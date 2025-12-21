Nemrég még a gazdasági csőd szélén tántorgott, ma ez a földkerekség legélhetőbb országa

Külföldre költözni akár nyugdíjasként, akár aktív életkorban, az addigi életünket megváltoztató döntés. Ezt próbálja megkönnyíteni az International Living, amely az idén immár 35. alkalommal készítette el a friss ranglistáját arról, hogy melyek a világ legélhetőbb országai. Nevével ellentétben a Global Retirement Index nemcsak a nyugdíjasoknak szól, hanem a többi korosztály számára is rengeteg támpontot ad ahhoz, hogy megtalálják azt a helyet, amely számukra a legjobb életmódot és a legmegfelelőbb életkörülményeket kínálja.
Mit kínálnak a világ legélhetőbb országai?
Az országokat többek között
- a megélhetési költségek,
- a vízumszabályok,
- az egészségügyi ellátás színvonala és elérhetősége,
- a lakhatási költségek,
- az éghajlati adottságok
alapján állítják rangsorba.
Emellett az egyes helyeken élő expatok beszámolóit is figyelembe veszik, akik közvetlen tapasztalatokkal rendelkeznek a helyi árakról vagy az ott élők mentalitásáról.
Annyit elöljáróban elárulhatunk, hogy jelenleg a világ legélhetőbb helyének egy olyan ország számít, amely körülbelül tizenöt évvel ezelőtt a gazdasági csőd szélén tántorgott, és csak egy átfogó mentőcsomaggal sikerült elkerülnie a teljes összeomlást. Az azóta eltelt időszakban mind a gazdasági, mind a politikai helyzet stabilizálódott ebben az államban.
Alábbi galériánkban bemutatjuk azokat az országokat, ahol a legjobb élni:
Továbbá az első tízben öt európai – zömmel dél-európai – ország szerepel. A közös nevezőt minden esetben a stabilitás, a biztonság, a magas színvonalú egészségügy, az élhető városok és a kiszámítható ellátórendszerek jelentik.
Emellett a rangsor készítői szerint fontos belépési pontot jelentenek ugyan az árak és a megélhetési költségek, de ritkán ez a döntő tényező, inkább a hosszú távú életminőség, a közösség és a biztonság a legfontosabb a döntés meghozatalakor.
