Újabb olasz nevezetesség vált fizetőssé – ezúttal a Shakespeare-rajongókkal közöltek rossz hírt

A turistáknak jelenleg 12 eurót (kb. 4850 forintot) kell fizetniük azért, hogy megtekintsék Verona híres „Júlia-erkélyét". A hatóságok szerint a díjat a „közbiztonság" érdekében vezették be, mert nyilatkozatuk szerint az emberek tömeges „beáramlása" a házba már fenntarthatatlan és ellenőrizetlen volt. Az új szabályok mellett azt remélik, hogy biztonságosabb környezetet teremtenek mindenki számára.

Verona: tömeg a világ leghíresebb erkélye alatt, amelyet Shakespeare drámája tett híressé. A történet szerint Rómeó itt vallott szerelmet Júliának

Fotó: Shutterstock/Giorgio Morara

Verona „Júlia-erkélye" a város legnépszerűbb turisztikai látványossága

A városvezetés úgy döntött, hogy a látogatóknak egyelőre csak a karácsonyi időszakban kell fizetniük a bejutásért – számolt be róla a TimeOut. És, bár január 6-tól ismét ingyenes lesz a belépés, nagy a valószínűsége, hogy a jegyrendszert az év más, különösen forgalmas időszakaiban is visszahozzák. Ráadásul az új költségen felül ezentúl

egyszerre csak 100 ember léphet be a házba, a korábbi 130-hoz képest, és a látogatók maximum 60 másodpercig fényképezhetnek az erkélyen.

Egyébiránt, az erkély csak a legenda szerint Júliáé. Noha a ház maga középkori, és valamikor egy 'Cappelletti' család lakta (ez a név ihlette a darabban a 'Capulet' nevet), de ennyi az egész. Az erkélyt az 1930-as években adták hozzá, a Júlia szobra pedig a '70-es években érkezett.

Ahogy az Origo is beszámolt róla korábban nem ez az egyetlen olasz nevezetesség, amely fizetőssé válik. 2026. február 1-től a főváros, Róma öt, eddig a turistáknak ingyenes helyszíne lesz jegyköteles: Maxentius császár villája a Via Appia Antica régészeti parkjában, a Napóleon múzeum, a Giovanni Baracco antik szoborgyűjtemény, a Carlo Bilotti kortárs képzőművészeti múzeum a Borghese-villában és az ugyanott található Pietro Canonica Múzeum. Mindegyikbe fejenként öt euró lesz a belépés.