Kiakadt a Beatles-legenda: abszurdnak tartja az EU új tilalmát

Paul McCartney csatlakozott ahhoz a felhíváshoz, amely az EU-t arra kéri, hogy utasítsa el a vegetáriánus ételekre vonatkozó olyan kifejezések betiltására irányuló törekvéseket, mint a „kolbász” és a „burger”. A volt Beatles nyolc brit képviselőhöz csatlakozott, akik levelet írtak az Európai Bizottságnak a vegán termékek elnevezése védelmében, azzal érvelve, hogy az Európai Parlament által októberben jóváhagyott tilalom egy nem létező problémát kezelne, miközben lassítaná az éghajlati célok elérésében elért haladást – írja a The Guardian.
A vegán termékek húsokra jellemző elnevezése ösztönzi a környezetvédő szemléletet?
Az új szabályok véget vetnének az olyan kifejezések használatának, mint a
- steak,
- burger,
- kolbász vagy
- escalope,
a zöldségekből vagy növényi alapú fehérjékből készült termékekre utalva. A javasolt alternatívák közé tartoznak a kevésbé étvágygerjesztő
- „korongok” vagy
- „csövek”
McCartney úgy érvelt: „a hamburgerek és kolbászok „növényi alapú”, „vegetáriánus” vagy „vegán” mivoltának feltüntetése elegendő kellene, hogy legyen az értelmes emberek számára ahhoz, hogy megértsék, mit esznek. Ez olyan szemléletet is ösztönöz, amely elengedhetetlen a saját és a bolygó egészségéhez.”
A zenész a vegetáriánus étrend egyik legismertebb szószólója a világon. Elhunyt feleségével 1991-ben alapították a Linda McCartney növényi alapú élelmiszermárkát, lányaikkal, Maryvel és Stellával pedig elindították a globális „Húsmentes Hétfő” kampányt, hogy az embereket kevesebb hús fogyasztására ösztönözzék.
A Linda McCartney kolbászok és hamburgerek a húst helyettesítő termékek iránti fokozott érdeklődés globális trendjébe simul, még akkor is, ha a koronavírus-járvány idején felfújódó buborék óta a befektetések valamelyest csökkentek. Ám a növényi alapú termékek térnyerése nem aratott osztatlan sikert, nyilvánvalóan a mezőgazdasági és húsforgalmazó iparág cseppet sem örült a növényi "versenytársnak", hiszen szerintük a hús iránti alacsonyabb kereslet munkahelyeket sodorhat veszélybe a szektorban.
Imart: A steak, a hússzelet vagy a kolbász az állattenyésztő gazdaságaink terméke. Pont.
Az Európai Parlament 355–247 arányban megszavazta a „hússal kapcsolatos” elnevezések növényi alapú termékeken való használatának tilalmát. Az Euractiv szerint Céline Imart, a jobbközép Európai Néppárt francia képviselője és a tilalom híve a következőket mondta a parlamentnek: „a steak, a hússzelet vagy a kolbász az állattenyésztő gazdaságaink terméke. Pont. Nem nevezhetők így a laboratóriumi helyettesítők és a növényi alapú termékek.”
A McCartney család és a brit képviselők által aláírt levélben azt állították, hogy az uniós szabályok Nagy-Britanniát is változásokra kényszeríthetik , mivel a piacok és a szabályozás továbbra is szorosan összefonódik az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése ellenére is.
McCarney üzletileg is érintett a témában
Paul McCartney nagy kincs a vegán közösség számára. Korábban egy hosszú interjút adott egy brit újságnak a változás szükségességéről. Az interjút volt felesége, Linda McCartney vegetáriánus kollekciójának 25. évfordulóján tették közzé, amely – Stella McCartney- hoz hasonlóan – állatmentes innovációkat hoz létre. A vegán étrend felé való elmozdulás társadalmi jelentőségéről beszélt, mondván: „A húsmentes életmód az új rock and roll”. McCartney azt állítja, hogy Linda indította el a vegetáriánus mozgalmat a 70-es években.