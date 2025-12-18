Figyeljen a villanyszámlára, változás jön decemberben

Az MVM Csoport csütörtöki közleményében jelezte, hogy a karácsonyi időszakban nem végez áram- vagy gázszünettel járó tervezett munkálatokat, önkéntes kikapcsolási moratóriumról gondoskodik, és a számlákra hosszabb fizetési időablakot nyit. A villanyszámla kiállítása is változik az ünnepi időszakban.
Az MVM 2025. december 20-ától 2026. január 5-ig felfüggeszti a tervezett, szolgáltatáskieséssel járó hálózati munkálatokat. Ez azt jelenti, hogy az Északkelet- és Délkelet-Magyarország áramhálózatát üzemeltető társaságok az ünnepekre tekintettel nem végeznek tervezett áramszünettel járó hálózatfejlesztési beavatkozásokat, a szükséges munkák még karácsony előtt lezárulnak. Ezt követően az Újév utánig csak egyedi megállapodás alapján, ipari fogyasztóknál fordulhat elő feszültségmentesítéssel járó beavatkozás.
A gázhálózaton a fűtési szezon idején – október 15. és április 15. között – továbbra sem végez a társaság olyan tervezett beavatkozásokat, amelyek gázszünettel járnának, a karbantartási tevékenységek pedig az ünnepek alatt sem okoznak ellátáskimaradást.
Az MVM az ünnepi időszakban is
- folyamatos készenléttel
- és megerősített ügyeleti szolgálattal készül az esetlegesen előforduló, jellemzően időjárási okokra visszavezethető meghibásodások gyors elhárítására, miközben a társaság hibabejelentő vonalai változatlanul az ügyfelek rendelkezésére állnak.
Az MVM Csoport egyetemes szolgáltatója, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. önkéntes kikapcsolási moratóriumot hirdetett a lakossági ügyfelei számára 2025. november 29. és 2026. január 6. között. Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban egyetlen lakossági ügyfélnél sem kapcsolják ki az áram- vagy földgázszolgáltatást.
A villanyszámla kiállítása is változik karácsonykor
A társaság számlázási gyakorlata szintén az ünnepi munkarendhez igazodik.
- Az MVM valamennyi esetben nem állít ki olyan számlát, amelynek fizetési határideje munkaszüneti napra esne, ilyen esetekben az esedékesség automatikusan a következő munkanapra tolódik.
- A karácsonyi időszakban a társaság megemelt fizetési határidőket alkalmaz annak érdekében, hogy a számlák időben eljussanak az ügyfelekhez, és a befizetéshez mindenki számára elegendő idő álljon rendelkezésre.
Az MVM Csoport ügyfélszolgálati irodái az ünnepi időszakban is döntően ügyfelei rendelkezésére állnak, kizárólag a hivatalos ünnepnapokon és az áthelyezett szabadnapokon – december 24-26. között, valamint január 1-jén és 2-án – lesznek zárva. December 22-én, 23-án és 29-31. között a társaság továbbra is fogadja ügyfeleit az irodákon, azonban érdemes előre tájékozódni, mivel a nyitvatartási idő eltérhet a megszokottól - hívja fel a figyelmet a vállalat.