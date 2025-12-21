Nemrég még a gazdasági csőd szélén tántorgott, ma ez a földkerekség legélhetőbb országa

Hírlevél
Évről évre rangsorolják azokat az országokat, amelyek a legkedvezőbb életfeltételeket kínálják.
Külföldre költözni akár nyugdíjasként, akár aktív életkorban, az addigi életünket megváltoztató döntés. Ezt próbálja megkönnyíteni az International Living, amely az idén immár 35. alkalommal készítette el a friss ranglistáját arról, hogy melyek a világ legélhetőbb országai. Nevével ellentétben a Global Retirement Index nemcsak a nyugdíjasoknak szól, hanem a többi korosztály számára is rengeteg támpontot ad ahhoz, hogy megtalálják azt a helyet, amely számukra a legjobb életmódot és a legmegfelelőbb életkörülményeket kínálja. 

Elkészült a világ legélhetőbb országainak rangsora
Mit kínálnak a világ legélhetőbb országai?

Az országokat többek között

  • a megélhetési költségek, 
  • a vízumszabályok, 
  • az egészségügyi ellátás színvonala és elérhetősége,
  • a lakhatási költségek,
  • az éghajlati adottságok

alapján állítják rangsorba.

Emellett az egyes helyeken élő expatok beszámolóit is figyelembe veszik, akik közvetlen tapasztalatokkal rendelkeznek a helyi árakról vagy az ott élők mentalitásáról.

Annyit elöljáróban elárulhatunk, hogy jelenleg a világ legélhetőbb helyének egy olyan ország számít, amely körülbelül tizenöt évvel ezelőtt a gazdasági csőd szélén tántorgott, és csak egy átfogó mentőcsomaggal sikerült elkerülnie a teljes összeomlást. Az azóta eltelt időszakban mind a gazdasági, mind a politikai helyzet stabilizálódott ebben az államban.

Alábbi galériánkban bemutatjuk azokat az országokat, ahol a legjobb élni:

10. Malajzia

Továbbá az első tízben öt európai – zömmel dél-európai – ország szerepel. A közös nevezőt minden esetben a stabilitás, a biztonság, a magas színvonalú egészségügy, az élhető városok és a kiszámítható ellátórendszerek jelentik.

Emellett a rangsor készítői szerint fontos belépési pontot jelentenek ugyan az árak és a megélhetési költségek, de ritkán ez a döntő tényező, inkább a hosszú távú életminőség, a közösség és a biztonság a legfontosabb a döntés meghozatalakor.

Minden évben külön lista készül a legélhetőbb városokról is, ezzel ebben a cikkünkben foglalkoztunk.

 

