Figyeljen a villanyszámlára, változás jön decemberben

Nyugodt ünnepeket ígér az MVM Csoport: karácsony és újév között nem lesz tervezett áram- vagy gázszünet, azaz senkit nem kapcsolnak ki tartozás miatt, és a számlák befizetésére is hosszabb határidőt kapnak az ügyfelek. A társaság megerősített ügyelettel, folyamatos készenléttel és rugalmas ügyintézéssel gondoskodik arról, hogy az ünnepi időszakban zavartalan maradjon az energiaellátás, ám a villanyszámla kiállításában lesz változás.
Az MVM Csoport csütörtöki közleményében jelezte, hogy a karácsonyi időszakban nem végez áram- vagy gázszünettel járó tervezett munkálatokat, önkéntes kikapcsolási moratóriumról gondoskodik, és a számlákra hosszabb fizetési időablakot nyit. A villanyszámla kiállítása is változik az ünnepi időszakban. 

A villanyszámla kiállítása igazodik az ünnepi időszakhoz/Fotó: Csomor Ádám

Az MVM 2025. december 20-ától 2026. január 5-ig felfüggeszti a tervezett, szolgáltatáskieséssel járó hálózati munkálatokat. Ez azt jelenti, hogy az Északkelet- és Délkelet-Magyarország áramhálózatát üzemeltető társaságok az ünnepekre tekintettel nem végeznek tervezett áramszünettel járó hálózatfejlesztési beavatkozásokat, a szükséges munkák még karácsony előtt lezárulnak. Ezt követően az Újév utánig csak egyedi megállapodás alapján, ipari fogyasztóknál fordulhat elő feszültségmentesítéssel járó beavatkozás.

A gázhálózaton a fűtési szezon idején – október 15. és április 15. között – továbbra sem végez a társaság olyan tervezett beavatkozásokat, amelyek gázszünettel járnának, a karbantartási tevékenységek pedig az ünnepek alatt sem okoznak ellátáskimaradást.

Az MVM az ünnepi időszakban is

  •  folyamatos készenléttel 
  • és megerősített ügyeleti szolgálattal készül az esetlegesen előforduló, jellemzően időjárási okokra visszavezethető meghibásodások gyors elhárítására, miközben a társaság hibabejelentő vonalai változatlanul az ügyfelek rendelkezésére állnak.

Az MVM Csoport egyetemes szolgáltatója, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. önkéntes kikapcsolási moratóriumot hirdetett a lakossági ügyfelei számára 2025. november 29. és 2026. január 6. között. Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban egyetlen lakossági ügyfélnél sem kapcsolják ki az áram- vagy földgázszolgáltatást.

A villanyszámla kiállítása is változik karácsonykor

A társaság számlázási gyakorlata szintén az ünnepi munkarendhez igazodik. 

  • Az MVM valamennyi esetben nem állít ki olyan számlát, amelynek fizetési határideje munkaszüneti napra esne, ilyen esetekben az esedékesség automatikusan a következő munkanapra tolódik. 
  • A karácsonyi időszakban a társaság megemelt fizetési határidőket alkalmaz annak érdekében, hogy a számlák időben eljussanak az ügyfelekhez, és a befizetéshez mindenki számára elegendő idő álljon rendelkezésre.

Az MVM Csoport ügyfélszolgálati irodái az ünnepi időszakban is döntően ügyfelei rendelkezésére állnak, kizárólag a hivatalos ünnepnapokon és az áthelyezett szabadnapokon – december 24-26. között, valamint január 1-jén és 2-án – lesznek zárva. December 22-én, 23-án és 29-31. között a társaság továbbra is fogadja ügyfeleit az irodákon, azonban érdemes előre tájékozódni, mivel a nyitvatartási idő eltérhet a megszokottól - hívja fel a figyelmet a vállalat. 

 

