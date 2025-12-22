Csendes forradalom zajlott le 2025-ben a villamosenergia-termelésben

A globális energiarendszer új, meghatározó szakaszba lép. A Rystad Energy legfrissebb, az Oilprice oldalán közzétett elemzése szerint 2025-ben a világ villamosenergia-termelésének teljes nettó növekedése – mintegy 1070 terawattóra – kizárólag alacsony széndioxid-kibocsátású forrásokból, vagyis megújuló energiából és nukleáris termelésből származik. Az év végéhez közeledve adható összesítés megállapítása szerint ez szerkezeti fordulatot jelez: a megújulók már nem csupán az energiatermelő rendszerek peremén versenyeznek, hanem az összes többlet villamosenergia-termelés mozgatórugóivá váltak.

2025 fordulatot hozhatott a villamosenergia-termelésben (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Egyre több kell villamos energiából, nagyobb szerep jut a megújulóknak

A tekintélyes energetikai elemzővállalat szerint a befektetők számára ez egyértelmű üzenetet hordoz:

a tiszta energiatermelés növekedése egyre inkább piaci alapon, nem pedig kizárólag szabályozási ösztönzők révén zajlik.

Ez alapvetően alakítja át a hosszú távú hozamkilátásokat a közműszektorban, az infrastruktúra-fejlesztésekben és az energetikai technológiák piacán. Más szóval: egyre inkább megérheti üzleti várakozások alapján, pusztán piaci megfontolások szerint is befektetni az alacsony kibocsátású energiatermelő forrásokba, akár külön kormányzati támogatások nélkül is.

A villamosenergia-kereslet alakulásában napjainkban az egyik legfontosabb tényező az adatközpontok robbanásszerű terjedése, különösen azoké, amelyek a mesterséges intelligenciát (MI), a felhőalapú szolgáltatásokat és a nagy számítási kapacitást igénylő munkaterheléseket szolgálják ki.

A Rystad Energy legújabb elemzése szerint – amennyiben az összes bejelentett projekt megvalósul – az adatközpontok összesített villamosenergia-igénye 2030-ra elérheti a 145 gigawattot.

Ez a növekedés nem csupán az új adatközpontok számának emelkedéséből fakad, hanem abból is, hogy az egyes létesítmények energiaigénye folyamatosan nő. Az MI-optimalizált hardverek és a nagy sűrűségű szerverállványok egyre elterjedtebbé válnak, ami jelentősen növeli az egy adatközpontra jutó villamosenergia-felhasználást.