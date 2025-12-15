Életveszélyes gyerekjátékokat hívtak vissza - nagyon figyeljen oda

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása szerint felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Szatmári Marianna egyéni vállalkozó), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.
A visszahívással érintett termékek adatai az alábbiak:
A termékek megnevezése: Gyerek Étkészlet Dinoszaurusz Világ
- Tétel azonosító: RPSET01
- Vonalkód: EAN: 5055071785450
A termékek megnevezése: Étkészlet Unikornis Varázslat
- Tétel azonosító: RPSET03
- Vonalkód: EAN: 5055071785474
- Finn kereskedő: Puckator European Distribution Centre Sp. z o.o.
- Hazai címzett: Szatmári Marianna Egyéni vállalkozó https://gyertyadecor.hu/
Termékvisszahívás oka: nem megfelelő fogyasztói tájékoztatás.
Kép a termékről:
A hatóság kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!