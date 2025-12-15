Hírlevél
Életveszélyes gyerekjátékokat hívtak vissza - nagyon figyeljen oda

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során megállapították, hogy egyes, gyermekeknek szánt étkészlet esetében helytelen információkat tüntettek fel a termékek jelölésén (pl.: a termék nem alkalmas mikrohullámú sütőben történő használatra). Az érintett termékeket visszahívják.
termékegyéni vállalkozótételétkészlet

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása szerint felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Szatmári Marianna egyéni vállalkozó), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.

Játék étkészletekre adtak ki visszahívási figyelmeztetést hibás termékjelölések miatt (illusztráció)
Játék étkészletekre adtak ki visszahívási figyelmeztetést hibás termékjelölések miatt (illusztráció)
Fotó: Pexels

A visszahívással érintett termékek adatai az alábbiak:

A termékek megnevezése: Gyerek Étkészlet Dinoszaurusz Világ

  • Tétel azonosító: RPSET01
  • Vonalkód: EAN: 5055071785450

A termékek megnevezése: Étkészlet Unikornis Varázslat

  • Tétel azonosító: RPSET03
  • Vonalkód: EAN: 5055071785474
  • Finn kereskedő: Puckator European Distribution Centre Sp. z o.o.
  • Hazai címzett: Szatmári Marianna Egyéni vállalkozó https://gyertyadecor.hu/

Termékvisszahívás oka: nem megfelelő fogyasztói tájékoztatás.

Kép a termékről:

A hatóság kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!

 

