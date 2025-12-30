Az ilyen típusú bankkártyával az összes csalót kicselezhetjük

Egyre több banknál elérhető a virtuális bankkártya, amely egyszerű és biztonságos – a kétfaktoros hitelesítésnél is biztonságosabb – megoldást kínál az online és mobilfizetésekhez. Saját kártyaszámmal, lejárati idővel és CVC-kóddal rendelkeznek, de fizikai formában általában nem léteznek, vagy nem alkalmasak készpénzfelvételre.

A virtuális bankkártya biztonságos megoldást kínál a hagyományos kártyával szemben

Fotó: Vitaly Gariev / Unsplash

A virtuális bankkártya jelemzői

A virtuális kártyák legfontosabb előnye, hogy önálló alszámlához kapcsolódnak, így a fő számlától függetlenül kezelhetők. Ennek az a lényege, hogy egy elkülönített kártyaszámláról fizetünk, amelynek az egyenlege nulla, amíg nem vezetünk rá pénzt. Akkor is csak éppen annyit, amennyi a vásárláshoz szükséges, így utána újra nulla lesz az egyenlege. Ha próbálkoznak a csalók a kártya megterhelésével, az sikertelen lesz, hiszen nincs rajta pénz. De ha van is, egy esetleges adatlopás vagy visszaélés esetén a csalók legfeljebb az alszámlán elérhető összeget kaparinthatják meg, a teljes számlaegyenleg biztonságban marad.

Egy másik megoldás szerint a kártya ugyanazt az egyenleget használja, mint a hagyományos bankkártya, de más a limitje (alapesetben 1 forint), és ezt a limitet csak a kártyatulajdonos tudja felemelni, mondjuk egy adott vásárlás előtt, azaz a csalók megint kudarcot vallanak, ha pénzt szeretnének leemelni róla.

További megoldást jelent az egyszer használatos kártyaszám, amely az első sikeres használat után azonnal lejár, így ha ki is tudódik a kártyaszám, már nem lehet még egyszer fizetni vele.

Vagyis azonnal érvénytelenné válnak egy tranzakció után, ezzel is növelve a biztonságot.

Előnyös, hogy könnyen akviválhatjuk a virtuális bankkártyát a mobilappon keresztül, és segítségével elkülöníthetők az internetes kiadások a bolti vásárlásoktól.

Hátrányai is vannak a digitális kártyáknak

Hátrányt jelent azonban, hogy valamivel problémásabb a használata, ugyanis pénzt kell rá átvezetni, limitet kell emelni, illetve magát a kártyakibocsátást is külön kell kérni. Ráadásul nem minden banknál érhetők el, ha pedig elérhető, akkor sem tudunk választani az előzőekben ismertetett biztonsági megoldások között, el kell fogadnunk azt a konstrukciót, amit a bankunk kínál, emellett lehet külön éves díja is a virtuális bankkártyának.