatának, mint a

steak,

burger,

kolbász vagy

escalope,

a zöldségekből vagy növényi alapú fehérjékből készült termékekre utalva. A javasolt alternatívák közé tartoznak a kevésbé étvágygerjesztő

„korongok” vagy

„csövek”

McCartney úgy érvelt: „a hamburgerek és kolbászok „növényi alapú”, „vegetáriánus” vagy „vegán” mivoltának feltüntetése elegendő kellene, hogy legyen az értelmes emberek számára ahhoz, hogy megértsék, mit esznek. Ez olyan szemléletet is ösztönöz, amely elengedhetetlen a saját és a bolygó egészségéhez.”

A zenész a vegetáriánus étrend egyik legismertebb szószólója a világon. Elhunyt feleségével 1991-ben alapították a Linda McCartney növényi alapú élelmiszermárkát, lányaikkal, Maryvel és Stellával pedig elindították a globális „Húsmentes Hétfő” kampányt, hogy az embereket kevesebb hús fogyasztására ösztönözzék.

A Linda McCartney kolbászok és hamburgerek a húst helyettesítő termékek iránti fokozott érdeklődés globális trendjébe simul, még akkor is, ha a koronavírus-járvány idején felfújódó buborék óta a befektetések valamelyest csökkentek. Ám a növényi alapú termékek térnyerése nem aratott osztatlan sikert, nyilvánvalóan a mezőgazdasági és húsforgalmazó iparág cseppet sem örült a növényi "versenytársnak", hiszen szerintük a hús iránti alacsonyabb kereslet munkahelyeket sodorhat veszélybe a szektorban.